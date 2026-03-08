Kellerteams verlieren - Zülpich II geht auf die Eins

Mechernichs Tom Lengersdorf (vorne) schnürte gegen DHO einen wichtigen Doppelpack. – Foto: Rocco Bartsch

Der 15. Spieltag wurde von zwei Spielausfällen begleitet. War der Ausfall bei Schöneseiffen gegen Nierfeld aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes erwartbar, überrascht die Spielabsage von Dahlem-Schmidtheim gegen Lommersum schon. Die Gäste sagten die Partie um die Mittagszeit herum ab, da sie nicht genügend Spieler zur Verfügung hatten. Bis zur Spielwertung springt Zülpich II auf den ersten Tabellenplatz vor. Grund dafür ist ein klarer 6:2 Erfolg der TuS-Reserve in Weilerswist. Zum Spitzenduo abreißen muss nun vorerst der SV Sötenich, der sein Heimspiel gegen Flamersheim/Kirchheim mit 1:4 verloren gab. Zudem gab es für die Kellerkinder Vernich (0:3 gegen Schönau) und Golbach (2:5 gegen Frauenberg) nichts zu holen. Auch die Sportfreunde DHO mussten eine Niederlage einstecken. Am Ende hieß es bei Mechernich 3:4 aus Sportfreunde Sicht. Für Mechernich war es ein wichtiger Erfolg im Spiel eins nach dem Rücktritt von Trainer Nico Hohn.

TuS Mechernich 1897 – Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim 4:3 TuS Mechernich 1897: Maximilian Mies, Leon Radschibajev, Cedric Noah Kratz, Niklas Borgelt, Sven Lepartz (78. Tim de Jong), Tobias Hoß, Franz Evertz, Leo Evertz (20. Tim Lambertz) (70. Johannes Simons), Jonas Hohn, Nils Althausen, Tom Lengersdorf (90. Vitali Leonhardt) - Co-Trainer: Torsten Flimm Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim: Bastian Hilbert, Floridon Patusha, Eren Catak, Sefer Hoxhaj, Niklas Wesling (80. Fernando Da Silva), Aziz Neziri, Wael Hassan, Paul Alberty, Vladyslav Shukhovtsev, Salah Kacem (59. Adrian Hajdini), Youssef Khabbaz - Trainer: René Urbach - Co-Trainer: Mathias Vaupel Schiedsrichter: Lisa Reinecke - Zuschauer: 80 Tore: 1:0 Tom Lengersdorf (8.), 1:1 Salah Kacem (13.), 2:1 Franz Evertz (19.), 2:2 Vladyslav Shukhovtsev (39.), 3:2 Sven Lepartz (51.), 3:3 Youssef Khabbaz (72.), 4:3 Tom Lengersdorf (83.) Besondere Vorkommnisse: Jonas Hohn (TuS Mechernich 1897) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Bastian Hilbert (76.).

Das sind die Spieltagsfakten mit bisher 30 Toren:

SV Sötenich 1919 – SG Flamersheim / Kirchheim 1:4

SV Sötenich 1919: Aaron Zander, Lukas Hanf (86. Simon Züll), Simon Weishaupt (46. Paul Hrziwnak), Nils Knebel, Jonah Weishaupt, Lars Knebel (79. Max Lang), Marvin Neumann, Tim Jäckel, Martin Schmitz (59. Ben Winter), Dennis Jäckel (82. Luis Metternich), Jens Knebel - Trainer: Markus Sabel

SG Flamersheim / Kirchheim: Maarten Schmitz, René Müller, Lorenz Schlüpen, Jan Osten (87. Tom Heine), Sven Förster, Henning Doppelfeld (12. Daniel Graichen), Lukas Mager, Paul Doppelfeld, Lukas Heiwolt (80. Maximilian Carstensen), Yannik Ramm (35. Julian Seliger), Leon Trichkovski - Trainer: Marco Markwald

Schiedsrichter: k.A. - Zuschauer: 130

Tore: 0:1 Yannik Ramm (4.), 1:1 Nils Knebel (65.), 1:2 Julian Seliger (74.), 1:3 Daniel Graichen (80.), 1:4 Paul Doppelfeld (86.)



TuS Vernich 1927 – TSV Schönau 0:3

TuS Vernich 1927: Elias Weise, Kian Schmitz (65. Ruben Morgado), Maxim Klinov, Max Wasserschaff, Paul Merkler (58. Luc Kajba), Fiete Schwarz, Simon Ratmann, Marten Pleger, Elias Platz, Arber Kryeziu (36. Tom Stegink), Maurice Platz (90. Joe Kajba) - Trainer: Georg Wall

TSV Schönau: Thomas Duell, Alexander Latz, Norbu Naktsang, Tom Neukirch, Lukas Stollenwerk (82. David Nolte), Norman Loepke (80. Maurice Marian), Tenzin Tseten Naktsang (86. Benedikt Vögtel), Yannick Merget, Luis Breuer, Tim Breuer, Fabian Di Stefano (51. Florian Metzen) - Trainer: Gerrit Ueckert - Co-Trainer: Jochen Schreiber - spielender Co-Trainer: Maurice Marian

Schiedsrichter: k.A. - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Tim Breuer (14.), 0:2 Norman Loepke (27.), 0:3 Tim Breuer (75.)





SSV Weilerswist 1924 – TuS Chlodwig Zülpich 1896 II 2:6SSV Weilerswist 1924: Daniel Arndt, Kai Karamouzas, Marius Hammes, Max Becker, Björn Büscher, Stefan Silva-Santos, Robin Maximilian Berk (58. Mike Nandzik), Maxim Zajcev (58. Felix Kortholt), Arda-Allen Zeyfiyanoglu, Daouda Coulibaly (76. Jan Schreiter), Luis Kampermann (58. Firat Bagkan) - Trainer: Frederik ZiburskeTuS Chlodwig Zülpich 1896 II: David Schleifer, Alexandros Stefanidis, Robin Ritz (61. Jonas Hintzen), Marcel Heindrichs, Leon Seeberger, Dennis Kutscheruk (58. Dave Dahlmann), Jakob Raudszus (58. Nico Jensen), Jakob Fischer, Fabian Schmitz, Sebastian Zaun (65. Lukas Fischer), Marcel Blum - Trainer: Marc AltendorfSchiedsrichter: Edgar Dickel - Zuschauer: 75Tore: 0:1 Marcel Blum (27.), 0:2 Marcel Heindrichs (34.), 0:3 Marcel Blum (54.), 1:3 Felix Kortholt (60. Foulelfmeter), 1:4 Marcel Blum (69.), 1:5 Leon Seeberger (73.), 1:6 Leon Seeberger (76.), 2:6 Kai Karamouzas (80. Foulelfmeter)Rot: Stefan Silva-Santos (39./SSV Weilerswist 1924/)Rot: Lukas Fischer (79./TuS Chlodwig Zülpich 1896 II/)SSV Golbach 1928 – SV Frauenberg 2:5SSV Golbach 1928: Stephan Pessara, Markus Müller, Felix Malsbenden, Finn Harnisch, Kai Müller, Maurice Gölden, Daniel Makarov (64. Jean-Claude Kamano), Sebastian Mertz, Jan Malsbenden, Peter Niklewitz, Max Hofmann - Trainer: Andreas Malsbenden - Trainer: Michael Müller - Trainer: Max HofmannSV Frauenberg: Dominik Schöpfer, Yannik Hergarten, Pascal Schröder, Deniz Arigan, Justin Brams, Wesley Schleicher (59. Julian Crombach), Denis Moruz (70. Xavier Pickartz), Marcel Kaiser (84. Ben Huthmacher), Tom Bauer (67. Sebastian Kaiser), Marcel Motz, Jan Tornow (74. Thomas de Vries) - Trainer: Marcel TimmSchiedsrichter: Niklas Granrath - Zuschauer: 60Tore: 0:1 Wesley Schleicher (3.), 0:2 Tom Bauer (7.), 1:2 Kai Müller (16.), 1:3 Marcel Kaiser (31.), 2:3 Max Hofmann (67.), 2:4 Deniz Arigan (72.), 2:5 Deniz Arigan (82.)

Der nächste Doppelpack für Tim Breuer. Damit stecht der junge Schönauer Stürmer bei 17 Ligatoren in 13 Spielen. Weilerswists Felix Kortholt traf einmal und schiebt sich auf Platz drei vor. Er hat nun zwölf Tore erzielt. Torschütze des Spieltags ist aber Marcel Blum vom TuS Chlodwig Zülpich II. Der 36-Jährige traf dreifach in Weilerswist und schiebt sich mit elf Toren weit im Ranking nach vorn.

Das Ranking der besten Torschützen

1. Tim Breuer (TSV Schönau): 17

2. Jens Knebel (SV Sötenich): 13

3. Arber Kryeziu (TuS Vernich): 12

3. Felix Kortholt (SSV Weilerswist): 12

5. Marcel Blum (TuS Zülpich II): 11

6. Jens Honnef (TuS Mechernich): 10

6. Sven Pohl (SV Nierfeld): 10

6. Maurice Platz (TuS Vernich): 10

Schönaus Routinier Thomas Duell war an diesem Sonntag nicht zu bezwingen. Seine Abwehr und er sicherten sich das Zu-Null-Spiel in Vernich. Für den Schönauer Schlussmann ist es die erste Saisonpartie ohne Gegentor.

Das Ranking um die Weiße Weste:

1. Yannick Schmitz (SG Dahlem-Schmidtheim): 6

2. Daniel Arndt (SSV Weilerswist): 3

2. Niels Brück (SG Flamersheim/Kirchheim): 3

4. Lars Kreuser (SV Sötenich): 2

4. Maximilian Mies (TuS Mechernich): 2

4. Alican Isitmen (SV Nierfeld): 2

4. David Schleifer (TuS Chlodwig Zülpich II): 2

8. Dominik Schöpfer (SV Frauenberg): 1

8. Bastian Gerhards (SV Schöneseiffen): 1

8. Maarten Schmitz (SG Flamersheim/Kirchheim): 1

8. Stephan Pessara (SSV Golbach): 1

8. Thomas Duell (TSV Schönau): 1

*Maßgeblich sind die Torschützen bei fussball.de, es sei denn die Spiele wurden live getickert. Die Vereine können die Torschützen bei fussball.de noch ändern. Dadurch kann es eine wochenweise Veränderung in der Torjägertabelle geben.