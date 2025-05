Kellerteams überraschen, Bergrath patzt – Vichttal rückt heran

Im Duell zweier Abstiegskandidaten setzte sich Breinig II souverän durch und verkürzte den Rückstand auf Verlautenheide II auf zwei Punkte. Tobias Standop verwandelte in der 51. Minute einen Handelfmeter zur Führung, ehe die Eintracht nach einer Gelb-Roten Karte gegen Von der Hand (61.) dezimiert war. Die Gastgeber nutzten ihre Überzahl durch späte Treffer von Philipp Lieven (78.) und Maximilian-Noel Müller (82.) effektiv aus. Verlautenheide bleibt bei 25 Punkten (Platz 13), Breinig steht nun bei 23 Zählern (Platz 14).

Der souveräne Tabellenführer musste überraschend die dritte Saisonniederlage hinnehmen. Nach dem frühen Rückstand durch Paul Pohlmann (12.) kam Bergrath durch Resit Yilmaz zum Ausgleich (49.), doch Noah Wölfle (73.) und Jan Wolke (81.) entschieden das Spiel zugunsten der Gäste. Melih Yilmaz konnte in der Nachspielzeit nur noch verkürzen (90.+1). Trotz der Pleite bleibt Bergrath mit 55 Punkten an der Spitze, Burtscheid verbessert sich auf Rang elf (26 Punkte).

Vichttal II bestätigte seine starke Form und bleibt durch den klaren Heimsieg erster Verfolger von Spitzenreiter Bergrath. Nick Krückels traf per Foulelfmeter (35.), Marco Keulen erhöhte nach der Pause (55.) und Jaspar Minderjahn setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt (90.+1). Eilendorf II blieb offensiv harmlos und musste die vierte Niederlage in Folge hinnehmen. Vichttal verkürzt den Rückstand auf Tabellenführer Bergrath auf zwölf Punkte (43), Eilendorf stagniert bei 34 Punkten (Platz fünf).