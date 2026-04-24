Kellershowdown in Felsberg – Altenlotheims letzte Chance?

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Der 24. Spieltag der Gruppenliga Kassel 1 bringt vor allem hinter Spitzenreiter 1. FC Schwalmstadt reichlich Bewegungspotenzial. Während der Tabellenführer beim Schlusslicht TuSpo Mengeringhausen klar favorisiert ist, stehen für FSG Gudensberg, SC Edermünde, TSV Korbach und SG Neukirchen/Röllshausen Partien an, in denen im Rennen um die vorderen Plätze kaum Spielraum für Ausrutscher bleibt.

Morgen, 15:30 Uhr SSV Sand 1910 SSV Sand Melsunger FV 08 Melsunger FV 15:30 PUSH

Der SSV Sand geht mit 35 Punkten in das Heimspiel gegen den Melsunger FV 08 und will nach dem 1:2 gegen Schwalmstadt wieder zurück in die Spur. Sand verlor die letzten beiden Spiele erst knapp, Melsungen kassierte zuletzt dagegen ein deutliches 1:6 gegen Korbach. Für beide ist es ein Spiel, das die Richtung für die nächsten Wochen vorgibt: Sand kann den Anschluss an Altenlotheim wahren, Melsungen sich mit einem Auswärtserfolg wieder stabilisieren.

Klare Angelegenheit?

Morgen, 16:00 Uhr FSG Gudensberg Gudensberg TSV 1926 Mengsberg Mengsberg 16:00 PUSH

Die FSG Gudensberg ist als Zweiter mit 49 Punkten klarer Favorit gegen den TSV Mengsberg. Allerdings hat Mengsberg zuletzt mit dem 3:2 gegen Mengeringhausen gepunktet und sich etwas Luft verschafft, während Gudensberg trotz des 2:0 in Schrecksbach weiter liefern muss, wenn der Abstand auf Schwalmstadt nicht noch größer werden soll. Für Mengsberg ist es eines dieser Auswärtsspiele, in denen jeder Punkt ein Bonus wäre.

David gegen Goliath

Alles andere als ein Auswärtssieg des 1. FC Schwalmstadt beim TuSpo Mengeringhausen wäre eine Überraschung. Der Spitzenreiter steht bei 60 Punkten, Mengeringhausen ist mit sechs Zählern Letzter. Der TuSpo zeigte sich zuletztgegen Mengsberg und beim 1:1 gegen Schrecksbach zwar kämpferisch und ließ sogar einige Chancen liegen, doch gegen die konstanteste Mannschaft der Liga ist die Aufgabe noch einmal deutlich größer.

Kellerduell mit Gewicht

Wenn FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz auf den VfB Schrecksbach trifft, geht es direkt um Boden im Tabellenkeller. FeLoNi hat 15 Punkte, Schrecksbach 18 – mit einem Heimsieg könnten die Gastgeber also bis auf drei Zähler heranrücken. Beide Mannschaften kommen nicht aus komfortablen Wochen: FeLoNi verlor zuletzt 1:2 in Neukirchen, Schrecksbach unterlag Gudensberg 0:2. Gerade deshalb hat dieses Spiel für beide Seiten besonderes Gewicht.

Bloß nichts anbrennen lassen

Die SG Brunslar/Wolfershausen hat sich mit dem 3:1 gegen Homberg etwas Luft verschafft, bleibt mit 24 Punkten aber in einer Zone, in der ein weiterer Sieg Gold wert wäre. Gegner Neukirchen/Röllshausen steht bei 44 Punkten und gehört weiter zum Verfolgerfeld. Nach dem 2:1 gegen FeLoNi ist die SG in einer Position, in der sie sich gegen Mannschaften aus dem unteren Bereich keinen Ausrutscher leisten will.

Klare Rollenverteilung

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr TSV Korbach TSV Korbach FC Homberg FC Homberg 15:00 live PUSH

Der TSV Korbach geht nach den zuletzt furiosen Ergebnissen mit viel Schwung in das Heimspiel gegen den FC Homberg. Die Gastgeber stehen bei 45 Punkten und bleiben im Rennen um Rang zwei und drei, Homberg steckt mit 18 Punkten weiter tief unten fest. Auf dem Papier ist die Favoritenrolle eindeutig verteilt, doch genau solche Spiele gegen Kellerteams haben für ambitionierte Mannschaften oft ihre eigenen Tücken.

Nachbarschaft im Mittelfeld

Zwischen SG Schauenburg und Wolfhagen II treffen zwei Mannschaften aufeinander, die im gesicherten Mittelfeld stehen und noch ein bisschen nach oben schielen dürfen. Schauenburg hat 34 Punkte, Wolfhagen ebenfalls 34. Während die Gastgeber beim 0:2 in Schwalmstadt erwartungsgemäß leer ausgingen, holten die Wölfe zuletzt mit dem 2:1 gegen Sand einen auffälligen Heimsieg. Wer hier gewinnt, setzt sich im Mittelfeld erst einmal etwas ab. Duell mit Blick nach oben

So., 26.04.2026, 15:15 Uhr SC Edermünde SC Edermünde TSV Altenlotheim Altenlotheim 15:15 PUSH