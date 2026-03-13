Kellermann wechselt zu den BVB-Frauen Sportdirektor kommt vom VfL Wolfsburg von Isaija Zecevic · Heute, 10:07 Uhr · 0 Leser

Ralf Kellermann bei seiner Unterschrift. – Foto: Borussia Dortmund

Erfolgsmanager Ralf Kellermann übernimmt im Sommer eine neue Aufgabe bei Borussia Dortmund. Der bisherige Sportdirektor des VfL Wolfsburg wird künftig in gleicher Funktion bei den BVB-Frauen arbeiten und unterschrieb einen Vertrag bis 2029.

„Mit Ralf Kellermann gewinnen wir einen absoluten Fachmann für uns, der den Frauenfußball bei Borussia Dortmund mit seiner Expertise und Erfahrung auf ein neues Level heben wird“, erklärte Geschäftsführer Carsten Cramer gegenüber „RevierSport“. „Ralf zählt zu den Besten und hat das über viele Jahre bereits in verschiedenen Positionen bewiesen. Seine Verpflichtung ist ein klares Zeichen, dass wir auch im Frauenfußball maximal ambitioniert in die Zukunft blicken.“ In Dortmund erwartet Kellermann ein Projekt im Aufbau. Die Frauenabteilung des BVB wurde erst 2021 gegründet, aktuell spielt das Team in der Regionalliga West (3. Liga im Frauenfußball). Langfristiges Ziel des Klubs ist der Aufstieg in die Bundesliga.

Zuletzt hatte auch die langjährige Nationalspielerin Alexandra Popp öffentlich mit dem Gedanken gespielt, vom VfL Wolfsburg zum BVB zu wechseln. Kellermann hatte seinen Abschied aus Wolfsburg bereits im Februar angekündigt. Der 57-Jährige erklärte damals, er wolle zum Saisonende eine neue Herausforderung annehmen.