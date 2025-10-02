Kellerkrimi in Lengede, kleines Derby in Bovenden, Braunschweig-Duell

Der neunte Spieltag startet mit einem Südniedersachsen-Duell in Bovenden am Samstag und hat am Sonntag weitere hochklassige und spannende Spiele sowie direkte Duelle zu bieten. Wir schauen auf die Spiele der Landesliga Braunschweig..

Platz fünf gegen Platz zwei und beide Teams sind vier Punkte voneinander getrennte. Während Vorsfelde seit dem ersten Spieltag unbesiegt ist, gewann Northeim zuletzt vier Mal in Serie. Welche der beiden Serien reißt, sieht man dann am Sonntag.

Fünf der letzten sechs direkten Duelle konnte der SSV Kästorf für sich entscheiden, aber stets war es ein knappes Spiel zwischen den beiden Kontrahenten. Aktuell sind beide Teams punktgleich, doch Kästorf schoss sich mit deme 7:1 gegen Lengede richtig warm für dieses Spiel.

Der Kellerkrimi schlecht hin. Beide Teams haben null Punkte auf dem Konto und stehen ganz, ganz tief unten drin. Es wird für beide Mannschaften nur darum gehen, die drei Punkte mitzunehmen, ansonsten sieht es nochmal eine Stufe düsterer aus.

Die SVG geht als klarer Favorit in das Heimspiel mit den auswärts punktlosen Aufsteigern aus Wolfenbüttel. Auch wenn die Göttinger zuhause noch keinen Sieg feiern konnte und nur Remis spielten.

Bereits am Samstag empfängt der Bovender SV die 05er zum Spitzenspiel und kleinem Derby. Seit 2018 gab es acht Duelle mit Pokal und Testspielen und nie gewann der Bovender SV. Allerdings ist das Team von Yannick Broscheit aktuell zuhause unbesiegt und auch tabellarisch einen Punkt vor Göttingen 05.

Volkmarode ist ebenfalls zuhause unbesiegt und empfängt den Tabellennachbarn aus Fallersleben, der auswärts bisher nur einen Punkt einfahren konnte. Auch hier scheint von den Statistiken her der Aufsteiger favorisiert.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr TSC Vahdet Braunschweig TSC Vahdet B FT Braunschweig FT Braunschw 15:00 PUSH