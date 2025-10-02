 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ligavorschau
– Foto: Jens Grothe

Kellerkrimi in Lengede, kleines Derby in Bovenden, Braunschweig-Duell

Tabellennachbarn in Volkmarode

Der neunte Spieltag startet mit einem Südniedersachsen-Duell in Bovenden am Samstag und hat am Sonntag weitere hochklassige und spannende Spiele sowie direkte Duelle zu bieten. Wir schauen auf die Spiele der Landesliga Braunschweig..

So., 05.10.2025, 14:30 Uhr
BSC Acosta
BSC AcostaBSC Acosta
SSV Kästorf
SSV KästorfSSV Kästorf
14:30

Fünf der letzten sechs direkten Duelle konnte der SSV Kästorf für sich entscheiden, aber stets war es ein knappes Spiel zwischen den beiden Kontrahenten. Aktuell sind beide Teams punktgleich, doch Kästorf schoss sich mit deme 7:1 gegen Lengede richtig warm für dieses Spiel.

So., 05.10.2025, 14:00 Uhr
FC Eintracht Northeim
FC Eintracht NortheimNortheim
SSV Vorsfelde
SSV VorsfeldeSSV Vorsf.
14:00

Platz fünf gegen Platz zwei und beide Teams sind vier Punkte voneinander getrennte. Während Vorsfelde seit dem ersten Spieltag unbesiegt ist, gewann Northeim zuletzt vier Mal in Serie. Welche der beiden Serien reißt, sieht man dann am Sonntag.

So., 05.10.2025, 14:30 Uhr
SVG Göttingen 07
SVG Göttingen 07SVG Göttinge
BV Germania Wolfenbüttel
BV Germania WolfenbüttelG. Wolfenbü
14:30

Die SVG geht als klarer Favorit in das Heimspiel mit den auswärts punktlosen Aufsteigern aus Wolfenbüttel. Auch wenn die Göttinger zuhause noch keinen Sieg feiern konnte und nur Remis spielten.

So., 05.10.2025, 14:30 Uhr
SV Lengede
SV LengedeSV Lengede
FC Sülbeck/Immensen
FC Sülbeck/ImmensenSülbeck
14:30

Der Kellerkrimi schlecht hin. Beide Teams haben null Punkte auf dem Konto und stehen ganz, ganz tief unten drin. Es wird für beide Mannschaften nur darum gehen, die drei Punkte mitzunehmen, ansonsten sieht es nochmal eine Stufe düsterer aus.

Sa., 04.10.2025, 15:30 Uhr
Bovender SV
Bovender SVBovender SV
1. SC Göttingen 05
1. SC Göttingen 05Göttingen 05
15:30

Bereits am Samstag empfängt der Bovender SV die 05er zum Spitzenspiel und kleinem Derby. Seit 2018 gab es acht Duelle mit Pokal und Testspielen und nie gewann der Bovender SV. Allerdings ist das Team von Yannick Broscheit aktuell zuhause unbesiegt und auch tabellarisch einen Punkt vor Göttingen 05.

So., 05.10.2025, 14:30 Uhr
SC Rot-Weiß Volkmarode
SC Rot-Weiß VolkmarodeVolkmarode
VfB Fallersleben
VfB FallerslebenFallersleben
14:30

Volkmarode ist ebenfalls zuhause unbesiegt und empfängt den Tabellennachbarn aus Fallersleben, der auswärts bisher nur einen Punkt einfahren konnte. Auch hier scheint von den Statistiken her der Aufsteiger favorisiert.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
TSC Vahdet Braunschweig
TSC Vahdet BraunschweigTSC Vahdet B
FT Braunschweig
FT BraunschweigFT Braunschw
15:00

Im Braunschweiger Duell empfängt der Tabellenzehnte Vahdet, den Tabellenachten FT Braunschweig. Drei Punkte trennen die beiden Teams. Wenn man die Historie anguckt, ist ein Unentschieden am wahrscheinlichsten. Seit 2017 gab es sieben Remis und ansonsten nur einen Sieg für die Turner.

