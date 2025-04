Kellerkrimi in Adersheim: "Das wird keine leichte Aufgabe werden"

Die Ausgangslage ist klar: Wenn der FC Arminia Adersheim (14. Platz, 17 Punkte) am Sonntag um 15:00 Uhr den Tabellendreizehnten MTV Salzdahlum (19 Punkte) empfängt, geht es um nicht weniger als das sportliche Überleben in der Bezirksliga. Für beide Mannschaften zählt in diesem direkten Duell im Tabellenkeller vor allem eines – ein Sieg.