Kellerkrimi auf den Stockwiesen – David gegen Goliath

Am 27. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2 stehen für die SG Calden/Meimbressen, Eintracht Baunatal und den TuSpo Grebenstein wichtige Schritte im Kampf um Aufstieg und Relegation an. Während die Spitzenteams auf dem Weg nach oben gefordert sind, geht es für den TSV Rothwesten, den SV Espenau und die TSG Wilhelmshöhe ums sportliche Überleben. Spannung ist garantiert – sowohl an der Spitze als auch im Tabellenkeller.