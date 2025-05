Kellerkracher zwischen Sportfreunden

Am 30. Spieltag steht für den stark abstiegsgefährdeten Oberliga-Meister Sportfreunde Baumberg das erste von fünf Endspielen um den ersehnten Klassenerhalt auf dem Programm. Fünf Spieltage vor dem Saisonende reisen die Sportfreunde nach Hattingen zum direkten Konkurrenten Sportfreunde Niederwenigern (SFN), um dort einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenverbleib zu machen (Sonntag, 15 Uhr, Glück Auf Sportplatz).

Kraushaar mit Zuversicht

Kraushaar blickt optimistisch auf die entscheidenden Wochen und sieht seine Mannschaft für das bedeutungsvolle Duell gegen den Meister gut gerüstet: „Wir müssen jetzt natürlich Punkte sammeln, und das ist auch jedem im Verein bewusst. Im Abstiegskampf ist es wichtig, einen langen Atem zu beweisen und sich nicht von einzelnen Ergebnissen verunsichern zu lassen“, erklärt das SFN-Urgestein, „es geht sehr eng im Tabellenkeller zu, und von daher ist aus meiner Sicht noch alles möglich. Mit Baumberg kommt ein direkter Konkurrent, und wir werden uns gut darauf vorbereiten.“

Die SFB ließen in ihren jüngsten drei Spielen wegen ihrer mangelnden Effizienz wertvolle Punkte liegen – gegen Büderich war in Anbetracht der Chancen durchaus ein Sieg möglich, und auch zuvor in Mülheim (0:2) sowie gegen den gefährdeten SV Biemenhorst (1:1) betrieben die Blau-Weißen Chancenwucher. Entweder scheiterten die hochmotivierten Akteure in aussichtsreichen Positionen an den Keepern oder es wurde das Aluminium getroffen – bisweilen fehlte auch die Nutzung von Ressourcen wie präzises Passspiel oder ein schnelles Umschaltspiel im entscheidenden Moment.

Wichtig war, dass mit Kapitän Louis Klotz ein wichtiger Bestandsteil in der Startelf stand und auch Leader Sercan Er nach seiner langen Verletzungspause während der letzten halben Stunde wieder an Bord war – der 32-jährige Sechser hatte zuletzt im August mitgewirkt. Bitter: Der offensivstarke Routinier Günter Mabanza erlitt in der 27. Minute eine schwere Knieverletzung – nach einem Zweikampf waren der Außenmeniskus und die Patellasehne gerissen, und „Günni“ wurde inzwischen erfolgreich operiert.

„Mit ihm und den verletzten Cem Dag, Denis Sitter und Al-Hassan-Turay fehlen alle Außenverteidiger, sodass wir improvisieren müssen“, erläutert El Halimi, der in Hattingen Vollgas-Fußball wie zuletzt fordert: „Wir brauchen noch einige Punkte, unabhängig davon, was die Konkurrenz macht, und wir wollen am Sonntag damit anfangen. Dazu müssen wir hochkonzentriert sein, mit Power dagegenhalten und gieriger vor dem Tor sein.“

Der SFB-Coach setzt auf Routine: Zuletzt hatte er mit Kosi Saka, Robin Hömig, Klotz und Er wieder viererfahrene Akteure gleichzeitig auf dem Spielfeld – zum ersten Mal seit der Meisterschaft in der vergangenen Saison stand das Quartett wieder gemeinsam im Mittelfeld. „Die Routiniers sind zwar nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte, aber sie geben der Mannschaft wichtigen Halt, und ihre Präsenz ist von großer Bedeutung“, sagt El Halimi, der sich wünscht, dass bei seinem glücklosen und fleißigen Torjäger Robin Schnadt nach sieben Spielen wieder der Knoten platzt.