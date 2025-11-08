Kellerkracher in Homberg – Spiel in Sand fällt aus

Nach dem knappen 4:5 gegen Edermünde trifft Korbach auf den tief im Abstiegskampf steckenden Gast aus Felsberg. Der TSV hofft auf eine stabile Defensivleistung und will die Offensive erneut konsequent nutzen. Felsberg dürfte sich auf den Kampf konzentrieren und auf Konter setzen.

Herbstmeisterschaft in Sicht

Tabellenführer Schwalmstadt empfängt die zweitstärkste Auswärtsmannschaft Wolfhagen II. Die Hausherren gehen als klarer Favorit in die Partie, die Wölfe-Reserve will mutig auftreten. Ein Heimsieg würde Schwalmstadt die Herbstmeisterschaft sichern.

Duell der Enttäuschenden

Morgen, 15:00 Uhr TSV 1926 Mengsberg Mengsberg Melsunger FV 08 Melsunger FV 15:00 PUSH

Beide Teams rangieren im unteren teil der Tabelle und konnten ihre Saisonziele bislang nicht erreichen. Mengsberg könnte durch Nachholspiele noch Boden gutmachen, Melsungen hat nach drei Niederlagen in Serie Defensivprobleme. Das Spiel am Engelhain verspricht ein enges Duell ohne klaren Favoriten. Spielabsage