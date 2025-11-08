Kellerkracher in Homberg – Spiel in Sand fällt aus

Am kommenden Wochenende stehen in der Gruppenliga Kassel 1 gleich mehrere richtungsweisende Partien an. Während der Tabellenführer 1. FC Schwalmstadt seine Vormachtstellung verteidigen will, kämpfen FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz und FC Homberg im Tabellenkeller um jeden Punkt. Spannung verspricht zudem das Aufeinandertreffen der Verfolger im Mittelfeld.
Verfolgerduell um den Anschluss
Der Vierte empfängt den Dritten in einem direkten Duell der Verfolger des Spitzenduos. Altenlotheim will seine Heimspielbilanz von sieben Siegen ausbauen, Gudensberg auf Revanche für die jüngsten Klatschen im Oberbach hoffen. Beide Teams verfügen über treffsichere Offensivreihen, ein torreiches Spiel ist zu erwarten.
Kellerduell am Stellberg
Homberg kämpft als Vorletzter im Abstiegskracher gegen den 13. platzierten VfB um wichtige Zähler im Abstiegskampf. Die Gastgeber sind nach zuletzt sieben Punkten aus drei Heimspielen etwas stabiler, während Schrecksbach an das vergangene Spiel in Melsungen anknüpfen möchte. Defensive Stabilität und kämpferische Leistung werden entscheidend sein.
Sieglosserien im Fokus
Schauenburg will seinen Negativlauf stoppen und sich vor heimischem Publikum durchsetzen. Brunslar liegt nur zwei Punkte hinter dem Gastgeber und könnte mit einem Dreier vorbeiziehen. Es ist ein enges Duell auf Augenhöhe zu erwarten, bei dem individuelle Formstärke ausschlaggebend sein dürfte.
FeLoNi unter Druck
Nach dem knappen 4:5 gegen Edermünde trifft Korbach auf den tief im Abstiegskampf steckenden Gast aus Felsberg. Der TSV hofft auf eine stabile Defensivleistung und will die Offensive erneut konsequent nutzen. Felsberg dürfte sich auf den Kampf konzentrieren und auf Konter setzen.
Herbstmeisterschaft in Sicht
Tabellenführer Schwalmstadt empfängt die zweitstärkste Auswärtsmannschaft Wolfhagen II. Die Hausherren gehen als klarer Favorit in die Partie, die Wölfe-Reserve will mutig auftreten. Ein Heimsieg würde Schwalmstadt die Herbstmeisterschaft sichern.
Duell der Enttäuschenden
Beide Teams rangieren im unteren teil der Tabelle und konnten ihre Saisonziele bislang nicht erreichen. Mengsberg könnte durch Nachholspiele noch Boden gutmachen, Melsungen hat nach drei Niederlagen in Serie Defensivprobleme. Das Spiel am Engelhain verspricht ein enges Duell ohne klaren Favoriten.
Spielabsage
Das Spiel zwischen dem SSV Sand und dem SC Edermünde entfällt. Ein Nachholtermin ist derzeit nicht bekannt.