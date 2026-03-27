Kellerkracher in Harting & Topspiel-Derby in Oberhinkofen

Der Tabellenzweite SV Obertraubling wird in Oberhinkofen schwergefordert sein. – Foto: Felix Schmautz

Im Fokus des 20. Spieltags der Kreisliga 1 steht sicherlich das Lokalderby FC Oberhinkofen gegen SV Obertraubling. Es ist gleichzeitig das Top-Spiel des Wochenendes, prallt doch der Vierte auf den Zweiten. Tabellenführer SC Regensburg will am Samstag mit einem Heimdreier gegen die SpVgg Ziegetsdorf vorlegen. Tags darauf messen im Tabellenkeller der SV Harting und Schlusslicht ATSV Pirkensee-Ponholz ihre Kräfte.

Morgen, 14:15 Uhr FC Laub FC Laub SV Donaustauf Donaustauf 14:15 PUSH



Hinspiel: 4:1. Der FC Laub (10., 20) empfängt bereits am Samstag den SV Donaustauf (9., 23) zum 20. Spieltag. Am vergangenen Wochenende konnte sich der FC Laub nicht gegen den FC Oberhinkofen durchsetzen und gab sich auch vor der Winterpause gegen den SV Obertraubling geschlagen, während sich der SV Donaustauf am 19. Spieltag den Dreier gegen den SV Harting einholen konnte.







Hinspiel: 2:3. Der FC Mintraching (13., 13) ist am kommenden Wochenende zu Gast beim TSV Kareth-Lappersdorf II (8., 24). Die Mintrachinger konnten sich im Nachholspiel am vergangenen Wochenende nicht gegen die SpVgg Ziegetsdorf durchsetzen und kassierten vor der Winterpause fünf Buden beim SV Burgweinting, während sich der TSV Ka-La II am letzten Spieltag mit acht Treffern bei der SG Walhalla mit einem Dreier belohnte.







Hinspiel: 3:1. Der SC Regensburg (1., 46) setzte sich zuletzt im Nachholspiel gegen den ATSV Pirkensee-Ponholz durch und empfängt ebenfalls bereits am Samstag die SpVgg Ziegetsdorf (7., 27). Diese konnte sich im Nachholspiel gegen den FC Mintraching ebenfalls klar den Dreier einholen.





So., 29.03.2026, 14:00 Uhr SV Burgweinting SV Burgweinting Freier TuS Regensburg Freier TuS 14:00 live PUSH



Hinspiel: 2:1. Beim SV Burgweinting (3., 41) ist am Sonntagnachmittag der Freie TuS Regensburg (6., 27) auf Kunstrasen zu Gast. Vor der Winterpause gab sich der Freie TuS klar gegen den FC Oberhinkofen geschlagen, während der SVB mit fünf Buden gegen den FC Mintraching klar die Maximalausbeute einfuhr.













Hinspiel: 4:2. Die SG Walhalla Regensburg (11., 19) ist beim TSV Wörth/Donau (5., 28) gefordert. Mit einer knappen Niederlage ging der TSV Wörth/Donau gegen die SpVgg Ziegetsdorf in die Winterpause, doch auch für die SG Walhalla gab es im November keine Punkte mehr gegen den TSV Kareth-Lappersdorf II, der gleich achtmal bei der SG versenkte.







Hinspiel: 2:2. Schlusslicht ATSV Pirkensee-Ponholz (14., 7) reist dieses Mal zum SV Harting (12., 17). Vom letzten Spieltag konnte sich der ATSV PiPo keine Punkte gegen den SC Regensburg sichern, verlor knapp mit 0:1. Harting durfte sich allerdings ebenfalls mit einer Niederlage begnügen, der SV Donaustauf sicherte sich vor der Winterpause den Dreier gegen den kommenden Gastgeber.





So., 29.03.2026, 15:30 Uhr FC Oberhinkofen FC Oberhinkofen SV Obertraubling SV Obertraubling 15:30 PUSH



Hinspiel: 0:2. Derby und Spitzenspiel heißt es in Oberhinkofen. Der heimische FCO (4., 41) empfängt am Sonntag den SV Obertraubling (2., 43). Beide Kontrahenten konnten sich am 19. Spieltag die Maximalausbeute sichern - die Hausherren der Partie bezwangen den Freien TuS Regensburg und der SV Obertraubling schenkte dem FC Laub fünf Treffer ein und holte sich so den Dreier.