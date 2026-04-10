 2026-04-10T07:15:08.667Z

Ligavorschau

Kellerkracher in Diendorf – Katzdorf fordert Nabburg heraus

22. Spieltag: Ettmanndorf muss in Stulln Farbe bekennen +++ Können Schmidgaden, Dürnsricht und Dieterskirchen ihren kleinen Siegeslauf fortsetzen?

von Nicole Seidl / Florian Würthele · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Die SG Silbersee (in Schwarz) genießt gegen Kemnath Heimrecht.
Die SG Silbersee (in Schwarz) genießt gegen Kemnath Heimrecht. – Foto: Sabrina Dietrich

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Kreisliga West
Detag Wernb.
TSV Nittenau
Schmidgaden
SC Katzdorf

Fünf Spieltage sind in der Kreisliga West noch zu gehen. Weiterhin liegt Tabellenführer TV Nabburg nur ein Pünktchen vor der Zweitvertretung des SV Schwandorf-Ettmannsdorf. An diesem Sonntag bekommt es Nabburg daheim mit dem SC Katzdorf zu tun, während die Schwandorfer ihre Koffer packen und beim TSV Stulln ranmüssen. Im Abstiegskampf steigt zwischen den punktgleichen SV Diendorf und TSV Dieterskirchen ein Direktduell. Bereits am Samstag kreuzen Detag Wernberg und der FC Schmidgaden die Klingen.

Morgen, 16:00 Uhr
TSV Detag Wernberg
TSV Detag WernbergDetag Wernb.
1. FC Schmidgaden
1. FC SchmidgadenSchmidgaden
16:00

Hinspiel: 5:0. Der TSV Detag Wernberg (7., 29) ist eröffnet am Samstag den 22. Spieltag und empfängt den 1. FC Schmidgaden (9., 26). Der TSV musste sich am Ostermontag beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf II geschlagen geben, während sich Schmidgaden knapp gegen den TSV Nittenau durchsetzte und so die Maximalausbeute einholen konnte.

So., 12.04.2026, 15:15 Uhr
SV Haselbach
SV HaselbachSV Haselbach
FC OVI-Teunz
FC OVI-TeunzFC OVI-Teunz
15:15live

Hinspiel: 4:3. Der FC OVI-Teunz (10., 25) ist am kommenden Sonntag beim SV Haselbach (3., 44) gefordert. Mit einem 1:0 sicherte sich der SVH zuletzt den Heimdreier gegen die SG Silbersee 08. Der FC hingegen gab sich am Ostermontag beim TSV Dieterskirchen geschlagen.

So., 12.04.2026, 15:15 Uhr
SG Silbersee 08
SG Silbersee 08SG Silbersee
SV Kemnath a. B.
SV Kemnath a. B.SV Kemnath
15:15

Hinspiel: 2:6. Bei der SG Silbersee 08 (6., 30) ist am 22. Spieltag der SV Kemnath a.B. (4., 40) zu Gast. Die Heimelf konnte sich am vergangenen Wochenende beim SV Haselbach nicht behaupten und ging somit leer aus. Doch auch Kemnath konnte sich am 21. Spieltag keinen Punkt mitnehmen, bezog gegen Spitzenreiter TV Nabburg eine klare Heimniederlage.

So., 12.04.2026, 15:15 Uhr
SV Diendorf
SV DiendorfSV Diendorf
TSV Dieterskirchen
TSV DieterskirchenTSV Dieterskirchen
15:15live

Hinspiel: 3:1. Kellerduell in Diendorf: Der heimische SVD (12., 15) tritt am kommenden Wochenende auf heimischem Terrain gegen den punktgleichen TSV Dieterskirchen (13., 15) an. Der TSV sicherte sich vor einigen Tagen den Dreier daheim gegen den FC OVI-Teunz und zog somit punktgleich mit dem kommenden Kontrahenten, der sich zuletzt bei der DJK Dürnsicht-Wolfring nicht behaupten konnte.



So., 12.04.2026, 15:15 Uhr
TSV Nittenau
TSV NittenauTSV Nittenau
DJK Dürnsricht-Wolfring
DJK Dürnsricht-WolfringDürnsricht
15:15live

Hinspiel: 2:4. Die DJK Dürnsricht-Wolfring (11., 17) reist am Sonntag zum TSV Nittenau (14., 11). Mit einer knappen Niederlage gab sich Schlusslicht Nittenau zuletzt beim 1. FC Schmidgaden geschlagen. Währenddessen konnte die DJK Dürnsricht-Wolfring mit nur einer Bude den Heimdreier gegen den SV Diendorf mitnehmen.

So., 12.04.2026, 15:15 Uhr
TSV Stulln
TSV StullnTSV Stulln
SV Schwandorf-Ettmannsdorf
SV Schwandorf-EttmannsdorfEttmannsdorf II
15:15

Hinspiel: 0:9. Auf Reisen geht der zweitplatzierte SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (2., 49) und schlägt auf dem Sportgelände des TSV Stulln (9., 27) auf. Die Gastgeber der kommenden Partie mussten sich am vergangenen Spieltag beim SC Katzdorf klar geschlagen geben, der SVSE II hingegen sicherte sich gegen den TSV Detag Wernberg die volle Punktausbeute.

So., 12.04.2026, 15:15 Uhr
TV Nabburg
TV NabburgTV Nabburg
SC Katzdorf
SC KatzdorfSC Katzdorf
15:15

Hinspiel: 3:1. Bei Tabellenführer TV Nabburg (1., 50) ist am kommenden Sonntag der SC Katzdorf (5., 33) zugegen. Mit einem klaren Heimdreier belohnte sich der Sportclub zuletzt gegen den TSV Stulln. Ebenso erfolgreich ging der TVN am Ostermontag beim SV Kemnath a.B. als klarer Sieger vom Platz.