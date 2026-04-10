Kellerkracher in Diendorf – Katzdorf fordert Nabburg heraus

Die SG Silbersee (in Schwarz) genießt gegen Kemnath Heimrecht. – Foto: Sabrina Dietrich

Fünf Spieltage sind in der Kreisliga West noch zu gehen. Weiterhin liegt Tabellenführer TV Nabburg nur ein Pünktchen vor der Zweitvertretung des SV Schwandorf-Ettmannsdorf. An diesem Sonntag bekommt es Nabburg daheim mit dem SC Katzdorf zu tun, während die Schwandorfer ihre Koffer packen und beim TSV Stulln ranmüssen. Im Abstiegskampf steigt zwischen den punktgleichen SV Diendorf und TSV Dieterskirchen ein Direktduell. Bereits am Samstag kreuzen Detag Wernberg und der FC Schmidgaden die Klingen.



Hinspiel: 5:0. Der TSV Detag Wernberg (7., 29) ist eröffnet am Samstag den 22. Spieltag und empfängt den 1. FC Schmidgaden (9., 26). Der TSV musste sich am Ostermontag beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf II geschlagen geben, während sich Schmidgaden knapp gegen den TSV Nittenau durchsetzte und so die Maximalausbeute einholen konnte.







Hinspiel: 4:3. Der FC OVI-Teunz (10., 25) ist am kommenden Sonntag beim SV Haselbach (3., 44) gefordert. Mit einem 1:0 sicherte sich der SVH zuletzt den Heimdreier gegen die SG Silbersee 08. Der FC hingegen gab sich am Ostermontag beim TSV Dieterskirchen geschlagen.







Hinspiel: 2:6. Bei der SG Silbersee 08 (6., 30) ist am 22. Spieltag der SV Kemnath a.B. (4., 40) zu Gast. Die Heimelf konnte sich am vergangenen Wochenende beim SV Haselbach nicht behaupten und ging somit leer aus. Doch auch Kemnath konnte sich am 21. Spieltag keinen Punkt mitnehmen, bezog gegen Spitzenreiter TV Nabburg eine klare Heimniederlage.





So., 12.04.2026, 15:15 Uhr SV Diendorf SV Diendorf TSV Dieterskirchen TSV Dieterskirchen 15:15 live PUSH



Hinspiel: 3:1. Kellerduell in Diendorf: Der heimische SVD (12., 15) tritt am kommenden Wochenende auf heimischem Terrain gegen den punktgleichen TSV Dieterskirchen (13., 15) an. Der TSV sicherte sich vor einigen Tagen den Dreier daheim gegen den FC OVI-Teunz und zog somit punktgleich mit dem kommenden Kontrahenten, der sich zuletzt bei der DJK Dürnsicht-Wolfring nicht behaupten konnte.













Hinspiel: 2:4. Die DJK Dürnsricht-Wolfring (11., 17) reist am Sonntag zum TSV Nittenau (14., 11). Mit einer knappen Niederlage gab sich Schlusslicht Nittenau zuletzt beim 1. FC Schmidgaden geschlagen. Währenddessen konnte die DJK Dürnsricht-Wolfring mit nur einer Bude den Heimdreier gegen den SV Diendorf mitnehmen.







Hinspiel: 0:9. Auf Reisen geht der zweitplatzierte SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (2., 49) und schlägt auf dem Sportgelände des TSV Stulln (9., 27) auf. Die Gastgeber der kommenden Partie mussten sich am vergangenen Spieltag beim SC Katzdorf klar geschlagen geben, der SVSE II hingegen sicherte sich gegen den TSV Detag Wernberg die volle Punktausbeute.





So., 12.04.2026, 15:15 Uhr TV Nabburg TV Nabburg SC Katzdorf SC Katzdorf 15:15 PUSH



Hinspiel: 3:1. Bei Tabellenführer TV Nabburg (1., 50) ist am kommenden Sonntag der SC Katzdorf (5., 33) zugegen. Mit einem klaren Heimdreier belohnte sich der Sportclub zuletzt gegen den TSV Stulln. Ebenso erfolgreich ging der TVN am Ostermontag beim SV Kemnath a.B. als klarer Sieger vom Platz.