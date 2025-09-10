 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Kellerkracher in Bunde und Middels – Pewsum in Verfolgerrolle

Großefehn jagt den siebten Sieg in Serie

Am kommenden Wochenende steht in der Bezirksliga Weser-Ems der 7. Spieltag auf dem Programm – und die Liga verspricht jede Menge Spannung. Während Spitzenreiter SV Großefehn bislang makellos marschiert und auch in Aurich seine Serie fortsetzen will, lauert Verfolger TuS Pewsum darauf, mit einem Heimsieg gegen BW Borssum weiter Druck aufzubauen. Im Tabellenkeller kommt es zu gleich zwei brisanten Duellen, wenn Bunde auf Leer und Middels auf Wiesmoor trifft. Zudem wollen Teams wie Hage, Ihrhove oder Larrelt/FA Wybelsum ihre Position im oberen Drittel festigen und den Anschluss an die Spitze wahren.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SV SF Larrelt/FA Wybelsum
FC Norden
15:00

Larrelt/FA Wybelsum musste am vergangenen Spieltag eine bittere 1:3-Niederlage in Hage hinnehmen. Dennoch steht man mit zwölf Punkten noch immer im oberen Tabellenmittelfeld. Der FC Norden kommt mit Rückenwind aus dem 2:0-Sieg in Leer und will den Anschluss an die Top 5 halten. Beide Teams liegen in Schlagdistanz, was ein umkämpftes Duell erwarten lässt.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SpVg Aurich
SV Großefehn
15:00

Aurich konnte zuletzt mit 2:0 in Borssum überraschen, steht aber mit nur sieben Punkten weiterhin im unteren Tabellenmittelfeld. Der SV Großefehn marschiert hingegen souverän vorneweg und gewann bisher alle sechs Spiele – zuletzt klar mit 4:0 gegen Concordia Ihrhove. Mit 26:3 Toren stellen die Großefehner die mit Abstand beste Offensive und Defensive. Die Favoritenrolle ist eindeutig, doch Aurich wird alles versuchen, dem Ligaprimus ein Bein zu stellen.

So., 14.09.2025, 16:30 Uhr
SV Concordia Ihrhove
TuS Eintracht Hinte
16:30

Concordia Ihrhove bekam beim 0:4 in Großefehn die Grenzen aufgezeigt und möchte nun zurück in die Erfolgsspur. Mit 13 Punkten liegt man weiterhin gut im Rennen um die vorderen Plätze. Hinte feierte beim 9:0 gegen Bunde zwar ein Schützenfest, steckt aber mit nur drei Punkten immer noch unten drin. Die Partie verspricht viel Offensivpower und könnte ein echter Schlagabtausch werden.

Morgen, 20:00 Uhr
TV Bunde
VfL Germania Leer
20:00

Der Tabellenzwölfte TV Bunde wartet nach dem 0:9-Debakel in Hinte auf Wiedergutmachung. Mit nur vier Punkten und der schlechtesten Defensive der Liga steht das Team früh unter Druck. Gegner VfL Germania Leer steckt selbst im Tabellenkeller und hat nur drei Zähler geholt. Es ist also ein echtes Abstiegsduell, in dem beide Mannschaften dringend Punkte benötigen.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SV Hage
SV Wallinghausen
15:00

Der SV Hage kommt mit viel Selbstvertrauen aus dem 3:1-Erfolg über Larrelt und ist seit Saisonbeginn ungeschlagen. Sechs Punkte aus den letzten zwei Partien zeigen den Aufwärtstrend. Wallinghausen steht mit neun Zählern auf Platz acht. Beide Mannschaften kämpfen um den Anschluss an die Spitzengruppe, was für ein enges Spiel spricht.

So., 14.09.2025, 17:00 Uhr
Süderneulander SV
TuRa 07 Westrhauderfehn
17:00

Aufsteiger Süderneuland pausierte zuletzt, hat aber mit sechs Punkten aus fünf Spielen einen soliden Start hingelegt. TuRa Westrhauderfehn kam beim 0:0 in Middels nicht über ein Remis hinaus und steht mit acht Punkten im Tabellenmittelfeld. Beide Teams wollen nachlegen, um sich nicht nach unten orientieren zu müssen. Ein offenes Duell, bei dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben dürften.

Morgen, 20:00 Uhr
TuS Middels
VfB Germania Wiesmoor
20:00live

Der TuS Middels ist nach sechs Spielen noch sieglos und mit nur zwei Punkten Tabellenletzter. Gegen Wiesmoor, das am Mittwochabend 0:4 gegen Pewsum verlor, besteht die Chance auf den ersten Dreier. Beide Teams stellen mit drei und sieben erzielten Toren die harmlosesten Offensivreihen der Liga. Spannung ist garantiert, weil es für beide um viel mehr als nur Prestige geht.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
TuS Pewsum
SV BW Borssum
15:00

TuS Pewsum ist nach dem jüngsten 4:0 in Wiesmoor weiter ungeschlagen und bleibt mit 16 Punkten Großefehns erster Verfolger. Besonders die stabile Defensive mit nur drei Gegentoren ist ein Trumpf. BW Borssum dagegen musste nach dem 0:2 gegen Aurich einen Rückschlag hinnehmen und rangiert im Mittelfeld. Für Pewsum zählt im Heimspiel nur ein Sieg, um den Druck auf den Tabellenführer hochzuhalten.

