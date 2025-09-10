Am kommenden Wochenende steht in der Bezirksliga Weser-Ems der 7. Spieltag auf dem Programm – und die Liga verspricht jede Menge Spannung. Während Spitzenreiter SV Großefehn bislang makellos marschiert und auch in Aurich seine Serie fortsetzen will, lauert Verfolger TuS Pewsum darauf, mit einem Heimsieg gegen BW Borssum weiter Druck aufzubauen. Im Tabellenkeller kommt es zu gleich zwei brisanten Duellen, wenn Bunde auf Leer und Middels auf Wiesmoor trifft. Zudem wollen Teams wie Hage, Ihrhove oder Larrelt/FA Wybelsum ihre Position im oberen Drittel festigen und den Anschluss an die Spitze wahren.

Aurich konnte zuletzt mit 2:0 in Borssum überraschen, steht aber mit nur sieben Punkten weiterhin im unteren Tabellenmittelfeld. Der SV Großefehn marschiert hingegen souverän vorneweg und gewann bisher alle sechs Spiele – zuletzt klar mit 4:0 gegen Concordia Ihrhove. Mit 26:3 Toren stellen die Großefehner die mit Abstand beste Offensive und Defensive. Die Favoritenrolle ist eindeutig, doch Aurich wird alles versuchen, dem Ligaprimus ein Bein zu stellen.

Larrelt/FA Wybelsum musste am vergangenen Spieltag eine bittere 1:3-Niederlage in Hage hinnehmen. Dennoch steht man mit zwölf Punkten noch immer im oberen Tabellenmittelfeld. Der FC Norden kommt mit Rückenwind aus dem 2:0-Sieg in Leer und will den Anschluss an die Top 5 halten. Beide Teams liegen in Schlagdistanz, was ein umkämpftes Duell erwarten lässt.

Der Tabellenzwölfte TV Bunde wartet nach dem 0:9-Debakel in Hinte auf Wiedergutmachung. Mit nur vier Punkten und der schlechtesten Defensive der Liga steht das Team früh unter Druck. Gegner VfL Germania Leer steckt selbst im Tabellenkeller und hat nur drei Zähler geholt. Es ist also ein echtes Abstiegsduell, in dem beide Mannschaften dringend Punkte benötigen.

Concordia Ihrhove bekam beim 0:4 in Großefehn die Grenzen aufgezeigt und möchte nun zurück in die Erfolgsspur. Mit 13 Punkten liegt man weiterhin gut im Rennen um die vorderen Plätze. Hinte feierte beim 9:0 gegen Bunde zwar ein Schützenfest, steckt aber mit nur drei Punkten immer noch unten drin. Die Partie verspricht viel Offensivpower und könnte ein echter Schlagabtausch werden.

Der SV Hage kommt mit viel Selbstvertrauen aus dem 3:1-Erfolg über Larrelt und ist seit Saisonbeginn ungeschlagen. Sechs Punkte aus den letzten zwei Partien zeigen den Aufwärtstrend. Wallinghausen steht mit neun Zählern auf Platz acht. Beide Mannschaften kämpfen um den Anschluss an die Spitzengruppe, was für ein enges Spiel spricht.

Aufsteiger Süderneuland pausierte zuletzt, hat aber mit sechs Punkten aus fünf Spielen einen soliden Start hingelegt. TuRa Westrhauderfehn kam beim 0:0 in Middels nicht über ein Remis hinaus und steht mit acht Punkten im Tabellenmittelfeld. Beide Teams wollen nachlegen, um sich nicht nach unten orientieren zu müssen. Ein offenes Duell, bei dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben dürften.

Morgen, 20:00 Uhr TuS Middels VfB Germania Wiesmoor

Der TuS Middels ist nach sechs Spielen noch sieglos und mit nur zwei Punkten Tabellenletzter. Gegen Wiesmoor, das am Mittwochabend 0:4 gegen Pewsum verlor, besteht die Chance auf den ersten Dreier. Beide Teams stellen mit drei und sieben erzielten Toren die harmlosesten Offensivreihen der Liga. Spannung ist garantiert, weil es für beide um viel mehr als nur Prestige geht.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr TuS Pewsum SV BW Borssum