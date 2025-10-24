 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligavorschau
„Altstar“ Markus Gschlößl und der ASV Undorf sind unter Flutlicht gegen Painten gefordert.
„Altstar“ Markus Gschlößl und der ASV Undorf sind unter Flutlicht gegen Painten gefordert. – Foto: Florian Würthele

Kellerkracher in Beratzhausen – Undorf will mit Sieg aufs 75-Jahr-Fest

16. Spieltag: Lupburg und Sinzing können zu Hause eigentlich nur überraschen +++ Großberg auf Wiedergutmachungskurs

Auf geht's: Der ASV Undorf und die SG Painten eröffnen bereits am heutigen Freitag die 16. Spielrunde in der Kreisliga 2. Die restlichen Teams müssen erst am Sonntag ran. Klassenprimus TV Riedenburg steht in Lupburg vor einer vermeintlichen Pflichtaufgabe. Gleiches gilt für den (Noch-)Tabellenzweiten TSV Dietfurt, der in Sinzing antritt. Auf der anderen Seite der Tabelle duelliert sich der Vorletzte TSV Beratzhausen mit Schlusslicht TV Hemau.

Heute, 18:00 Uhr
ASV Undorf
ASV UndorfASV Undorf
SG Painten
SG PaintenSG Painten
18:00live

Hinspiel: 0:7. Zu einer glasklaren Veranstaltung avancierte das Hinrunden-Duell. Da fegte die SG Painten (5., 24) förmlich über eine hilflose Undorfer Mannschaft hinweg. Doch der ASV (9., 15) hat sich stabilisiert und in den letzten Wochen ordentlich gepunktet. Heißt: Dieses Mal dürfte es ein wesentlich engeres Match werden. Undorf würde nur zu gern mit einem Heimsieg ins Wochenende der 75-Jahr-Vereinsfeier starten.

So., 26.10.2025, 13:00 Uhr
SC Sinzing
SC SinzingSC Sinzing
TSV Dietfurt Altmühl
TSV Dietfurt AltmühlTSV Dietfurt
13:00

Hinspiel: 0:6. Hut ab: Vom bevorstehenden Punktverlust lässt sich der TSV Dietfurt (2., 32) nicht beirren. Letztes Wochenende trotzte die Pfeifer-Crew dem Primus aus Riedenburg verdientermaßen ein Remis ab. Auswärts beim SC Sinzing (11., 13) ist der (Noch-)Tabellenzweite klar in der Favoritenrolle. Nichtsdestotrotz wird der unten drinsteckende Gastgeber alles in die Waagschale schmeißen.

So., 26.10.2025, 14:15 Uhr
SV Lupburg
SV LupburgSV Lupburg
TV Riedenburg
TV RiedenburgRiedenburg
14:15

Hinspiel: 0:0. Mit der Punkteteilung gegen Dietfurt konnte der TV Riedenburg (1., 37) gut leben – auch wenn die schöne Siegesserie ein Ende fand. Klares Ziel für Sonntag ist ein Auswärtsdreier. Der SV Lupburg (12., 12) kämpft ums Überleben, steht nach drei knappen Niederlagen nacheinander unter Zugzwang. Im Duell mit dem unangefochtenen Ligaprimus kann die Ruppert-Elf eigentlich nur überraschen.

So., 26.10.2025, 14:15 Uhr
TSV Beratzhausen
TSV BeratzhausenBeratzhausen
TV Hemau
TV HemauTV Hemau
14:15

Hinspiel: 3:3. Mehr Abstiegskampf geht nicht: Dr aktuelle Vorletzte TSV Beratzhausen (12., 13) kämpft gegen den Letzten TV Hemau (14., 10) um immens wichtige Punkte. Verlieren verboten ist das Motto. Am vergangenen Wochenende gingen beide Teams leer aus – Beratzhausen in Eichlberg, Hemau gegen Steinsberg. Wer behält in diesem Kellergipfel kühlen Kopf?

So., 26.10.2025, 14:15 Uhr
TSV Großberg
TSV GroßbergTSV Großberg
DJK Eichlberg/Neukirchen
DJK Eichlberg/NeukirchenEichlberg
14:15live

Hinspiel: 1:1. Auf Wiedergutmachungskurs befindet sich der TSV Großberg (4., 27). Nach vier Siegen am Stück mussten die Bergler Buam in Painten eine empfindliche 1:5-Schlappe hinnehmen. Mit einem Heimdreier gegen die DJK Eichlberg (8., 20) soll diese Pleite wettgemacht werden. Auf der anderen Seite wollen die Gäste nach dem Triumph über Beratzhausen nachlegen – auch um die Platzierung im gesicherten Tabellenmittelfeld zu festigen.

So., 26.10.2025, 14:15 Uhr
SG Oberndorf / SC Matting
SG Oberndorf / SC MattingSG Oberndorf
SG Peising / Bad Abbach
SG Peising / Bad AbbachSG Peising / Bad Abbach
14:15live

Hinspiel: 0:2. In diesem Duell zweier Spielgemeinschaften liegt der Druck ganz klar auf Schultern der Gastmannschaft. Während die SG Oberndorf/Matting (6., 23) zuletzt wieder in die Spur zurückfand und mit dem Abstiegskampf nichts am Hut hat, steht die SG Peising/Bad Abbach II (10., 14) deutlich mehr unter Zugzwang. Das Schlüsselspiel gegen Undorf ging knapp verloren. Umso mehr will die Petz-Truppe jetzt wieder punkten.

So., 26.10.2025, 14:15 Uhr
FSV Steinsberg
FSV SteinsbergSteinsberg
SG Hohenschambach
SG HohenschambachSG Hohensch.
14:15live

Hinspiel: 5:1. Zufrieden mit dem bisherigen Abschneiden können sie sowohl beim FSV Steinsberg (3., 28) als auch bei der SG Hohenschambach (7., 22) sein. Die Heimelf gewann fünf der letzten sechs Partien, was sie bis auf Platz drei vorgespült hat. Mit dem starken Liganeuling bekommt das Dobler-Gefolge nun eine Nagelprobe vorgesetzt. Die SGH ihrerseits möchte eine Woche nach dem Arbeitssieg gegen Sinzing nachlegen. Und sich zugleich am Gegner für die saftige Hinspiel-Niederlage revanchieren.

Florian WürtheleAutor