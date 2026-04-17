Kellerkracher im Upland – Härtetest für Vellmar

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Der 26. Spieltag der Verbandsliga Nord bündelt aus nordhessischer Sicht gleich mehrere Prüfsteine. Lichtenauer FV und TSV Wabern treffen im direkten Duell aufeinander, FSV Wolfhagen empfängt mit Bad Soden einen Aufstiegskandidaten, und auch für Hessen Kassel II, FSV Dörnberg, SG Calden/Meimbressen, SC Willingen, OSC Vellmar und SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach geht es um richtungsweisende Punkte.

Klei/Hun/Doh hat sich mit vier Punkten aus den letzten beiden Spielen stabilisiert und geht gegen Johannesberg als klarer Favorit in die Partie. Gegen das abgeschlagene Schlusslicht mit erst einem Punkt ist die Rechnung eindeutig: Alles andere als ein Heimsieg wäre für die Mannschaft von Tim-Philipp Brandner ein Rückschlag.

Formduell um Platz Drei?

Im Gerhard-Klapp-Stadion treffen zwei der formstärkeren Nordhessen direkt aufeinander. Der TSV Wabern reist nach fünf Siegen und einem Remis aus den ersten sechs Spielen des Jahres mit breiter Brust an, während Lichtenau zuletzt gegen Steinbach gewann und seit vier Partien ungeschlagen ist. Im Hinspiel siegte der LFV 3:2, obwohl Wabern damals hätte mehr mitnehmen können.

Druck auf dem Kessel

Morgen, 15:00 Uhr SC Willingen SC Willingen FC Britannia Eichenzell Eichenzell 15:00 live PUSH

Für die Upländer ist das Heimspiel gegen Eichenzell eines dieser Duelle, die im Abstiegskampf besonders schwer wiegen. Willingen steht mit 24 Punkten knapp vor dem Gegner, der auf 24 Zähler herangerückt ist, und braucht nach dem 0:4 in Bad Soden eine Reaktion. Ein Sieg würde Luft verschaffen, eine Niederlage den Druck sofort erhöhen.

Calden will Lauf fortsetzen

Die SG Calden/Meimbressen hat mit dem 5:0 gegen Barockstadt II und dem 6:2 in Johannesberg zwei Ausrufezeichen gesetzt und sich auf 27 Punkte verbessert. Gegen Flieden kann der Aufsteiger nun nachlegen und sich weiter vom Tabellenkeller lösen, leicht wird die Aufgabe gegen den stabilen Zehnten aber nicht. Calden hat zuletzt vor allem offensiv Eindruck hinterlassen und will genau daran anknüpfen. Schwere Aufgabe

Morgen, 15:30 Uhr OSC Vellmar OSC Vellmar SV 1920 Steinbach SV Steinbach 15:30 PUSH

Der OSC Vellmar hat sich mit zwei Siegen in Serie etwas Luft verschafft, bekommt nun aber mit Steinbach einen Gegner aus der Spitzengruppe vor die Brust. Für die Mannschaft von Mario Deppe geht es darum, den Schwung aus den Erfolgen gegen Eichenzell und Hofbieber mitzunehmen und auch gegen einen spielstarken Gegner stabil zu bleiben. Alles, was der OSC in diesem Spiel mitnimmt, hätte im Tabellenkeller besonderes Gewicht.

Direkt wieder fangen

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr FSV Dörnberg FSV Dörnberg SV Hofbieber SV Hofbieber 15:00 PUSH

Der FSV Dörnberg hat trotz der späten Niederlage in Eichenzell weiter 41 Punkte auf dem Konto und empfängt nun den Vorletzten Hofbieber. Nach dem starken Frühjahr ist die Ausgangslage klar: Gegen einen Gegner mit nur sieben Punkten zählt für die Habichtswälder nur ein Heimsieg. Alles andere würde den guten Lauf der vergangenen Wochen sofort relativieren.

Harter Brocken

Für die Wölfe kommt es zuhause zum Topspiel gegen den Tabellenzweiten Bad Soden. Nach dem 2:1 in Flieden hat Wolfhagen wieder Tritt aufgenommen, trifft nun aber auf ein Team, das den KSV weiter jagt und selbst 50 Punkte mitbringt. Für den FSV ist es die Chance, sich im oberen Drittel noch einmal mit Nachdruck zurückzumelden. Duell der Regionalligareserven

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr KSV Hessen Kassel KSV Hessen II SG Barockstadt Fulda Lehnerz Barockstadt II 15:30 live PUSH