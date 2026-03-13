 2026-03-11T14:31:18.301Z

Allgemeines

Kellerkracher im Saalekreis, Reppichau und Farnstädt in der Pflicht

Landesliga Süd +++ Der Blick auf die Begegnungen des Wochenendes

von Kevin Gehring · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Anja Beier

Wer entscheidet den Kellerkracher im Saalekreis für sich? Bleibt der SV Edelweiß Arnstedt das heißeste Team des neuen Jahres? Und was macht Tabellenführer SG Reppichau im ersten Auftritt nach dem überraschenden Trainerrücktritt? Diese fragen stellen sich am 19. Spieltag der LOTTO-Landesliga Süd.

Heute, 19:00 Uhr
SV Edelweiß Arnstedt
SV Edelweiß ArnstedtArnstedt
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt
19:00live

Mit zehn Punkten aus den bisherigen vier Partien ist der SV Edelweiß Arnstedt nach dem Jahreswechsel das heißeste Team in der LOTTO-Landesliga Süd. Dieser Status steht am Freitagabend auf dem Prüfstand. Der fünftplatzierte FSV Bennstedt ist bei den Edelweißen, die sich der akuten Abstiegssorgen entledigen konnten, zu Gast.

Morgen, 14:00 Uhr
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz
14:00

Zum Burgenland-Duell empfängt der SC Naumburg am Sonnabend den 1. FC Zeitz. In acht Aufeinandertreffen seit 2020 konnten die Naumburger kein einziges Mal als Sieger vom Platz gehen. In der Hinrunde gewannen die Zeitzer mit 2:1.

Morgen, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt
SV Rot-Weiß Kemberg
SV Rot-Weiß KembergKemberg
14:00

Nach der 0:1-Niederlage beim CFC Germania ist der SV Blau-Weiß Farnstädt am Sonnabend wieder klar in der Favoritenrolle. Der Tabellendritte empfängt den SV Rot-Weiß Kemberg von Tabellenplatz zwölf. Das erste Aufeinandertreffen konnten die Kemberger allerdings mit 2:0 für sich entscheiden. Gelingt Farnstädt die für den Titelkampf so wichtige Revanche?

Morgen, 14:00 Uhr
VfB Gräfenhainichen
VfB GräfenhainichenGräfenhain.
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
14:00live

Am vergangenen Wochenende war Turbine Halle mit dem 3:2-Erfolg im Spitzenspiel gegen die SG Reppichau der Gewinner des Spieltags. Nun wollen die Felsenkicker in der Fremde nachlegen: Die Reise führt am Samstag zum VfB Gräfenhainichen.

Morgen, 15:00 Uhr
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau
TSV Blau-Weiß Brehna
TSV Blau-Weiß BrehnaBrehna
15:00

Es waren überraschende Neuigkeiten, die die SG Reppichau am Mittwoch bekanntgegeben hat. Trainer Sven Störger ist beim Spitzenreiter der LOTTO-Landesliga Süd zurückgetreten. Im ersten Spiel nach dem Trainerwechsel steht der Tabellenführer in der Pflicht: Die Reppichauer empfangen das Kellerkind TSV Blau-Weiß Brehna, das zuletzt zwei deutliche Niederlagen kassiert hat.

Morgen, 15:00 Uhr
LSG Lieskau
LSG LieskauLieskau
SG Blau-Weiß Brachstedt
SG Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt
15:00live

Für die einen ist es die allerletzte Chance, um womöglich doch noch eine Aufholjagd zu starten. Für die anderen ist es nahezu eine Pflichtaufgabe, um an die Nichtabstiegsplätze heranzurücken. Zum Kellerkracher empfängt die LSG Lieskau am Sonnabend den Tabellenvorletzten SG Blau-Weiß Brachstedt. Beide hätten die drei Punkte dringend nötig.

Morgen, 15:00 Uhr
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz
TSV Leuna
TSV LeunaLeuna
15:00

Auf dem heimischen Platz zählt der TSV Leuna zu dem Besten, was die LOTTO-Landesliga Süd zu bieten hat. Auswärts dagegen stehen die Leunaer im Mittelfeld der Tabelle. Gelingt am Sonnabend ein Sprung nach oben? Dann gastiert der TSV beim FC Grün-Weiß Piesteritz.

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania
15:00

Mit dem Heimerfolg über den SV Blau-Weiß Farnstädt hat sich der CFC Germania am vergangenen Wochenende noch einmal im Titelrennen zurückgemeldet. Um nun auch dranzubleiben, wäre der dritte Sieg in Folge wichtig. Der TSV Rot-Weiß Zerbst fordert die Köthener am Samstag heraus.