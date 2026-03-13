Kellerkracher im Saalekreis, Reppichau und Farnstädt in der Pflicht

Heute, 19:00 Uhr SV Edelweiß Arnstedt Arnstedt FSV Bennstedt Bennstedt 19:00 live PUSH

Mit zehn Punkten aus den bisherigen vier Partien ist der SV Edelweiß Arnstedt nach dem Jahreswechsel das heißeste Team in der LOTTO-Landesliga Süd. Dieser Status steht am Freitagabend auf dem Prüfstand. Der fünftplatzierte FSV Bennstedt ist bei den Edelweißen, die sich der akuten Abstiegssorgen entledigen konnten, zu Gast.

Zum Burgenland-Duell empfängt der SC Naumburg am Sonnabend den 1. FC Zeitz. In acht Aufeinandertreffen seit 2020 konnten die Naumburger kein einziges Mal als Sieger vom Platz gehen. In der Hinrunde gewannen die Zeitzer mit 2:1.

Nach der 0:1-Niederlage beim CFC Germania ist der SV Blau-Weiß Farnstädt am Sonnabend wieder klar in der Favoritenrolle. Der Tabellendritte empfängt den SV Rot-Weiß Kemberg von Tabellenplatz zwölf. Das erste Aufeinandertreffen konnten die Kemberger allerdings mit 2:0 für sich entscheiden. Gelingt Farnstädt die für den Titelkampf so wichtige Revanche?

Am vergangenen Wochenende war Turbine Halle mit dem 3:2-Erfolg im Spitzenspiel gegen die SG Reppichau der Gewinner des Spieltags. Nun wollen die Felsenkicker in der Fremde nachlegen: Die Reise führt am Samstag zum VfB Gräfenhainichen.

Es waren überraschende Neuigkeiten, die die SG Reppichau am Mittwoch bekanntgegeben hat. Trainer Sven Störger ist beim Spitzenreiter der LOTTO-Landesliga Süd zurückgetreten. Im ersten Spiel nach dem Trainerwechsel steht der Tabellenführer in der Pflicht: Die Reppichauer empfangen das Kellerkind TSV Blau-Weiß Brehna, das zuletzt zwei deutliche Niederlagen kassiert hat.

Für die einen ist es die allerletzte Chance, um womöglich doch noch eine Aufholjagd zu starten. Für die anderen ist es nahezu eine Pflichtaufgabe, um an die Nichtabstiegsplätze heranzurücken. Zum Kellerkracher empfängt die LSG Lieskau am Sonnabend den Tabellenvorletzten SG Blau-Weiß Brachstedt. Beide hätten die drei Punkte dringend nötig.

Auf dem heimischen Platz zählt der TSV Leuna zu dem Besten, was die LOTTO-Landesliga Süd zu bieten hat. Auswärts dagegen stehen die Leunaer im Mittelfeld der Tabelle. Gelingt am Sonnabend ein Sprung nach oben? Dann gastiert der TSV beim FC Grün-Weiß Piesteritz.