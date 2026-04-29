Kellerkracher am Schwimmbad – Derbys in Lichtenau und Dörnberg

– Foto: Angelo Wiesner

Der 28. Spieltag bringt aus nordhessischer Sicht gleich vier Partien mit besonderem Reiz. TSV Wabern empfängt Spitzenreiter KSV Hessen Kassel II, im Hofgeismar-Wolfhagen-Kreis steigt das Derby zwischen FSV Dörnberg und FSV Wolfhagen, im Werra-Meißner-Kreis trifft Lichtenauer FV auf SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach, und im Kellerduell steht OSC Vellmar gegen SG Calden/Meimbressen unter erheblichem Druck.

Für den TSV Wabern kommt das Heimspiel gegen Kassel II zu einem interessanten Zeitpunkt. Die Waberner hatten sich mit ihrer starken Rückrunde bis auf Rang vier vorgeschoben, wurden zuletzt beim 1:4 gegen OSC Vellmar aber jäh gestoppt. Der KSV wiederum verlor überraschend 0:2 beim Schlusslicht Johannesberg, bleibt mit 58 Punkten aber Tabellenführer. Entsprechend steckt in diesem Duell für beide eine Reaktion auf einen Dämpfer.

Zwischen Derby und Formbestätigung

Im Gerhard-Klapp-Stadion steht ein Derby an, das tabellarisch enger ist, als es auf den ersten Blick wirkt. Lichtenauer FV steht mit 41 Punkten auf Rang acht, Klei/Hun/Doh folgt mit 43 Zählern sogar leicht davor und hat sich mit den jüngsten Siegen in Wolfhagen und Flieden stabilisiert. Lichtenau hatte zuletzt mit dem 0:1 gegen Wabern zwar einen Dämpfer, davor aber gegen Steinbach noch ein Ausrufezeichen gesetzt.

Es könnte beide treffen

In Vellmar treffen zwei Teams aufeinander, die im Abstiegskampf jeden Punkt spüren. Der OSC hat sich mit dem 4:1 in Wabern eindrucksvoll zurückgemeldet und den Rückstand auf das rettende Ufer verkürzt. Calden/Meimbressen reist seinerseits mit einer kleinen Serie und einem guten Gefühl an, nachdem auf zwei Siege zuletzt ein 2:2 gegen Flieden und nun ein 1:1 beim Tabellenzweiten Bad Soden folgten. Die Tabelle zeigt, wie eng dieses Spiel ist: Vellmar steht bei 28 Punkten, Calden bei 29.

Direktes Verfolgerduell