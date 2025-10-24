Hoffen auf den zweiten Saisonsieg: Der TSV Nürnberg Buch um Kapitän Stefan Fleischmann (Nr. 5, am Ball) – Foto: Sportfoto Zink / D.Marr

Kellerkracher: »Am Platz muss gearbeitet werden, der Rest ist bla bla« Beide Teams punktgleich am Tabellenende +++ Kampfgeist und Nervenstärke gefragt Verlinkte Inhalte Landesliga Nordost Ammerthal Münchberg FSV Bruck Quelle Fürth + 14 weitere

Im Tabellenkeller der Landesliga Nordost steht ein echtes Schlüsselspiel bevor: Der FC Vorwärts Röslau empfängt am Samstag den TSV Nürnberg-Buch. Beide Mannschaften haben bislang neun Punkte auf dem Konto und stehen unter Zugzwang. Der Sieger dieser Partie darf neue Hoffnung im Abstiegskampf schöpfen – der Verlierer droht, den Anschluss an die Konkurrenz zu verlieren.

Röslau zeigte zuletzt ein kämpferisch starkes Gesicht. Beim 1:1 in Fürth gegen die ambitionierte SG Quelle verdiente sich das Team von Trainer Rüdiger Fuhrmann einen Punkt. „Mit dem Ergebnis bei der Quelle sind wir grundsätzlich zufrieden. Zwar hatten wir noch zwei gute Möglichkeiten, aber auch die Quelle hätte noch eine Chance nutzen können. Und so ist es dann eben im Fußball – Da wir unsere Gelegenheiten nicht genutzt haben, müssen wir mit dem Ergebnis zufrieden sein“, so Fuhrmann. Der Coach weiß jedoch, dass seine Mannschaft die direkten Duelle gegen die Konkurrenz gewinnen muss: „Es gibt Gegner, deren Kragenweite wir haben – und da sehen wir den kommenden Gegner aus Buch schon auch.“ Sorgen bereiten weiterhin personelle Ausfälle. Schlüsselspieler Lukas Lichtblau etwa fehlte über Monate hinweg. „Mit seiner Qualität, die er letzte Saison unter Beweis gestellt hat, schmerzt uns so ein Ausfall natürlich sehr“, so Fuhrmann weiter.