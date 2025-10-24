Kellerkracher: »Am Platz muss gearbeitet werden, der Rest ist bla bla«

Im Tabellenkeller der Landesliga Nordost steht ein echtes Schlüsselspiel bevor: Der FC Vorwärts Röslau empfängt am Samstag den TSV Nürnberg-Buch. Beide Mannschaften haben bislang neun Punkte auf dem Konto und stehen unter Zugzwang. Der Sieger dieser Partie darf neue Hoffnung im Abstiegskampf schöpfen – der Verlierer droht, den Anschluss an die Konkurrenz zu verlieren.
Röslau zeigte zuletzt ein kämpferisch starkes Gesicht. Beim 1:1 in Fürth gegen die ambitionierte SG Quelle verdiente sich das Team von Trainer Rüdiger Fuhrmann einen Punkt. „Mit dem Ergebnis bei der Quelle sind wir grundsätzlich zufrieden. Zwar hatten wir noch zwei gute Möglichkeiten, aber auch die Quelle hätte noch eine Chance nutzen können. Und so ist es dann eben im Fußball – Da wir unsere Gelegenheiten nicht genutzt haben, müssen wir mit dem Ergebnis zufrieden sein“, so Fuhrmann.
Der Coach weiß jedoch, dass seine Mannschaft die direkten Duelle gegen die Konkurrenz gewinnen muss: „Es gibt Gegner, deren Kragenweite wir haben – und da sehen wir den kommenden Gegner aus Buch schon auch.“ Sorgen bereiten weiterhin personelle Ausfälle. Schlüsselspieler Lukas Lichtblau etwa fehlte über Monate hinweg. „Mit seiner Qualität, die er letzte Saison unter Beweis gestellt hat, schmerzt uns so ein Ausfall natürlich sehr“, so Fuhrmann weiter.
Auch das Wetter könnte zum Faktor werden: „Ob das Spiel wirklich stattfinden kann, wird sich kurzfristig entscheiden. Der Hauptplatz ist definitiv nicht bespielbar, wir müssen also auf einen Nebenplatz ausweichen.“ Dennoch ist die Marschroute klar: Röslau will den Heimvorteil nutzen. „Wir wissen um unsere Stärken, sind zuhause auch deutlich besser und haben schon das ein oder andere Topteam an den Rand der Verzweiflung gebracht – genau das wollen wir auch am Wochenende zeigen.“
Beim TSV Buch ist die Stimmung trotz der 0:2-Heimniederlage gegen Gutenstetten kämpferisch. Zwei schnelle Gegentreffer binnen weniger Minuten entschieden das Spiel früh – und hinterließen Frust. Doch sportlicher Leiter Matthias Leibold blickt optimistisch nach vorne: „Am kommenden Samstag steht für uns ein richtungsweisendes Duell an. Beide Teams brauchen dringend Punkte, um im Rennen um den Klassenerhalt zu bleiben.“
In der Trainingswoche legte Buch besonderen Wert auf Einsatz und Mentalität. „Die Jungs zogen voll mit, und auch am Mittwoch zeigten sie sich kämpferisch und mit viel Elan. Von Resignation war keine Spur – im Gegenteil“, so Leibold. „Wir fahren nicht dahin, um die Punkte kampflos dort zu lassen. Respekt ja, Angst nein!“
Der TSV will sich in Röslau über den Kampf ins Spiel arbeiten. „Dort erwartet uns kein Spaziergang. Die Gastgeber sind bekannt für ihren robusten, körperbetonten Fußball und werden auf heimischem Platz alles in die Waagschale werfen. Unser Motto lautet deshalb klar: Nicht verstecken, den Kampf annehmen und mit vollem Einsatz das Glück erzwingen“, sagt Leibold.
Mit Leidenschaft, Entschlossenheit und Teamgeist will Buch endlich den Befreiungsschlag schaffen. „Es bringt nichts, immer von Chancen zu sprechen. Am Platz muss gearbeitet werden, dass der Erfolg wiederkommt – der Rest ist bla bla“, stellt Leibold klar.
Für beide Teams ist das Duell ein echtes Sechs-Punkte-Spiel. Röslau will seine Heimstärke bestätigen, Buch endlich seine Abschlussschwäche ablegen. Es dürfte ein intensives, kampfbetontes Aufeinandertreffen werden – mit viel Leidenschaft, aber wohl wenig Platz für spielerische Leckerbissen.
Die restlichen Spiele des 17. Spieltags: