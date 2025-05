Kellerkinder punkten - Hiltrup patzt - Maaslingen mit Kantersieg

Gegner Borussia Emsdetten hatte die vergangenen sechs Partien verloren und war drauf und dran, sich ein torloses Remis zu erkämpfen. Dann setzte der TuS Hiltrup in der dritten Minute der Nachspielzeit plötzlich den Lucky Punch. Doch zu Ende war die Partie noch lange nicht, vier Zeigerumdrehungen später war das Unentschieden wieder hergestellt. Paul Quibeldey nahm aus 25 Metern Maß und traf zum 1:1. Dass der Favorit nicht vorher schon in Führung gegangen war, war Borussia-Keeper Luca Dömer zu verdanken, der in der 76. Spielminute einen Strafstoß von Alex Gockel gehalten hatte.

Verfolger SC RW Maaslingen, in der Rückrunde noch ungeschlagen, spulte im "Minden-Lübbecke-Derby" ein Feuerwerk ab und schlug den FC Preußen Espelkamp mit 7:0. RWM ist nicht nur auf einen Punkt herangerückt, sondern weist jetzt auch ein um neun Tore besseres Torverhältnis auf.

Der SV Rödinghausen II verspielte vermeintlich seine Aufstiegschancen. Bei Kellerkind FC Nieheim reichte eine 2:0- bzw. 4:2-Führung nicht. Der FCN steckte nie auf und kam in der 85. Spielminute zum 4:4-Ausgleich. Damit verbleibt die U23 des Regionalligisten sechs Punkte hinter dem TuS Hiltrup, der nächste Woche aber in Rödinghausen zu Gast ist.