Kellerkinder mit schweren Auswärtsaufgaben

Mit einer 1:3-Niederlage kam der FV Neuthard aus Östringen zurück. In seiner Rückschau nahm Medin Dokara kein Blatt vor den Mund: „Das Ergebnis spiegelt leider nicht das Spiel wider. Wir waren klar die bessere Mannschaft und hatten klar mehr Spielanteile. Wie so oft in letzter Zeit haben wir es aber erneut verpasst, die Chancen zu nutzen. Da passiert einfach zu wenig bei uns. Aktuell treffen wir viele falsche Entscheidungen im Spiel nach vorne, das ist zu schwach in jeder Hinsicht. Drei oder vier Schüsse auf das Tor sind in 90 Minuten zu wenig. Es ist nicht mal so, dass der Gegner verteidigt stark. Wir machen es einfach schlecht, da sind wir zu schwach. Hinten sind wir leider immer wieder gut für einen Patzer. Zwei unglückliche Aktionen, bei denen der Ball durchrutscht und dem Gegner vor die Füße fällt. Dann steht es eben 0:2. Aber wir haben weitergemacht und kurz vor der Pause durch eine starke Aktion und einen souveränen Abschluss den Anschluss geschafft. Nach der Pause sind wir komplett zusammengebrochen, das ist unerklärlich. Im Spiel nach vorne hatten wir fast gar nichts. Wir haben höchstens einmal auf das Tor geschossen. Hinten haben wir durch eine Unaufmerksamkeit den Gegner zum 1:3 kommen lassen. Das Ergebnis ist definitiv zu hoch und zeigt auch nicht das Spiel. Aber wir müssen uns schon fragen, ob das gerade gegen die starken Gegner nicht zu wenig ist, was wir aktuell abliefern. Um oben mitzuspielen, muss man viel konsequenter hinten arbeiten und vorne viel zielstrebiger agieren. Die Rückrunde ist noch jung, aber dennoch müssen wir schauen, dass wir schnellstens wieder in die Spur kommen. Wir haben noch viel Arbeit vor uns.“

Gegen Schlusslicht Untergrombach hofft Dokara, die kleine Serie von einem Punkt aus zwei Spielen zu beenden: „Das nächste Spiel steht vor der Tür. Wir müssen wieder 100 Prozent geben, damit wir die drei Punkte behalten.“

Einen Zähler konnte der FC Untergrombach in Neudorf ergattern. „In Neudorf konnten wir einen absolut verdienten Punkt mitnehmen. Was wir uns vorgenommen hatten, setzten wir auch so auf dem Platz um und hielten die Neudörfer über 90 Minuten gut von unserem Tor fern. Da wir offensiv aber auch nicht genug Durchschlagskraft entwickeln konnten, war das Spiel kein Leckerbissen für Fußballfans. Kurz vor Schluss hatten wir zwar Glück mit einem nach Abseits zurückgenommenem Elfmeterpfiff, auf der anderen Seite hätten wir aber auch das Siegtor noch machen können. Daher war es am Ende eine leistungsgerechte Punkteteilung. An der Stelle auch mal ein Lob an meine Mannschaft, die sich Woche für Woche mit allem, was möglich ist, gegen den drohenden Abstieg stemmt“, war Marco Junker nach dem 0:0 zufrieden.

Der FCU hat sich also noch längst nicht abgeschrieben, doch nun wartet ein schweres Auswärtsspiel. „Nun fahren wir nach Neuthard, die uns in der Vorrunde verdient auch in der Höhe geschlagen haben. Das wollen wir wieder gut machen und brennen darauf, den nächsten Favoriten vor Probleme zu stellen. Ziel ist es, auch kommendes Wochenende wieder mit einer couragierten Leistung zu versuchen, was Zählbares mit nach Untergrombach zu nehmen“, so Junker.

PROGNOSE:

Die Tabelle spricht eindeutig für den FVN. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.