Kellerkinder leben wieder - Friesdorf eröffnet das Aufstiegsrennen

Es sind noch einige Monate bis die Saison vorbei ist und die große Abrechnung erfolgt. Trotzdem ist schon jetzt zu konstatieren: Dieser 21. Spieltag könnte wegweisend gewesen sein – sowohl für den Ab-, als auch für den Aufstiegskampf. Am Tabellenende haben die beiden Kellerkinder SV Deutz 05 II und der Wahlscheider SV ihre Partien gewonnen. Oben hat Blau-Weiß Friesdorf den Meisterkampf wieder neu eröffnet.
Nach dem Anpfiff des zweiten Durchgangs war Friesdorf wieder wacher, zeigte sich brutal effektiv und erhöhte erneut durch Didych auf 3:1. Im Anschluss drückte der TuS 05 und bekam durch die Rote Karte von Friesdorf-Angreifer Omed Saeed (78.) noch einmal bessere Möglichkeiten, heranzukommen. Sebastian Witt traf in Überzahl zwar zum 2:3, danach rührte Friesdorf aber Beton an. Die dickste Chance in der Nachspielzeit vereitelte Torwart Roman Khobotnia und hielt so den Dreier fest, der in der Schlussphase dieser Saison noch einmal extrem wichtig werden könnte. Der Abstand zwischen Oberpleis und Friesdorf beträgt allerdings immer noch stolze sechs Punkte.
SV Rot-Weiß Merl – FC Hertha Rheidt 4:2
SV Rot-Weiß Merl: Marcel Gehrlein, Christopher Preloznik, Moritz Michalarias (65. Abdallah Ibin Omar Al Khattab Dick), Dino Zdrilic, Abdelilah Bazda, Sammy Simmo, Ibis Renda, Lionel Lumina, Antonio Halfen, Martin Racipovic, Oleksandr Rohozhyn (55. Lourenco da Silva) - Trainer: Rida Boutziri - Trainer: Stefan Heindrichs
FC Hertha Rheidt: Christian Flohr, Tilo Bruns, Daniel Torradinhas-Constantino, Parsa Kivani, Noah Miguel Meyer (47. Tim Rothe), Leon Pagels (80. Lars Krahe), Elis Zulfic, Tarek Laghzaoui Charrad, Thaoufik Zakari, Fabian Decker (47. Marco Abels) (63. Nechirwan Jelal Ali), Göktan Maru - Trainer: Benedict Habroune
Schiedsrichter: Jan-Karel Bohacek - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Sammy Simmo (30.), 2:0 Lionel Lumina (36.), 3:0 Martin Racipovic (41.), 3:1 Tim Rothe (58.), 3:2 Göktan Maru (70.), 4:2 Sammy Simmo (90.+5)
VfR Hangelar – TuRa Germania Oberdrees 1:4
VfR Hangelar: Titus Tenschert, Tim Mais (90. Max Kempe), Yanic Mauer, Jan Hendrik Hatzfeld, Clemens Heinen, Lars Radzey, Daniel Hefele, Claudio Rodrigues (67. Ben Klaus Jürgen Müller-Hirschmann), Vladyslav Cheltsov (77. Fahim Momand), Robin Graé (77. Jonathan Esch), Pit Eitz - Trainer: Sascha Strack
TuRa Germania Oberdrees: Dennis Ratzke, Tim Lünenbach, Julius Lehnhoff (83. Kevin Wiersberg), Noah Schäfer, Philip Hack, Bastian Gundlach, Willi Kückelhaus (72. Roschan Monsef), Coskun Celik (74. Sascha Middelmann), Daniel Blum, Philip Urbanek (63. Lukas Lünenbach), Jan Euenheim (90. Abdellah Laouamera) - Trainer: Wolfgang Schlösser
Schiedsrichter: Patric Heeg - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Daniel Blum (4.), 0:2 Daniel Blum (65.), 0:3 Daniel Blum (66.), 1:3 Jonathan Esch (87.), 1:4 Daniel Blum (90.+2)
SC Volmershoven-Heidgen – 1. FC Niederkassel 2:4
SC Volmershoven-Heidgen: Clemens Johannes Möhring, Malte Heinen, Tom Nekes, Ismail Khaled, Ibrahim Bokhabza (92. Niels Pietsch), Marc-Laurent Mende, Laurin Hothum, Lucas Daniel Wölk (57. Leonhard von Dahlen) (86. Jonas Eugen Rothböck), Jona Christopher Schöngen (84. Moritz von Häfen), Michael Braun, Bilal Abik (75. Fabrice Etienne Schumacher) - Trainer: Timo Schüller - Trainer: Joachim Pietsch
1. FC Niederkassel: Lennox Friedrich, Kevin Schulten, Senyo Amouzou-Glipka, Eren Cubukcu (57. Anel Tabakovic), Luis Borges Ferreira, Fabien Dick, Deniz Durmus, Daniel Martínez Garcia (65. Fatih Tuysuz), Fabio Dias (75. Oguz Yasar), Boris Kivoma, Jan-Sebastian Uth - Trainer: Bülent Basar
Schiedsrichter: Lagsan Selvanayagam - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Fabio Dias (2.), 1:1 Michael Braun (8.), 2:1 Michael Braun (51.), 2:2 Fabio Dias (65. Foulelfmeter), 2:3 Fatih Tuysuz (72.), 2:4 Boris Kivoma (90.+5)
Sportvereinigung Deutz 05 II – SC Uckerath 2:1
Sportvereinigung Deutz 05 II: Leon Benjamin Meurer, Johannes Langhans, Manuel Frings (87. Leo Hupperich), Paul Hupperich, Jens-Sebastian Schmidt, Florian Deick, Can Grund (86. Moritz Mierisch), Shahryar Ahmadi (54. Francesco Costarella), Mahdi Ziyar (73. Jeremy Faycal Maamoun), Mikail Polat Karagöz, Marc Plug (90. Jens Lutterbach) - Trainer: Dennis-Klaus Hedemann - Co-Trainer: Marc Flöck
SC Uckerath: Fabio Milicki, Adrian Hotel (41. Danny Matzdorf), Lukas Einheuser (72. Willy Giese), Mathis Einheuser, Mathis Lemke, Johannes Grünig, André Baltruschat, Niklas Briesovsky, Finn Lange, Justin Brück, Ioannis Zarafidis (36. Florian Scharfenberg) - Trainer: Frank Süs
Zuschauer: 36
Tore: 0:1 Justin Brück (22.), 1:1 Paul Hupperich (67.), 2:1 Mikail Polat Karagöz (76.)
