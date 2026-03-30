 2026-03-25T14:09:28.761Z

Spielbericht

Kellerkinder leben wieder - Friesdorf eröffnet das Aufstiegsrennen

Bezirksliga, Staffel 2: Der FC Blau-Weiß Friesdorf hat sich mit 3:2 gegen Spitzenreiter TuS 05 Oberpleis durchgesetzt. Der Tabellenführer hat zwar immer noch einen komfortablen Vorsprung, dürfte aber gewarnt sein.

von Niklas Bien · Heute, 14:15 Uhr
Die SV Deutz 05 II und Blau-Weiß Friesdorf haben am Wochenende gewonnen – Foto: Boris Hempel

Es sind noch einige Monate bis die Saison vorbei ist und die große Abrechnung erfolgt. Trotzdem ist schon jetzt zu konstatieren: Dieser 21. Spieltag könnte wegweisend gewesen sein – sowohl für den Ab-, als auch für den Aufstiegskampf. Am Tabellenende haben die beiden Kellerkinder SV Deutz 05 II und der Wahlscheider SV ihre Partien gewonnen. Oben hat Blau-Weiß Friesdorf den Meisterkampf wieder neu eröffnet.

Friesdorf brutal effektiv

TuS 05 Oberpleis
FC Blau-Weiß Friesdorf
Es war so etwas wie das vorgezogene Aufstiegsfinale – zumindest für Friesdorf. Mit einer Niederlage hätte sich der ehemalige Mittelrheinligist endgültig aus dem Rennen verabschiedet. Es kam aber anders: Nils Rütten und Yevhen Didych sorgte im Auswärtsspiel bei Spitzenreiter TuS 05 Oberpleis für einen echten Blitzstart. Nach zwölf Minuten führten die Blau-Weißen mit 2:0. Mika Thomas brachte Oberpleis nach einer knappen halben Stunde mit einem herrlichen Freistoßtor zurück ins Spiel.

Nach dem Anpfiff des zweiten Durchgangs war Friesdorf wieder wacher, zeigte sich brutal effektiv und erhöhte erneut durch Didych auf 3:1. Im Anschluss drückte der TuS 05 und bekam durch die Rote Karte von Friesdorf-Angreifer Omed Saeed (78.) noch einmal bessere Möglichkeiten, heranzukommen. Sebastian Witt traf in Überzahl zwar zum 2:3, danach rührte Friesdorf aber Beton an. Die dickste Chance in der Nachspielzeit vereitelte Torwart Roman Khobotnia und hielt so den Dreier fest, der in der Schlussphase dieser Saison noch einmal extrem wichtig werden könnte. Der Abstand zwischen Oberpleis und Friesdorf beträgt allerdings immer noch stolze sechs Punkte.

Der Wahlscheider SV atmet noch

Wahlscheider SV
TuS Buisdorf
In den vergangenen Wochen war das Team von Trainer Pascale Spies immer mal wieder nah dran, schlussendlich reichte es aber nie für den Dreier. Das hat sich gegen den TuS Buisdorf nun geändert. Und das, obwohl Luca Brors die Gäste in der 15. Minute mit 1:0 in Führung schoss. Kurz vor der Pause glich Winterneuzugang Leon Dagge aber zum 1:1 aus und legte so den Grundstein für den Dreier. Wenige Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit legte Dagge auch seine erste Vorlage für den neuen Klub nach. Max Klink traf zum 2:1 und Wahlscheid sammelt drei ganz wichtige Punkte ein – auch angesichts des 2:1-Erfolgs der SV Deutz 05 II über den SC Uckerath. Der WSV bleibt mit nun zwölf Punkten auf dem einzigen Abstiegsplatz, Deutz steht davor mit 15 Zählern. Das Tabellenmittelfeld beginnt mit dem MSV Bonn (19 Punkte).

Die weiteren Spiele des 21. Spieltags

SV Rot-Weiß Merl
FC Hertha Rheidt
SV Rot-Weiß Merl – FC Hertha Rheidt 4:2
SV Rot-Weiß Merl: Marcel Gehrlein, Christopher Preloznik, Moritz Michalarias (65. Abdallah Ibin Omar Al Khattab Dick), Dino Zdrilic, Abdelilah Bazda, Sammy Simmo, Ibis Renda, Lionel Lumina, Antonio Halfen, Martin Racipovic, Oleksandr Rohozhyn (55. Lourenco da Silva) - Trainer: Rida Boutziri - Trainer: Stefan Heindrichs
FC Hertha Rheidt: Christian Flohr, Tilo Bruns, Daniel Torradinhas-Constantino, Parsa Kivani, Noah Miguel Meyer (47. Tim Rothe), Leon Pagels (80. Lars Krahe), Elis Zulfic, Tarek Laghzaoui Charrad, Thaoufik Zakari, Fabian Decker (47. Marco Abels) (63. Nechirwan Jelal Ali), Göktan Maru - Trainer: Benedict Habroune
Schiedsrichter: Jan-Karel Bohacek - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Sammy Simmo (30.), 2:0 Lionel Lumina (36.), 3:0 Martin Racipovic (41.), 3:1 Tim Rothe (58.), 3:2 Göktan Maru (70.), 4:2 Sammy Simmo (90.+5)

VfR Hangelar
TuRa Germania Oberdrees
VfR Hangelar – TuRa Germania Oberdrees 1:4
VfR Hangelar: Titus Tenschert, Tim Mais (90. Max Kempe), Yanic Mauer, Jan Hendrik Hatzfeld, Clemens Heinen, Lars Radzey, Daniel Hefele, Claudio Rodrigues (67. Ben Klaus Jürgen Müller-Hirschmann), Vladyslav Cheltsov (77. Fahim Momand), Robin Graé (77. Jonathan Esch), Pit Eitz - Trainer: Sascha Strack
TuRa Germania Oberdrees: Dennis Ratzke, Tim Lünenbach, Julius Lehnhoff (83. Kevin Wiersberg), Noah Schäfer, Philip Hack, Bastian Gundlach, Willi Kückelhaus (72. Roschan Monsef), Coskun Celik (74. Sascha Middelmann), Daniel Blum, Philip Urbanek (63. Lukas Lünenbach), Jan Euenheim (90. Abdellah Laouamera) - Trainer: Wolfgang Schlösser
Schiedsrichter: Patric Heeg - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Daniel Blum (4.), 0:2 Daniel Blum (65.), 0:3 Daniel Blum (66.), 1:3 Jonathan Esch (87.), 1:4 Daniel Blum (90.+2)

SC Volmershoven-Heidgen
1. FC Niederkassel
SC Volmershoven-Heidgen – 1. FC Niederkassel 2:4
SC Volmershoven-Heidgen: Clemens Johannes Möhring, Malte Heinen, Tom Nekes, Ismail Khaled, Ibrahim Bokhabza (92. Niels Pietsch), Marc-Laurent Mende, Laurin Hothum, Lucas Daniel Wölk (57. Leonhard von Dahlen) (86. Jonas Eugen Rothböck), Jona Christopher Schöngen (84. Moritz von Häfen), Michael Braun, Bilal Abik (75. Fabrice Etienne Schumacher) - Trainer: Timo Schüller - Trainer: Joachim Pietsch
1. FC Niederkassel: Lennox Friedrich, Kevin Schulten, Senyo Amouzou-Glipka, Eren Cubukcu (57. Anel Tabakovic), Luis Borges Ferreira, Fabien Dick, Deniz Durmus, Daniel Martínez Garcia (65. Fatih Tuysuz), Fabio Dias (75. Oguz Yasar), Boris Kivoma, Jan-Sebastian Uth - Trainer: Bülent Basar
Schiedsrichter: Lagsan Selvanayagam - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Fabio Dias (2.), 1:1 Michael Braun (8.), 2:1 Michael Braun (51.), 2:2 Fabio Dias (65. Foulelfmeter), 2:3 Fatih Tuysuz (72.), 2:4 Boris Kivoma (90.+5)

Sportvereinigung Deutz 05
SC Uckerath
Sportvereinigung Deutz 05 II – SC Uckerath 2:1
Sportvereinigung Deutz 05 II: Leon Benjamin Meurer, Johannes Langhans, Manuel Frings (87. Leo Hupperich), Paul Hupperich, Jens-Sebastian Schmidt, Florian Deick, Can Grund (86. Moritz Mierisch), Shahryar Ahmadi (54. Francesco Costarella), Mahdi Ziyar (73. Jeremy Faycal Maamoun), Mikail Polat Karagöz, Marc Plug (90. Jens Lutterbach) - Trainer: Dennis-Klaus Hedemann - Co-Trainer: Marc Flöck
SC Uckerath: Fabio Milicki, Adrian Hotel (41. Danny Matzdorf), Lukas Einheuser (72. Willy Giese), Mathis Einheuser, Mathis Lemke, Johannes Grünig, André Baltruschat, Niklas Briesovsky, Finn Lange, Justin Brück, Ioannis Zarafidis (36. Florian Scharfenberg) - Trainer: Frank Süs
Zuschauer: 36
Tore: 0:1 Justin Brück (22.), 1:1 Paul Hupperich (67.), 2:1 Mikail Polat Karagöz (76.)

>>> Die Tabelle der Bezirksliga, Staffel 2