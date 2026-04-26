Kellerkinder jubeln: Hofkirchen und Niederalteich holen wichtige Siege

Was ist Bitteschön in dieser Bezirksliga Ost los? Der SV Hutthurm rutscht am heutigen Sonntag auf einen direkten Abstiegsplatz ab, weil die Konkurrenz knallhart punktet: Während der SV Hofkirchen gegen die DJK Oberdiendorf mit 6:1 ein regelrechtes Feuerwerk abbrannte, gestaltete die SpVgg Niederalteich ihre Auswärtsreise zum SV Schalding-Heining II siegreich mit 1:0. Die Spannung im Tabellenkeller wird bei noch ausstehenden drei Partien immer brisanter. Am kommenden Wochenende folgt dann das Duell zwischen dem SV Hutthurm und dem SV Hofkirchen, während Niederalteich gegen den Drittplatzierten aus Ruhmannsfelden antreten muss. Als erster fixer Absteiger nach dem heutigen Spieltag steht der SV Oberpolling fest, der sich rechnerisch nicht mehr retten kann. Ebenso spannend bleibt es im vorderen Drittel der Tabelle, wo sich Grainet (58 Punkte), Deggendorf und Ruhmannsfelden (beide 57 Punkte) um die Aufstiegsränge duellieren.
Manuel Mörtlbauer, Trainer SV Schalding-Heining II: „Im großen und ganzen ein verdienter Auswärtssieg für Niederalteich. Bei den Gästen stimmte die Einsatzbereitschaft und die Stimmung über 90 Minuten. Trotzdem kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie haben es wirklich versucht, jedoch sind wir momentan ein „zusammengewürfelter Haufen“ aus ein paar Spielern von der Zweiten, der Dritten und der A-Jugend. Das Niveau in der Herren-Bezirksliga ist nunmal einfach eine andere Hausnummer für viele junge Spieler.“
Alexander Fürst, Spielertrainer SV Hofkirchen: „Durch einen Sonntagsschuss gerieten wir mit 1:0 in Rückstand. Danach haben wir uns wieder zurück in die Partie gekämpft und den Ausgleich durch ein Eigentor erzielt. Im weiteren Verlauf der Partie hatte Oberdiendorf nur noch wenig Spielanteile und wir haben weitestgehend dominiert. Entscheidend war heute, dass wir alle unsere Torchancen eiskalt genutzt haben. Im großen und ganzen ein verdienter Sieg für uns. Jetzt liegt unser voller Fokus auf das Endspiel nächste Woche in Hutthurm.“