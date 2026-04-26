Kellerkinder jubeln: Hofkirchen und Niederalteich holen wichtige Siege

Der SV Hofkirchen um Benedikt Bartl (rechts) behielt nicht nur bei den Toren, sondern auch bei den Zweikämpfen heute meist die Oberhand – Foto: Bernardo Picture

Was ist Bitteschön in dieser Bezirksliga Ost los? Der SV Hutthurm rutscht am heutigen Sonntag auf einen direkten Abstiegsplatz ab, weil die Konkurrenz knallhart punktet: Während der SV Hofkirchen gegen die DJK Oberdiendorf mit 6:1 ein regelrechtes Feuerwerk abbrannte, gestaltete die SpVgg Niederalteich ihre Auswärtsreise zum SV Schalding-Heining II siegreich mit 1:0. Die Spannung im Tabellenkeller wird bei noch ausstehenden drei Partien immer brisanter. Am kommenden Wochenende folgt dann das Duell zwischen dem SV Hutthurm und dem SV Hofkirchen, während Niederalteich gegen den Drittplatzierten aus Ruhmannsfelden antreten muss. Als erster fixer Absteiger nach dem heutigen Spieltag steht der SV Oberpolling fest, der sich rechnerisch nicht mehr retten kann. Ebenso spannend bleibt es im vorderen Drittel der Tabelle, wo sich Grainet (58 Punkte), Deggendorf und Ruhmannsfelden (beide 57 Punkte) um die Aufstiegsränge duellieren.