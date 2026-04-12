Kellerkinder in direkten Duellen nur Unentschieden

Am 19. Spieltag gaben sich die beiden Spitzenteams keine Blöße. Spitzenreiter TuS Zülpich II zerlegte die TuS Mechernich mit sechs Toren binnen 16 Minuten in ihre Einzelteile und gewann am Ende mit 8:1. Verfolger Dahlem-Schmidtheim tat sich gegen Nierfeld schwerer als gedacht, siegte am Ende aber mit 2:1 über die Schwarz-Weißen. Das Duo dahinter Weilerswist (2:0 über Vernich) und Sötenich (3:0 über Schönau) siegte ebenfalls. Flamersheim/Kirchheim und Frauenberg trennten sich 1:1 Unentschieden. Und dann waren das noch die zwei Duelle im Tabellenkeller, die beide Remis zu Ende gingen. Torreich 4:4 trennten sich Golbach und Schöneseiffen. Ebenfalls Unentschieden hieß es zwischen Lommersum und den Sportfreunden DHO. Die Eintracht traf in Unterzahl in der späten Nachspielzeit zum 2:2 Ausgleich.
Das sind die Spieltagsfakten mit 31 Toren:
SSV Eintracht Lommersum 1920 – Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim 2:2
SSV Eintracht Lommersum 1920: Leon Wynen, Niklas Schwarzenbacher, Joshua Schramm (92. René Scheidweiler), Alexander Joist, Andreas Struve, Maurice Hergarten (80. Max Nitz), Jan-Niklas Runkel, Lukas Goetz, Elias May, Lars Mechernich (62. Tim Kückelhaus), Marcel Ebel - Trainer: Sebastian Reisenauer
Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim: Bastian Hilbert, Floridon Patusha, Eren Catak, Sefer Hoxhaj (62. Adrian Hajdini), Niklas Wesling, Aziz Neziri, Wael Hassan (84. Mohamed Nor Omayrat), Paul Alberty, Vladyslav Shukhovtsev, Salah Kacem, Youssef Khabbaz - Trainer: René Urbach
Schiedsrichter: Giuseppe Scolaro (Bornheim ) - Zuschauer: 130
Tore: 0:1 Aziz Neziri (10.), 1:1 Lars Mechernich (28.), 1:2 Vladyslav Shukhovtsev (56.), 2:2 Andreas Struve (90.+6)
Rot: Alexander Joist (55./SSV Eintracht Lommersum 1920/Notbremse)
Golbachs Max Hofmann schnürte gegen Schöneseiffen einen Doppelpack und verkürzt den Abstand zum Führenden Tim Breuer auf fünf Tore. Hofmann steht jetzt bei 16 Saisontoren. 14 Mal getroffen hat jetzt FlaKi´s Paul Doppelfeld, der gegen Frauenberg den 1:1 Endstand markierte. Im direkten Duell kamen die beiden Oldies Jens Honnef (Mechernich) und Marcel Blum (Zülpich II) ebenfalls zu einem Torerfolg. Die Beiden stehen jetzt bei zwölf Saisontoren.
Das Ranking der besten Torschützen
1. Tim Breuer (TSV Schönau): 21
2. Max Hofmann (SSV Golbach): 16
3. Jens Knebel (SV Sötenich): 14
3. Paul Doppelfeld (SG Flamersheim/Kirchheim): 14
5. Arber Kryeziu (TuS Vernich): 13
5. Maurice Platz (TuS Vernich): 13
7. Felix Kortholt (SSV Weilerswist): 12
7. Marcel Blum (TuS Zülpich II): 12
7. Jens Honnef (TuS Mechernich): 12
10. Jakob Fischer (TuS Zülpich II): 11
10. Vladyslav Shukhotsev (Sportfreunde DHO): 11
12. Sven Pohl (SV Nierfeld): 10
12. Martin Schmitz (SV Sötenich): 10
12. Dominik Vilz (SG Dahlem-Schmidtheim): 10
Bei der Torhütern sammelten diesen Sonntag gleich zwei Schlussmänner ihren ersten Punkt um die Weiße Weste ein. Noch-A-Jugendtorhüter Aaron Zander (SV Sötenich) gelang im elften Saisoneinsatz das erste Spiel zu Null. Für Weilerswists Winterneuzugang Paul Frings war es im vierten Einsatz die erste Partie ohne Gegentor.
Das Ranking um die Weiße Weste:
1. Yannick Schmitz (SG Dahlem-Schmidtheim): 6
2. Daniel Arndt (SSV Weilerswist): 3
2. Niels Brück (SG Flamersheim/Kirchheim): 3
4. Lars Kreuser (SV Sötenich): 2
4. Maximilian Mies (TuS Mechernich): 2
4. Alican Isitmen (SV Nierfeld): 2
4. David Schleifer (TuS Chlodwig Zülpich II): 2
4. Maarten Schmitz (SG Flamersheim/Kirchheim): 2
9. Dominik Schöpfer (SV Frauenberg): 1
9. Bastian Gerhards (SV Schöneseiffen): 1
9. Stephan Pessara (SSV Golbach): 1
9. Thomas Duell (TSV Schönau): 1
9. Leon Wynen (SSV Eintracht Lommersum): 1
9. Aaron Zander (SV Sötenich): 1
9. Paul Frings (SSV Weilerswist): 1
*Maßgeblich sind die Torschützen bei fussball.de, es sei denn die Spiele wurden live getickert. Die Vereine können die Torschützen bei fussball.de noch ändern. Dadurch kann es eine wochenweise Veränderung in der Torjägertabelle geben.