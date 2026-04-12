Kellerkinder in direkten Duellen nur Unentschieden

Jakob Fischer (l.) und sein TuS Zülpich II besiegten Tobias Hoss und die TuS Mechernich klar mit 8:1 – Foto: Rocco Bartsch

Am 19. Spieltag gaben sich die beiden Spitzenteams keine Blöße. Spitzenreiter TuS Zülpich II zerlegte die TuS Mechernich mit sechs Toren binnen 16 Minuten in ihre Einzelteile und gewann am Ende mit 8:1. Verfolger Dahlem-Schmidtheim tat sich gegen Nierfeld schwerer als gedacht, siegte am Ende aber mit 2:1 über die Schwarz-Weißen. Das Duo dahinter Weilerswist (2:0 über Vernich) und Sötenich (3:0 über Schönau) siegte ebenfalls. Flamersheim/Kirchheim und Frauenberg trennten sich 1:1 Unentschieden. Und dann waren das noch die zwei Duelle im Tabellenkeller, die beide Remis zu Ende gingen. Torreich 4:4 trennten sich Golbach und Schöneseiffen. Ebenfalls Unentschieden hieß es zwischen Lommersum und den Sportfreunden DHO. Die Eintracht traf in Unterzahl in der späten Nachspielzeit zum 2:2 Ausgleich.

TuS Mechernich 1897 – TuS Chlodwig Zülpich 1896 II 1:8

TuS Mechernich 1897: Maximilian Mies, Leon Radschibajev, Kai Richardt (73. Kevin Magold), Johannes Simons (27. Sven Lepartz), André Beaujean, Tobias Hoß (79. Franz Evertz), Leo Evertz (66. Nils Althausen), Jonas Hohn, Tom Lengersdorf (73. Cedric Noah Kratz), Jens Honnef, Dominik Linden - Co-Trainer: Mirco Mertens

TuS Chlodwig Zülpich 1896 II: Robin Metternich, Dave Dahlmann, Ben Reimann (80. Nico Jensen), Milian Mäurer, Leon Seeberger (67. Jerome Deruisseau), Jakob Raudszus, Jakob Fischer (80. Jonas Hintzen), Lukas Bungart, Fabian Schmitz, Tamino Mäurer, Marcel Blum (76. Hanno Schmitz) - Trainer: Marc Altendorf

Schiedsrichter: Noah Schmuck (Blankenheim) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Marcel Blum (28.), 0:2 Leon Seeberger (48.), 1:2 Jens Honnef (49.), 1:3 Jakob Fischer (65. Foulelfmeter), 1:4 Marcel Blum (71.), 1:5 Milian Mäurer (72.), 1:6 Nico Jensen (82.), 1:7 Tamino Mäurer (84.), 1:8 Fabian Schmitz (87.)



SG Flamersheim / Kirchheim – SV Frauenberg 1:1

SG Flamersheim / Kirchheim: Niels Brück, René Müller, Jan Osten, Sven Förster, Julian Seliger (67. Kasimir Johannes Reutershan) (88. Max Schurig), Henning Doppelfeld (71. Tom Thiele), Lukas Mager (81. Michael Euskirchen), Timo Jäntgen, Paul Doppelfeld, Yannik Ramm (72. Tom Heine), Leon Trichkovski - Trainer: Marco Markwald

SV Frauenberg: Dominik Schöpfer, Pascal Schröder, Justin Brams, Leon Vohsen (69. Denis Moruz), Marcel Kaiser (51. Jan-Paul Pietrzyk), Tom Bauer, Julian Crombach (89. Wesley Schleicher), Marcel Motz, Jan Tornow, Ben Huthmacher, Sebastian Kaiser (82. Thomas de Vries) - Trainer: Marcel Timm

Schiedsrichter: Michael Herschung - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Sebastian Kaiser (8.), 1:1 Paul Doppelfeld (58.)





SSV Golbach 1928 – SV Schöneseiffen 1950 4:4SSV Golbach 1928: Stephan Pessara, Lucas Drehsen (46. Kevin Klein), Lukas Malsbenden (90. Peter Mattes), Kai Müller, Maurice Gölden (67. Luca Adaldo), Daniel Makarov (81. Finn Harnisch), Sebastian Mertz, Jan Malsbenden, Peter Niklewitz (46. Marius Kremp), Max Hofmann, Jean-Claude Kamano - Trainer: Andreas Malsbenden - Trainer: Michael Müller - Trainer: Max HofmannSV Schöneseiffen 1950: Bastian Gerhards, Niklas Kirch, Paul Cordel (86. Felix Jenniches), Nils Fink, Martin Hupp, Fabian Möhrer, Dominik Dreßen (90. Maurice Niedermeier), Max Jöbges, Felix Zimmer, Maurice Niedermeier, Timo Bornewasser - Trainer: Heiko ZimmerSchiedsrichter: Andreas Kurth - Zuschauer: 100Tore: 0:1 Felix Zimmer (3.), 1:1 Max Hofmann (13.), 1:2 Maurice Niedermeier (16.), 2:2 Maurice Gölden (20.), 2:3 Timo Bornewasser (21.), 3:3 Max Hofmann (49.), 3:4 Maurice Niedermeier (78.), 4:4 Jan Malsbenden (90.+5)Gelb-Rot: Nils Fink (48./SV Schöneseiffen 1950/Notbremse gegen Hofmann. Kann auch glatt sein)SG Dahlem-Schmidtheim – SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929 2:1SG Dahlem-Schmidtheim: Yannick Schmitz, Sebastian Etten, Leon Merget, Dino Halilic, Luca Caputo (67. Johann Jentges), Leon Ingenhaag (67. Timo Wassong), Antonio Schnichels (62. Fabian Thur), Christopher Haep (67. Aleksandr Miller), Fabian Thur, Silvio Ferjani, Alexander Haep - Trainer: Christian HammesSV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929: Alican Isitmen, Tim Wagner, Luca Bläser, Thomas Nonnen, Felix Klinkhammer, Patrick Pohl, Jonas Küpper (85. André Lünebach), Niclas Hampel, Julian Schlag (71. Torben Hörnchen), Nils Hahn, David Küpper (67. Marlon Vogt) - Trainer: Dirk ScheerSchiedsrichter: Matthias Axler - Zuschauer: 95Tore: 1:0 Leon Ingenhaag (5.), 2:0 Sebastian Etten (16.), 2:1 Torben Hörnchen (86.)SV Sötenich 1919 – TSV Schönau 3:0SV Sötenich 1919: Aaron Zander, Simon Weishaupt, Jonah Weishaupt, Lars Knebel, Marvin Neumann, Martin Schmitz (89. Pascal Feyerabend), Simon Züll, Ben Winter, Dennis Jäckel (78. Luis Metternich), Jens Knebel (81. Max Lang), Paul Hrziwnak (60. Nils Knebel) - Trainer: Markus SabelTSV Schönau: Thomas Duell, Alexander Latz, Norbu Naktsang, Tom Neukirch, Lukas Stollenwerk, Norman Loepke, Tenzin Tseten Naktsang (46. Benedikt Vögtel), Yannick Merget (59. Maurice Marian), Luis Breuer (46. David Nolte), Chris Schmauder, Tim Breuer - Trainer: Gerrit UeckertSchiedsrichter: Niklas Granrath - Zuschauer: 100Tore: 1:0 Dennis Jäckel (2.), 2:0 Paul Hrziwnak (29.), 3:0 Dennis Jäckel (49.)SSV Weilerswist 1924 – TuS Vernich 1927 2:0SSV Weilerswist 1924: Paul Frings, Kai Karamouzas, Marius Hammes, Max Becker, Björn Büscher (64. Robin Maximilian Berk), Maxim Zajcev (85. Artem Azarko), Dennis Besirovic, Arda-Allen Zeyfiyanoglu, Alexander Eicker (64. Sven Stanienda), Mike Nandzik (66. Daouda Coulibaly), Luis Kampermann (74. Firat Bagkan) - Trainer: Frederik ZiburskeTuS Vernich 1927: Elias Weise, Kian Schmitz (96. Michael Fredrich), Maxim Klinov, Paul Merkler, Fiete Schwarz, Simon Ratmann, Marten Pleger, Elias Platz, Arber Kryeziu, Maurice Platz, Luc Kajba (61. Tom Stegink) - Trainer: Georg WallSchiedsrichter: Christian Kühlborn - Zuschauer: 140Tore: 1:0 Kai Karamouzas (31.), 2:0 Dennis Besirovic (52. Foulelfmeter)

Golbachs Max Hofmann schnürte gegen Schöneseiffen einen Doppelpack und verkürzt den Abstand zum Führenden Tim Breuer auf fünf Tore. Hofmann steht jetzt bei 16 Saisontoren. 14 Mal getroffen hat jetzt FlaKi´s Paul Doppelfeld, der gegen Frauenberg den 1:1 Endstand markierte. Im direkten Duell kamen die beiden Oldies Jens Honnef (Mechernich) und Marcel Blum (Zülpich II) ebenfalls zu einem Torerfolg. Die Beiden stehen jetzt bei zwölf Saisontoren.

Das Ranking der besten Torschützen

1. Tim Breuer (TSV Schönau): 21

2. Max Hofmann (SSV Golbach): 16

3. Jens Knebel (SV Sötenich): 14

3. Paul Doppelfeld (SG Flamersheim/Kirchheim): 14

5. Arber Kryeziu (TuS Vernich): 13

5. Maurice Platz (TuS Vernich): 13

7. Felix Kortholt (SSV Weilerswist): 12

7. Marcel Blum (TuS Zülpich II): 12

7. Jens Honnef (TuS Mechernich): 12

10. Jakob Fischer (TuS Zülpich II): 11

10. Vladyslav Shukhotsev (Sportfreunde DHO): 11

12. Sven Pohl (SV Nierfeld): 10

12. Martin Schmitz (SV Sötenich): 10

12. Dominik Vilz (SG Dahlem-Schmidtheim): 10

Bei der Torhütern sammelten diesen Sonntag gleich zwei Schlussmänner ihren ersten Punkt um die Weiße Weste ein. Noch-A-Jugendtorhüter Aaron Zander (SV Sötenich) gelang im elften Saisoneinsatz das erste Spiel zu Null. Für Weilerswists Winterneuzugang Paul Frings war es im vierten Einsatz die erste Partie ohne Gegentor.

Das Ranking um die Weiße Weste:

1. Yannick Schmitz (SG Dahlem-Schmidtheim): 6

2. Daniel Arndt (SSV Weilerswist): 3

2. Niels Brück (SG Flamersheim/Kirchheim): 3

4. Lars Kreuser (SV Sötenich): 2

4. Maximilian Mies (TuS Mechernich): 2

4. Alican Isitmen (SV Nierfeld): 2

4. David Schleifer (TuS Chlodwig Zülpich II): 2

4. Maarten Schmitz (SG Flamersheim/Kirchheim): 2

9. Dominik Schöpfer (SV Frauenberg): 1

9. Bastian Gerhards (SV Schöneseiffen): 1

9. Stephan Pessara (SSV Golbach): 1

9. Thomas Duell (TSV Schönau): 1

9. Leon Wynen (SSV Eintracht Lommersum): 1

9. Aaron Zander (SV Sötenich): 1

9. Paul Frings (SSV Weilerswist): 1

*Maßgeblich sind die Torschützen bei fussball.de, es sei denn die Spiele wurden live getickert. Die Vereine können die Torschützen bei fussball.de noch ändern. Dadurch kann es eine wochenweise Veränderung in der Torjägertabelle geben.