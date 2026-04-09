Kellerkinder gegen Top-Teams, Tabellennachbarn bei Vahdet

– Foto: Friedhelm Brauner

Der 19. Spieltag der Kreisliga Braunschweig startet bereits am morgigen Freitag, wenn Lamme II Revanche an Stöckheim ausüben möchte. Am Sonntag dann volle Programm mit einigen David-gegen-Goliath Duellen. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

So., 12.04.2026, 14:00 Uhr SV Kralenriede Kralenriede FC Wenden FC Wenden II 14:00 PUSH

Kralenriede startete gut ins neue Jahr und sprang bis auf Rang vier, flog aber unerwartet aus dem Kreispokal. Am Sonntag erwartet der SVK den FC Wenden II, der auf Platz elf steht. Das Hinspiel gewann Kralenriede klar mit 5:1 und geht als Favorit in das Duell gegen den Aufsteiger.

So., 12.04.2026, 10:00 Uhr Lehndorfer TSV Lehndorf II TV Mascherode 1919 Mascherode 10:00 PUSH

Lehndorf II empfängt den neuen Tabellenführer, der zugleich ein absoluter Angstgegner des LTSV ist. Seit zwölf Partien konnte man nicht gegen Mascherode gewinnen und man verlor auch das Hinspiel klar mit 5:0. Der Tabellenletzte will die Überraschung, um Punkte im Keller zu sammeln. Mascherode will natürlich Platz eins verteidigen.

So., 12.04.2026, 11:00 Uhr FT Braunschweig FT Braunschw II RSV Braunschweig RSV Braunsch 11:00 PUSH

Die Freien Turner festigten zuletzt Platz drei, während RSV Braunschweig schwach ins neue Jahr startete und bis auf Platz 13 abrutschte. Das Hinspiel gewannen die Freien Turner und auch am Sonntag ist die Favoritenrolle klar.

Zwei direkte Duelle gab es in der laufenden Saison. In der Liga gewann Rot Weiß mit 4:2. Im Pokal schaffte Melverode-Heidberg es, bis ins Elfmeterschießen zu gelangen, verlor dort allerdings. Die Hausherren sind quasi zum Siegen verdammt, nachdem Mascherode die Tabellenführung übernahm.

Bereits am Freitag empfängt Germania Lamme II den SV Stöckheim und will sich für die klare 1:6-Hinspielniederlage revanchieren. In der vergangenen Saison gewann Lamme beide direkten Duelle und auch tabellarisch könnte man mit einem Sieg an Stöckheim vorbeiziehen. Die Motivation sollte also hoch sein.

So., 12.04.2026, 12:00 Uhr TSC Vahdet Braunschweig TSC Vahdet B II HSC Leu Braunschweig HSC Leu 12:00 PUSH

Vahdet II gewann das Hinspiel klar mit 5:2 und kletterte zuletzt bis auf Rang sechs hoch. In der Zeit zuvor gewann der HSC Leu allerdings drei direkte Duelle. Die beiden Tabellennachbarn sind nur durch einen Punkt getrennt. Ein spannendes Spiel kann also erwartet werden.

So., 12.04.2026, 12:00 Uhr VfR Weddel VfR Weddel SV Olympia Braunschweig SV Olympia 12:00 PUSH