Kellerkinder Empor und Staaken senden Ausrufezeichen

16. Spieltag im Überblick

Der 16. Spieltag der Berlin-Liga steht an.

---

Gestern, 19:30 Uhr
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
2
2

Der Tabellenführer empfing am Freitagabend Stern 1900 und ging nach etwas mehr als einer halben Stunde durch Cengizhan Haney in Führung, auch weil die Gäste den Ball nicht geklärt bekamen. Nach der Pause zirkelte Florian Medrane den Ball zum Ausgleich ins Tor. Die hielt jedoch nicht lang. Emre-Mert Aslan brachte die Füchse erneut in Führung. Kurz darauf flog Sterns Julian Hartmann auch noch mit gelb-roter Karte vom Platz. Doch die Steglitzer steckten nicht auf und sicherten sich tief in der Nachspielzeit trotz Unterzahl noch einen Punkt, als Alagie Peterson Jobe zum 2:2 traf.

---

Heute, 14:00 Uhr
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
3
0
Abpfiff

Die VSG Altglienicke II zeigte sich zuletzt zumindest mal ergebnistechnisch etwas außer Form. Nun hat die Regionalliga-Reserve in die Spur zurückgefunden. Gegen Hohen Neuendorf traf Regio-Innenvertidiger Ben Wagner zum 1:0. Noch vor der Pause legte Yousif El Sadani nach. Moritz Tomczak machte mit dem 3:0 nach etwa einer Stunde alles klar.

---

Heute, 14:00 Uhr
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
2
5
Abpfiff

Fortuna Biesdorf überraschte Staaken zu Beginn, führte nach einem Doppelschlag in Minute drei und fünf bereits früh mit 2:0. Doch die Gäste kämpften sich beeindruckend zurück. Jannik Jantzen und Benjamin Stein glichen vor der Pause aus. Im zweiten Durchgang drehten Leon Diezemann, Firas El Dayekh und Efraim Gakpeto das Spiel zugunsten der Staakener.

---

Heute, 14:00 Uhr
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
0
0
Abpfiff

Blau Weiß 90 und Türkspor haben sich in den letzten Wochen Schritt für Schritt nach vorn gearbeitet. Im direkten Duell trennten sich beide am Samstagnachmittag torlos.

---

Heute, 14:00 Uhr
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
2
0
Abpfiff

Auch Empor konnte im Tabellenkeller für ein Ausrufezeichen sorgen. Simon Albrecht brachte die Prenzlberger nach einem Eckball aus dem Rückraum in Führung. Im zweiten Durchgang legte Quentin Albrecht nach. Die Spandauer Kickers, die nach dem Unentschieden der Füchse am Freitagabend wieder an die Tabellenspitze hätten springen können, fanden zu keinem Zeitpunkt ins Spiel. Empor sicherte sich eiskalt die drei Punkte.

---

Morgen, 12:00 Uhr
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
12:00

---

Morgen, 12:45 Uhr
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
12:45

---

Morgen, 13:00 Uhr
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
13:00

---

Morgen, 14:30 Uhr
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
14:30

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

