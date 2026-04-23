Kellerkinder auswärts gefordert, Mascherode will zurück in die Spur

– Foto: Friedhelm Brauner

In der Kreisliga Braunschweig finden am kommenden Sonntag alle sieben direkten Duelle statt, sodass alle 14 Teams im Einsatz sind. Die Kellerkinder spielen alle auswärts und wollen Punkten. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

So., 26.04.2026, 12:00 Uhr TSC Vahdet Braunschweig TSC Vahdet B II FC Wenden FC Wenden II 12:00 PUSH

Das Duell der Zweitvertretungen, bei dem die Form klar für Vahdet spricht. Das Hinspiel jedoch ging deutlich mit 5:1 an Wenden II. Der Aufstieger auf Platz zwölf braucht Punkte für den Klassenerhalt.

So., 26.04.2026, 12:00 Uhr VfR Weddel VfR Weddel TV Mascherode 1919 Mascherode 12:00 PUSH

Weddel verlor die vergangenen drei direkten Duelle gegen Mascherode. Auch in der Tabelle rutschte Weddel auf Platz fünf ab, spielt aber immer noch eine super Saison. Mascherode rutschte auf Platz zwei ab und braucht definitiv den Sieg, um noch eine Chance auf den Titel zu haben.

So., 26.04.2026, 14:00 Uhr SV Kralenriede Kralenriede RSV Braunschweig RSV Braunsch 14:00 PUSH

Kralenriede ist in super Form und sprang bis auf Rang drei hervor. Die Gäste sind im Jahr 2026 enorm glücklos und rutschten auf den letzten Platz ab. Das Hinspiel konnte der Aufsteiger jedoch gewinnen. Das 4:1 würde der RSV wohl gerne wiederholen.

So., 26.04.2026, 11:00 Uhr FT Braunschweig FT Braunschw II Lehndorfer TSV Lehndorf II 11:00 PUSH

Auch im Prinzenpark kommt es zum Duell zweier Zweitvertretungen. Das Hinspiel gewannen die Freien Turner mit 2:0 und auch in der Vorsaison gewann FT beide direkten Duelle. Lehndorf tankte zuletzt jedoch Selbstvertrauen und sprang über den Strich.

Melverode-Heidberg und Stöckheim sind nur durch zwei Punkte getrennt. Die aktuelle Form und die vergangenen direkten Duelle sprechen jedoch für Melverode-Heidberg. Seit sieben direkten Duellen konnte Stöckheim nicht gewinnen (2 Remis, 5 Siege für Melverode-Heidberg)

Der Tabellenführer gewann acht der vergangenen neun direkten Duelle gegen HSC Leu. Außerdem sind die Rot-Weißen in super Form und wollen den direkten Wiederaufstieg realisieren. Gegen den Tabellensiebten wäre ein Sieg dafür wichtig.