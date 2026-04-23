 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ligavorschau

Kellerkinder auswärts gefordert, Mascherode will zurück in die Spur

21. Spieltag in der Vorschau

von NK · Heute, 17:44 Uhr · 0 Leser
– Foto: Friedhelm Brauner

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KL Braunschweig
TSC Vahdet B II
Lehndorf II
Germ. Lamme II
HSC Leu

In der Kreisliga Braunschweig finden am kommenden Sonntag alle sieben direkten Duelle statt, sodass alle 14 Teams im Einsatz sind. Die Kellerkinder spielen alle auswärts und wollen Punkten. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

So., 26.04.2026, 12:00 Uhr
TSC Vahdet Braunschweig
TSC Vahdet BraunschweigTSC Vahdet B II
FC Wenden
FC WendenFC Wenden II
12:00

Das Duell der Zweitvertretungen, bei dem die Form klar für Vahdet spricht. Das Hinspiel jedoch ging deutlich mit 5:1 an Wenden II. Der Aufstieger auf Platz zwölf braucht Punkte für den Klassenerhalt.

So., 26.04.2026, 12:00 Uhr
VfR Weddel
VfR WeddelVfR Weddel
TV Mascherode 1919
TV Mascherode 1919Mascherode
12:00

Weddel verlor die vergangenen drei direkten Duelle gegen Mascherode. Auch in der Tabelle rutschte Weddel auf Platz fünf ab, spielt aber immer noch eine super Saison. Mascherode rutschte auf Platz zwei ab und braucht definitiv den Sieg, um noch eine Chance auf den Titel zu haben.

So., 26.04.2026, 14:00 Uhr
SV Kralenriede
SV KralenriedeKralenriede
RSV Braunschweig
RSV BraunschweigRSV Braunsch
14:00

Kralenriede ist in super Form und sprang bis auf Rang drei hervor. Die Gäste sind im Jahr 2026 enorm glücklos und rutschten auf den letzten Platz ab. Das Hinspiel konnte der Aufsteiger jedoch gewinnen. Das 4:1 würde der RSV wohl gerne wiederholen.

So., 26.04.2026, 11:00 Uhr
FT Braunschweig
FT BraunschweigFT Braunschw II
Lehndorfer TSV
Lehndorfer TSVLehndorf II
11:00

Auch im Prinzenpark kommt es zum Duell zweier Zweitvertretungen. Das Hinspiel gewannen die Freien Turner mit 2:0 und auch in der Vorsaison gewann FT beide direkten Duelle. Lehndorf tankte zuletzt jedoch Selbstvertrauen und sprang über den Strich.

So., 26.04.2026, 13:15 Uhr
SV Melverode-Heidberg 1933
SV Melverode-Heidberg 1933Melverode
SV Stöckheim
SV StöckheimSV Stöckheim
13:15

Melverode-Heidberg und Stöckheim sind nur durch zwei Punkte getrennt. Die aktuelle Form und die vergangenen direkten Duelle sprechen jedoch für Melverode-Heidberg. Seit sieben direkten Duellen konnte Stöckheim nicht gewinnen (2 Remis, 5 Siege für Melverode-Heidberg)

So., 26.04.2026, 14:00 Uhr
VfB Rot-Weiß Braunschweig
VfB Rot-Weiß BraunschweigVfB Rot-Weiß
HSC Leu Braunschweig
HSC Leu BraunschweigHSC Leu
14:00

Der Tabellenführer gewann acht der vergangenen neun direkten Duelle gegen HSC Leu. Außerdem sind die Rot-Weißen in super Form und wollen den direkten Wiederaufstieg realisieren. Gegen den Tabellensiebten wäre ein Sieg dafür wichtig.

So., 26.04.2026, 12:00 Uhr
TSV Germania Lamme
TSV Germania LammeGerm. Lamme II
SV Olympia Braunschweig
SV Olympia BraunschweigSV Olympia
12:00

Olympia gewann das Hinspiel knapp mit 1:0. Das letzte direkte Duell bei den Germanen aus Lamme konnte Lamme jedoch klar mit 6:0 gewinnen. Für Olympia wäre der Sieg enorm wichtig, um einen weiteren Schritt Richtung Ligaverbleib zu gehen.