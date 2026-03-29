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Ligabericht
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Kellerkind VfB Wetter ärgert den SV Bauerbach gehörig
Teaser GL GI/MR: +++ Der Aufstiegsanwärter SV Bauerbach erlebt in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg einen Dämpfer. Beim VfB Wetter gibt es weder einen Sieg, noch ein Unentschieden +++
Wetter. Dämpfer für den SV Bauerbach: Der Aufstiegsanwärter hat in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg mit 2:1 (1:1) gegen den abstiegsgefährdeten VfB Wetter verloren. „Bauerbach hatte nach unserem Führungstreffer zwar viel probiert, aber bis auf eine Chance von Schoch nichts Konkretes mehr“, sprach Philipp Kirchhain vom VfB Wetter von verdienten drei Punkten.