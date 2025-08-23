Kellerkind TSV Mühlenfeld will ersten Punkt einfahren

Der TSV Mühlenfeld steht bereits früh in der Saison unter Druck. Nach drei Niederlagen ohne eigenen Torerfolg liegt die Mannschaft von Trainer Mario Pohl am Tabellenende. Am Sonntag (15 Uhr) empfängt der TSV mit dem OSV Hannover einen Gegner, der bislang ebenfalls noch nicht in die Spur gefunden hat. Beide Teams sehen die Partie als Chance, den dringend benötigten Umschwung einzuleiten.

Beim jüngsten 0:1 in Halvestorf war Mühlenfeld über weite Strecken stabil, leistete sich jedoch erneut einen entscheidenden Fehler, der zur Niederlage führte. „Uns fehlt vorne momentan die Durchschlagskraft und hinten kassieren wir unnötige Tore. Rausgespielte Tore kassieren wir kaum“, analysiert Pohl. Der Trainer betont, dass sein Team trotz des Fehlstarts stabil sei: „Es wird erstmal auf unsere Moral ankommen, der Rest wird wieder kommen. Ich bin davon überzeugt, dass wir ein anderes Gesicht zeigen werden.“

Der OSV Hannover reist nach dem 1:2 beim 1. FC Wunstorf ebenfalls mit einer Niederlage an. Ein Sieg und zwei Niederlagen bedeuten bislang Rang zwölf. Auffällig: Der OSV hat in drei Spielen lediglich drei Treffer erzielt, wirkt in der Offensive also ähnlich harmlos wie der TSV.

Für Mühlenfeld spricht, dass mit Ausnahme des verletzten Tom Bühling der gesamte Kader einsatzbereit ist. Pohl hat die Partie intern zur Standortbestimmung erklärt: Gegen einen Gegner, der das Potenzial für die obere Tabellenhälfte mitbringt, soll die Mannschaft den Nachweis erbringen, dass sie konkurrenzfähig ist.