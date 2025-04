Kellerkind gegen Spitzenteam: »Ganz gleich, wer der Gegner ist«

Weisendorf will Anschluss halten

Der ASV Weisendorf steht mit 47 Punkten auf Rang fünf und kämpft um den Anschluss an das Spitzenduo der Landesliga Nordost. Beim 1:1 in Großschwarzenlohe bewies die Mannschaft von Trainer Bernd Fuchsbauer große Moral, als Tim Schmidt kurz vor Schluss den Ausgleichstreffer erzielte. "Unsere Gefühlslage ist nach wie vor positiv, weil wir auch gut aus der Winterpause gekommen sind. Unsere Marschroute wird sich auch im kommenden Spiel nicht ändern. Wir wollen immer alles versuchen, in jedem Spiel zu punkten, ganz gleich, wer der Gegner ist", betont Fuchsbauer. Ein Sieg in Schwaig könnte seine Mannen im besten Fall auf Platz 3 der Tabelle buxieren.