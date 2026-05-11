Kellerkind düpiert Tabellenführer, neue Spannung an der Spitze

Ein Kellerkind düpiert den Tabellenführer. An der Spitze kommt plötzlich noch einmal Spannung auf, weil der VfB Gräfenhainichen nach 1:3-Rückstand noch gewinnt. Und der erste Absteiger steht fest. Das war der 25. Spieltag in der LOTTO-Landesliga Süd.
Der TSV Blau-Weiß Brehna darf sich weiter Hoffnungen auf den Klassenerhalt in der Landesliga Süd machen. Mit dem 3:0-Erfolg am Freitagabend bei der SG Blau-Weiß Brachstedt hielten die Brehnaer ihre Chancen am Leben. Doppelpacker Joey Meyer und Martin Kubisch waren dabei erfolgreich. Die Brachstedter dagegen verpassten gegen einen direkten Kontrahenten Big Points im Abstiegskampf.
Auf inzwischen fünf Siege in Folge hat der FSV Bennstedt am Sonnabend gestellt. Dustin Jurkiewicz und Sebastian Schaffrath sorgten für den Auswärtsdreier beim FC Grün-Weiß Piesteritz, für den Niclas Bierwirth zwischenzeitlich ausgleichen konnte. In der Tabelle grüßen die Bennstedter nun von Rang vier.
Im Abstiegskampf fuhr der SV Edelweiß Arnstedt am Sonnabend einen wichtigen Sieg ein. Beim SC Naumburg setzten sich die Edelweißen mit 5:2 durch. Doppelpacker Niclas Fiedler konnte die Niederlage auf Seiten der Gastgeber nicht abwenden. Für die Arnstedter netzten Winterneuzgang Amadi Cirilo Bacurim - bereits zum neunten Mal - Jonathan Nönnig, Kevin Gierz und Doppelpacker Patrick Neigenfink.
Nach dem überraschend deutlichen 4:0-Erfolg im Gipfeltreffen gegen Tabellenführer SG Reppichau ist der VfB Gräfenhainichen plötzlich mittendrin im Titelrennen der Landesliga Süd. Am Sonnabend siegte die Elf von Richard Selka - trotz zwischenzeitlichen 1:3-Rückstands - mit 5:3 beim starken Mitaufsteiger SV Blau-Weiß Farnstädt. Weil die Reppichauer zeitgleich überraschend unterlagen, beträgt der Abstand zur Spitze für Gräfenhainichen auf einmal nur noch vier Punkte.
Der TSV Leuna hat Turbine Halle im Tableau überholt. Maximilian Piehler und der doppelte Kevin Moreira Cardoso trafen zum 3:0-Heimerfolg, mit dem beide Mannschaften die Plätze tauschten.
Nach der 0:4-Pleite im Gipfeltreffen beim VfB Gräfenhainichen hat die SG Reppichau den nächsten Rückschlag im Titelrennen verkraften müssen. Kellerkind TSV Rot-Weiß Zerbst düpierte den Spitzenreiter der Landesliga Süd mit einem 4:3-Heimerfolg. Doppelpacker Max Kretschmer, Maximilian Syring und Max Schröter hatten dabei zwischenzeitlich schon auf 4:1 für die Zerbster gestellt. Das Comeback des Tabellenführers um den doppelt erfolgreichen Fernando Spremberg kam dann zu spät. Die vor einer Woche noch komfortable Reppichauer Führung an der Spitze ist damit auf vier Punkte geschmolzen.
Der erste Absteiger steht fest: Nach der 0:5-Niederlage gegen den CFC Germania ist Schlusslicht LSG Lieskau in der Landesliga Süd auch rechnerisch nicht mehr zu retten. Philipp Heller, Ahmad Khalaf, Finn Mathis Körner, Marcus Helmstedt und Tobias Hippe ließen nach dem Köthener 8:0-Erfolg in der Hinrunde auch im Rückspiel keine Zweifel aufkommen.
Im Rennen um den Ligaverbleib ist der SV Rot-Weiß Kemberg einer der großen Gewinner des 25. Spieltags. Mit dem 1:0-Erfolg beim 1. FC Zeitz bauten die Kemberger ihren Vorsprung auf die Abstiegszone aus. Lukas Kuhne erzielte nach einer knappen halben Stunde den einzigen Treffer der Partie.