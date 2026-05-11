Kellerkind düpiert Tabellenführer, neue Spannung an der Spitze Landesliga Süd +++ Der Blick auf alle Begegnungen des Wochenendes von Kevin Gehring · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andreas Krause

Ein Kellerkind düpiert den Tabellenführer. An der Spitze kommt plötzlich noch einmal Spannung auf, weil der VfB Gräfenhainichen nach 1:3-Rückstand noch gewinnt. Und der erste Absteiger steht fest. Das war der 25. Spieltag in der LOTTO-Landesliga Süd.

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Der TSV Blau-Weiß Brehna darf sich weiter Hoffnungen auf den Klassenerhalt in der Landesliga Süd machen. Mit dem 3:0-Erfolg am Freitagabend bei der SG Blau-Weiß Brachstedt hielten die Brehnaer ihre Chancen am Leben. Doppelpacker Joey Meyer und Martin Kubisch waren dabei erfolgreich. Die Brachstedter dagegen verpassten gegen einen direkten Kontrahenten Big Points im Abstiegskampf.

Auf inzwischen fünf Siege in Folge hat der FSV Bennstedt am Sonnabend gestellt. Dustin Jurkiewicz und Sebastian Schaffrath sorgten für den Auswärtsdreier beim FC Grün-Weiß Piesteritz, für den Niclas Bierwirth zwischenzeitlich ausgleichen konnte. In der Tabelle grüßen die Bennstedter nun von Rang vier.

Im Abstiegskampf fuhr der SV Edelweiß Arnstedt am Sonnabend einen wichtigen Sieg ein. Beim SC Naumburg setzten sich die Edelweißen mit 5:2 durch. Doppelpacker Niclas Fiedler konnte die Niederlage auf Seiten der Gastgeber nicht abwenden. Für die Arnstedter netzten Winterneuzgang Amadi Cirilo Bacurim - bereits zum neunten Mal - Jonathan Nönnig, Kevin Gierz und Doppelpacker Patrick Neigenfink.

Nach dem überraschend deutlichen 4:0-Erfolg im Gipfeltreffen gegen Tabellenführer SG Reppichau ist der VfB Gräfenhainichen plötzlich mittendrin im Titelrennen der Landesliga Süd. Am Sonnabend siegte die Elf von Richard Selka - trotz zwischenzeitlichen 1:3-Rückstands - mit 5:3 beim starken Mitaufsteiger SV Blau-Weiß Farnstädt. Weil die Reppichauer zeitgleich überraschend unterlagen, beträgt der Abstand zur Spitze für Gräfenhainichen auf einmal nur noch vier Punkte.

Der TSV Leuna hat Turbine Halle im Tableau überholt. Maximilian Piehler und der doppelte Kevin Moreira Cardoso trafen zum 3:0-Heimerfolg, mit dem beide Mannschaften die Plätze tauschten.