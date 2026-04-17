Kellerkind beim Topteam: Da hilft wohl nur „Beton anrühren“

– Foto: Thomas Rinke

Die noch immer unbesiegten Tarforster möchten auf dem Weg in die Rheinlandliga ihre grandiose Serie bis zum letzten Spieltag fortsetzen. „Wir möchten von Beginn an dominant auftreten und uns viele Chancen erspielen, um die drei Punkte bei uns zu behalten“, fordert Trainer Patrick Zöllner. Nicola Rigoni (Mandelentzündung) und Benedikt Decker (Urlaub) fehlen. „Wir freuen uns auf ein Highlight unter Flutlicht an einem Freitagabend, versuchen möglichst lange die Null zu halten, intensiv gegen den Ball zu arbeiten, um zu sehen, was am Ende möglich ist“, setzt Ruwertals Trainer Bastian Jung auf eine kompakte Abwehr. Mathias Biwer (Knieverletzung) und Lukas Hofmann (private Gründe) sind außen vor. Nach Verletzung kehrt Marc Picko in den Kader zurück.

„Wir wollen nicht die erste Mannschaft sein, die gegen Geisfeld verliert und müssen deshalb von der ersten Minute an voll konzentriert sein“, erwartet Salmrohrs Coach Rudi Thömmes Leidenschaft und Seriosität. Rasheed Eichhorn und Louis Thul sind nach Sperren wieder spielberechtigt. Linus Roth (Adduktorenverhärtung) und Leon Wrusch (private Gründe) sind außen vor. „Salmrohr wird ein Brett für uns. Es gilt mit allem, was wir haben, uns gegen eine Niederlage zu stemmen und ein achtbares Ergebnis erzielen“, sagt SG-Coach Björn Probst. Fabian Weber fällt aufgrund eines Außenbandrisses aus. Lorenz Scherer, Maurice Speicher und Torwart Justin Derigs kehren nach Erkältungen zurück.

SG Saartal-Irsch – SV Sirzenich (Samstag, 17.30 Uhr, Rasenplatz Irsch/Saar)

„Nach der 0:4-Niederlage im Hinspiel wird die Mannschaft alles daran setzen, dass es nun besser für uns ausgeht. Wir hoffen auf beste äußere Bedingungen und ein fußballerisch anspruchsvolles Spiel“, fordert Saartal-Sportchef Philip Kramp auch, im vierten Spiel in Folge ungeschlagen zu bleiben. Sirzenich reist nach dem 3:1-Auswärtssieg am Mittwoch in Schöndorf voller Selbstvertrauen an die Saar. „Franzenheim war der erwartet schwere Gegner auf schwierigem Geläuf gegen eine aggressive und körperlich robuste Mannschaft. Wir sind gut reingekommen, haben aber dann nicht mehr richtig in unser Spiel gefunden und den Ausgleich kassiert. Ab der 55. Minute sind wir aufgewacht, haben gute 35 Minuten gespielt und uns den Sieg hinten raus auch verdient“, befand SVS-Trainer Till Schweitzer. Robin Esser und Simon Klodt fehlen verletzt, Dominic Zimmermann ist nach Krankheit wieder eine Option.

TuS Mosella Schweich – SG Franzenheim (Sonntag, 14.30 Uhr, Kunstrasenplatz Winzerkeller Schweich)

„Zu Hause sind wir noch ungeschlagen. Diese Serie wollen wir gerne ausbauen. Franzenheim zu unterschätzen, verbietet sich aber für uns“, mahnt Schweichs Trainer Thomas Schleimer. Der 29-jährige Coach kann auf den kompletten Kader zurückgreifen. 60 Minuten waren die Franzenheimer im Nachholspiel gegen Sirzenich ein ebenbürtiger Gegner, der den frühen Rückstand von Robin Esser durch Lucas Jungandreas egalisierte (41.), dann aber ins Hintertreffen geriet. In Schweich sind die abstiegsbedrohten Hochwälder der Underdog. „Schweich ist eine klasse Mannschaft mit einer Riesenqualität. Da müssen wir fast schon Beton anrühren und intensiv verteidigen“, hofft Franzenheims Vorsitzender und Spieler Philipp Mendgen auf einen beherzten Auftritt. Paul Bladt ist fraglich (Leiste).

SG Wiesbaum – SV Lüxem (Sonntag, 14.45 Uhr, Rasenplatz Berndorf)

Gegen die auf Rang acht notierten Lüxemer möchten die Vulkaneifeler ihren starken Auftritt von Sirzenich (2:2) bestätigen und den „nächsten Riesenschritt zum Klassenerhalt gehen. Es geht auch um die Korrektur der 1:3-Hinspielniederlage“, so SG-Spielertrainer Marco Michels. Nach Oberschenkelverhärtungen stehen Leon Bauer und Michels selbst wieder in der Startelf. Timon Mathar fehlt aus privaten Gründen. Nach der 1:3-Pleite in Mehring geht es für Lüxem darum, wieder zwei gute Halbzeiten zu spielen und mit einer ähnlich starken Leistung wie im Hinspiel das Punktepolster nach unten komfortabel auszubauen. „Mit Wiesbaum kommt ein richtig guter Gegner auf uns zu. Ich erwarte ein interessantes Spiel auf Augenhöhe“, weiß SVL-Trainer Nico Hubo um eine schwere Aufgabe. Nach Gelb-Rotsperre kommt Florian Schmitt wieder hinzu.

SV Schleid – SV Niederemmel (Sonntag, 15 Uhr, Rasenplatz Schleid)

„Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel, in dem wir hungrig sein müssen, um unsere Miniserie fortzusetzen. Mit einem Sieg können wir bis auf drei Punkte an Niederemmel heranrücken“, weiß Schleids Spielertrainer Taner Weins um die Bedeutung der Partie. Jannik Grün kommt aus einer Rotsperre, Arthur Hartwick ist nach Krankheit zurück. „Schleid ist im Aufwind und wird richtig heiß sein. Nach dem 1:4 von Schöndorf muss jetzt eine Reaktion erfolgen“, erwartet SVN-Trainer Sascha Kohr ein kampfbetontes Spiel. Chris Beyer, Maxi Schäfer, Tom Meyer, Dominik Ludwig, Julius Grüner, Mark Sonnek und Felix Leyendecker fehlen verletzt, Marcel Koster gesperrt und Manuel Leitzgen wegen Urlaub.

SV Mehring – SG Ellscheid (Sonntag, 15.30 Uhr, Kunstrasenplatz Auf der Mehringer Lay)

Mit dem 3:1-Erfolg am Mittwoch gegen Lüxem haben sich die Mehringer Luft im Abstiegskampf verschafft. „Der Sieg geht aufgrund der zweiten Halbzeit vollkommen in Ordnung, weil wir zielstrebig, kämpferisch und sehr diszipliniert gespielt haben. Wir sind froh, dass wir jetzt fünf Punkte vom ersten Abstiegsplatz weg sind“, meint Mehrings Spielertrainer Simon Monzel. Noah Breidbach (Oberschenkel), Manuel Hubo (Muskelfaserriss) und René Linster (Probleme am Handgelenk) müssen passen. „Wir brauchen noch sechs Punkte und müssen schauen, dass wir aus Mehring was mitnehmen“, möchte Ellscheids Spielertrainer Markus Boos den Fokus hochhalten. Matthias Alt fehlt verletzt, Jannick Land und Bennet Stölben sind aus dem Urlaub zurück.

SG Zewen – SV Tawern (Sonntag, 15.30 Uhr, Kunstrasenplatz Trier-Zewen)

Zewen wartet seit zehn Spielen auf einen Sieg und möchte die schwarze Serie ausgerechnet gegen Tawern stoppen. „Wir müssen als Kollektiv funktionieren und das Spielglück wieder auf unsere Seite bringen“, fordert SG-Assistenztrainer Daniel Maes den vollen Erfolg. Joel Schneemilch fehlt aus gesundheitlichen Gründen, Erik May ist aus dem Urlaub zurück. Laufbereitschaft, Einsatz und eine gute Entscheidungsfindung im letzten Drittel fordert Tawerns Trainer Benny Leis. Dennis Weber, Nico Kirch und Kai Peters müssen verletzungsbedingt passen. Michael Fantes ist im Urlaub. Dafür kehrt Dennis Reiss aus Verletzung zurück.

Bezirksliga Mitte:

TuS Ahbach – SG Viertäler Oberwesel (Samstag, 19.45 Uhr, Kunstrasenplatz Leudersdorf)

Gegen den Tabellenvorletzten ist ein Sieg für Ahbach Pflicht. „Mit einem Sieg könnten wir rein rechnerisch den Klassenerhalt fix machen. Wir möchten zu Hause wieder unser wahres Gesicht zeigen, aktiv sein und mit einer positiven Körpersprache überzeugen“, hofft Ahbachs Trainer Roger Stoffels auf einen ähnlich starken Auftritt wie beim 6:0-Hinspielerfolg. Nach Verletzungen sind Peter Grün und Daniel Clausen wieder an Bord.