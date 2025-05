Kellerkind Arminia Klosterhardt zu Gast in der KrayArena

Nach dem 0:0 Unentschieden am vergangenen Wochenende beim VfB Bottrop, ergibt sich am kommenden Sonntag, 18. Mai für Landesligist FC Kray eine weitere Gelegenheit, Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Um 15.00 Uhr geht es in der heimischen KrayArena gegen Arminia Klosterhardt.

Der nächste Gegner steht mittlerweile als Absteiger in die Bezirksliga fest. Optimistisch und mit dem Ziel in die Spielzeit gegangen, besser als in der Vorsaison abzuschließen, ging Klosterhardt in die neue Saison, doch der Start ging gehörig in die Hose. In den ersten sechs Spielen setzte es fünf Niederlagen; lediglich gegen den SV Budberg gelang ein 2:2-Unentschieden, ehe man dann am siebten Spieltag mit einem 2:1 Sieg gegen Wesel den ersten Sieg einfahren konnte. Zwar blieb man in den folgenden vier Partien ungeschlagen, doch im Laufe der Spielzeit kassierte das Team um Trainer Marcel Landers immer mehr Niederlagen, sodass man sich schnell im Tabellenkeller wieder fand. Diese Negativserie setzte sich auch im Jahr 2025 fort; in 13 Spielen gelangen gerade einmal zwei Unentschieden und somit ist nun klar ist, dass man in der nächsten Saison Bezirksliga spielt. Doch ungeachtet des Tabellenstandes wird Klosterhardt sicher alles geben, sich in den letzten Spielen würdig aus der Liga zu verabschieden.

Alleine schon deshalb wird die Krayer Mannschaft die DJK nicht auf die leichte Schulter nehmen und will mit einem weiteren Heimsieg einen großen Schritt zum Klassenerhalt machen. Mut macht dabei die tolle Leistung der Vorwoche in Bottrop, als Kray die bessere Mannschaft war, sich nur nicht durch Tore mit einem Sieg belohnte. Wird diese gute Leistung auch gegen Klosterhardt auf den Platz gebracht, gepaart mit einer besseren Chancenverwertung, steht einem Sieg am Sonntag nichts im Wege.