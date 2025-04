Kellergipfel in Grünwald, Kopf-an-Kopf-Rennen um die Tabellenführung

Es geht in den Endspurt der Bayernliga Süd - und insbesondere an der Tabellenspitze schiebt sich das Verfolgerfeld immer weiter zusammen. Bereits am Freitag sind mit dem SV Erlbach (gegen die SpVgg Unterhaching II) und dem FC Memmingen (gegen den SV Schalding-Heining) die beiden ärgsten Verfolger an der Tabellenspitze im Einsatz, die natürlich weiter auf ihre Chance lauern. Spitzenreiter TSV 1860 München II (gegen Türkspor Augsburg) und der punktgleiche Vize FC Pipinsried (zu Gast beim FC Ismaning) sind beide hingegen erst am Samstag gefordert und möchten dann natürlich im Optimalfall nachlegen. Voller Fokus liegt an diesem Wochenende jedoch auch auf dem "absoluten Abstiegskracher" zwischen dem TSV Grünwald und dem TSV Rain, für die es beide in der aktuellen Situation heißt: Verlieren verboten!