Kellergipfel bei PiPo – Nagelprobe für den Sportclub

Spielrunde Nummer 15 wird in der Kreisliga 1 bereits am heutigen Freitagabend eingeläutet. Da empfängt der SV Donaustauf unter Flutlicht den FC Mintraching. Klassenprimus SC Regensburg steht vor einer echten Bewährungsprobe, muss am Sonntag beim FC Oberhinkofen Farbe bekennen. Im tiefen Tabellenkeller steigt das Direktduell zwischen Schlusslicht ATSV Pirkensee-Ponholz und dem Drittletzten SG Walhalla.

Heute, 19:00 Uhr SV Donaustauf Donaustauf FC Mintraching Mintraching



Unter Flutlicht erwartet SV Donaustauf (8., 17) zum Auftakt des 15. Spieltags den FC Mintraching (13., 9). Im Hinspiel setzte sich der SVD knapp durch und konnte sich auch am vergangenen Spieltag bei der SG Walhalla die Maximalausbeute einholen. Mintraching hingegen unterlag am vergangenen Wochenende knapp dem SV Obertraubling.







Der TSV Wörth/Donau (6., 25) tritt am Samstag beim Freien TuS Regensburg (4., 26) an. Mit einem knappen Sieg sicherte sich der TuS im Hinspiel den Dreier und konnte sich am vergangenen Spieltag beim TSV Kareth-Lappersdorf II beim 3:3-Remis einen Punkt einholen. Wörth setzte sich derweil zuletzt klar gegen den FC Oberhinkofen auf heimischem Terrain durch.







Beim SV Obertraubling (3., 28) tritt am 15. Spieltag der TSV Kareth-Lappersdorf II (11., 16) an. Im Hinrundenspiel konnte sich der SVO knapp den Dreier einholen, ging am vergangenen Wochenende mit einem knappen Sieg beim FC Mintraching mit der vollen Ausbeute vom Platz. Kareth II konnte sich vor Wochenfrist einen Punkt daheim sichern, zu Gast war der Freie TuS Regensburg.





So., 19.10.2025, 14:00 Uhr SV Burgweinting SV Burgweinting SpVgg Ziegetsdorf Ziegetsdorf



Der SV Burgweinting (2., 29) macht am Sonntag den Gastgeber für die SpVgg Ziegetsdorf (7., 20) auf Kunstrasen. Im Hinspiel setzte sich die SpVgg knapp durch und sicherte sich auch am letzten Spieltag gegen den ATSV Pirkensee-Ponholz die Maximalausbeute. Der SVB konnte sich unterdessen knapp beim SV Harting behaupten, was ihm ebenfalls den Dreier einbrachte.







Die SG Walhalla Regensburg (12., 10) ist zum Kellerduell beim ATSV Pirkensee-Ponholz (14., 6) gefordert. Im Hinspiel trennten sich die beiden Kontrahenten in einem 2:2-Remis auf Augenhöhe. Am vergangenen Spieltag gingen beide allerdings leer aus. Die SG Walhalla musste sich gegen den SV Donaustauf klar geschlagen geben, während PiPo eine Niederlage bei der SpVgg Ziegetsdorf einstecken musste.





So., 19.10.2025, 15:15 Uhr FC Laub FC Laub SV Harting SV Harting



Beim FC Laub (9., 16) findet sich dieses Mal der SV Harting (10., 16) ein. Im Hinrundenduell setzte sich Harting knapp durch. Am zurückliegenden Spieltag musste sich der SVH jedoch knapp gegen den SV Burgweinting geschlagen geben. Doch auch der FC Laub verlor knapp beim SC Regensburg am vergangenen Wochenende.







Der FC Oberhinkofen (5., 26) empfängt am kommenden Sonntag Ligaprimus SC Regensburg (1., 34) zum 15. Spieltag. Mit einer knappen Niederlage ging der SC Regensburg im Hinspiel gegen den FCO vom Platz, setzte allerdings am vergangenen Spieltag gegen den FC Laub seinen Siegeszug fort. Der FCO hingegen musste sich zuletzt beim TSV Wörth/Donau eine überraschend hohe Niederlage eingestehen.