 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligavorschau

Kellerduelle und Verfolgerdruck vor dem 27. Spieltag

Weiler reist als Meister nach Dellbrück – unten spitzt sich der Abstiegskampf zu.

von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Michael Schmidt

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Kreisliga A Köln
West Köln
Lindenthal II
Pesch II
Dellbrück

Der SC Köln Weiler Volkhoven hat den Titel bereits sicher, dahinter kämpfen mehrere Teams noch um Platzierungen und den Klassenerhalt. Besonders im Tabellenkeller stehen richtungsweisende Partien an.

Südwest will Rang drei festigen

Die DJK Südwest Köln II geht als Tabellendritter mit 47 Punkten in das Heimspiel gegen Casa de Espana, das als Zehnter bei 31 Punkten steht. Südwest will sich nach der Derby-Niederlage gegen Blau-Weiß II stabilisieren und den Vorsprung auf die Verfolger behaupten. Casa verlor zuletzt deutlich mit 1:5 gegen den SC West und steht weiter im gesicherten Mittelfeld. Das Hinspiel gewann Südwest knapp mit 2:1. Für beide Mannschaften geht es darum, die Saison im oberen beziehungsweise gesicherten Tabellenbereich zu festigen.

So., 17.05.2026, 13:00 Uhr
DJK Südwest Köln
DJK Südwest KölnDJK Südwest II
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967Casa Espana
13:00

Abstiegsduell in Bürrig

Zwischen dem TuS 1887 Roland Bürrig und TuS Köln-Stammheim steht ein richtungsweisendes Kellerduell an. Bürrig ist Vorletzter mit 22 Punkten, Stammheim liegt mit 26 Zählern auf Rang 13 und damit knapp über den Abstiegsplätzen. Die Gastgeber kassierten zuletzt ein deutliches 0:6 in Lindenthal-Hohenlind, während Stammheim mit dem 4:1 gegen Köln-Kalk überraschte. Das Hinspiel gewann Stammheim spektakulär mit 7:1. Für Bürrig dürfte nur ein Sieg die Hoffnungen auf den Klassenverbleib realistisch halten.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
TuS 1887 Roland Bürrig
TuS 1887 Roland BürrigTuS Bürrig
TuS Köln-Stammheim 1889
TuS Köln-Stammheim 1889Stammheim
15:00

Kalk unter Zugzwang

Borussia Köln-Kalk empfängt als Tabellenvierter den FC Pesch II. Die Gastgeber mussten zuletzt beim 1:4 in Stammheim einen Rückschlag hinnehmen und haben nur noch geringe Chancen auf Rang drei. Pesch holte beim 2:2 gegen Dellbrück immerhin einen Punkt und kämpft mit 26 Zählern weiter gegen den Abstieg. Im Hinspiel trennten sich beide Teams 2:2. Kalk geht aufgrund der offensiven Qualität dennoch als Favorit in die Partie.

So., 17.05.2026, 15:15 Uhr
SC Borussia Köln-Kalk 05
SC Borussia Köln-Kalk 05SC Köln-Kalk
FC Pesch
FC PeschPesch II
15:15live

Verfolgerduell in Poll

Der VfL Rheingold Poll trifft als Tabellenfünfter auf Borussia Lindenthal-Hohenlind II, das mit einem Punkt weniger Rang sechs belegt. Beide Mannschaften gehören zu den offensivstärkeren Teams der Liga und wollen die Saison möglichst weit oben abschließen. Poll kassierte zuletzt allerdings sieben Gegentore bei Olympia Köln, während Hohenlind mit dem 6:0 gegen Bürrig überzeugte. Das Hinspiel gewann Hohenlind knapp mit 4:3. Die Partie dürfte direkten Einfluss auf die Reihenfolge im oberen Mittelfeld haben.

So., 17.05.2026, 15:15 Uhr
VfL Rheingold Köln-Poll 1912
VfL Rheingold Köln-Poll 1912VfL Poll
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
SC Borussia Lindenthal-HohenlindLindenthal II
15:15

Weitere Spiele am Wochenende:

So., 17.05.2026, 15:15 Uhr
VfR Sinnersdorf 1928
VfR Sinnersdorf 1928Sinnersdorf
SC Blau-Weiß 06 Köln
SC Blau-Weiß 06 KölnBlau-Weiß II
15:15

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
SC West Köln
SC West KölnWest Köln
ESV Olympia Köln
ESV Olympia KölnOlympia Köln
15:30

So., 17.05.2026, 17:30 Uhr
Bosna Köln
Bosna KölnBosna
SV Gremberg Humboldt 60/62
SV Gremberg Humboldt 60/62SV Gremberg
17:30

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
SV Adler Dellbrück
SV Adler DellbrückDellbrück
SC Köln Weiler Volkhoven 1948
SC Köln Weiler Volkhoven 1948SC Volkhoven
15:30live