Kellerduelle und Verfolgerdruck vor dem 27. Spieltag Weiler reist als Meister nach Dellbrück – unten spitzt sich der Abstiegskampf zu. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Michael Schmidt

Der SC Köln Weiler Volkhoven hat den Titel bereits sicher, dahinter kämpfen mehrere Teams noch um Platzierungen und den Klassenerhalt. Besonders im Tabellenkeller stehen richtungsweisende Partien an.

Südwest will Rang drei festigen Die DJK Südwest Köln II geht als Tabellendritter mit 47 Punkten in das Heimspiel gegen Casa de Espana, das als Zehnter bei 31 Punkten steht. Südwest will sich nach der Derby-Niederlage gegen Blau-Weiß II stabilisieren und den Vorsprung auf die Verfolger behaupten. Casa verlor zuletzt deutlich mit 1:5 gegen den SC West und steht weiter im gesicherten Mittelfeld. Das Hinspiel gewann Südwest knapp mit 2:1. Für beide Mannschaften geht es darum, die Saison im oberen beziehungsweise gesicherten Tabellenbereich zu festigen.

So., 17.05.2026, 13:00 Uhr DJK Südwest Köln DJK Südwest II Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 Casa Espana 13:00 PUSH

Abstiegsduell in Bürrig

Zwischen dem TuS 1887 Roland Bürrig und TuS Köln-Stammheim steht ein richtungsweisendes Kellerduell an. Bürrig ist Vorletzter mit 22 Punkten, Stammheim liegt mit 26 Zählern auf Rang 13 und damit knapp über den Abstiegsplätzen. Die Gastgeber kassierten zuletzt ein deutliches 0:6 in Lindenthal-Hohenlind, während Stammheim mit dem 4:1 gegen Köln-Kalk überraschte. Das Hinspiel gewann Stammheim spektakulär mit 7:1. Für Bürrig dürfte nur ein Sieg die Hoffnungen auf den Klassenverbleib realistisch halten.

Kalk unter Zugzwang Borussia Köln-Kalk empfängt als Tabellenvierter den FC Pesch II. Die Gastgeber mussten zuletzt beim 1:4 in Stammheim einen Rückschlag hinnehmen und haben nur noch geringe Chancen auf Rang drei. Pesch holte beim 2:2 gegen Dellbrück immerhin einen Punkt und kämpft mit 26 Zählern weiter gegen den Abstieg. Im Hinspiel trennten sich beide Teams 2:2. Kalk geht aufgrund der offensiven Qualität dennoch als Favorit in die Partie.