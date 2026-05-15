Kellerduelle und Verfolgerdruck vor dem 27. Spieltag

Der SC Köln Weiler Volkhoven hat den Titel bereits sicher, dahinter kämpfen mehrere Teams noch um Platzierungen und den Klassenerhalt. Besonders im Tabellenkeller stehen richtungsweisende Partien an.
Südwest will Rang drei festigen
Die DJK Südwest Köln II geht als Tabellendritter mit 47 Punkten in das Heimspiel gegen Casa de Espana, das als Zehnter bei 31 Punkten steht. Südwest will sich nach der Derby-Niederlage gegen Blau-Weiß II stabilisieren und den Vorsprung auf die Verfolger behaupten. Casa verlor zuletzt deutlich mit 1:5 gegen den SC West und steht weiter im gesicherten Mittelfeld. Das Hinspiel gewann Südwest knapp mit 2:1. Für beide Mannschaften geht es darum, die Saison im oberen beziehungsweise gesicherten Tabellenbereich zu festigen.
Abstiegsduell in Bürrig
Zwischen dem TuS 1887 Roland Bürrig und TuS Köln-Stammheim steht ein richtungsweisendes Kellerduell an. Bürrig ist Vorletzter mit 22 Punkten, Stammheim liegt mit 26 Zählern auf Rang 13 und damit knapp über den Abstiegsplätzen. Die Gastgeber kassierten zuletzt ein deutliches 0:6 in Lindenthal-Hohenlind, während Stammheim mit dem 4:1 gegen Köln-Kalk überraschte. Das Hinspiel gewann Stammheim spektakulär mit 7:1. Für Bürrig dürfte nur ein Sieg die Hoffnungen auf den Klassenverbleib realistisch halten.
Kalk unter Zugzwang
Borussia Köln-Kalk empfängt als Tabellenvierter den FC Pesch II. Die Gastgeber mussten zuletzt beim 1:4 in Stammheim einen Rückschlag hinnehmen und haben nur noch geringe Chancen auf Rang drei. Pesch holte beim 2:2 gegen Dellbrück immerhin einen Punkt und kämpft mit 26 Zählern weiter gegen den Abstieg. Im Hinspiel trennten sich beide Teams 2:2. Kalk geht aufgrund der offensiven Qualität dennoch als Favorit in die Partie.
Verfolgerduell in Poll
Der VfL Rheingold Poll trifft als Tabellenfünfter auf Borussia Lindenthal-Hohenlind II, das mit einem Punkt weniger Rang sechs belegt. Beide Mannschaften gehören zu den offensivstärkeren Teams der Liga und wollen die Saison möglichst weit oben abschließen. Poll kassierte zuletzt allerdings sieben Gegentore bei Olympia Köln, während Hohenlind mit dem 6:0 gegen Bürrig überzeugte. Das Hinspiel gewann Hohenlind knapp mit 4:3. Die Partie dürfte direkten Einfluss auf die Reihenfolge im oberen Mittelfeld haben.
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