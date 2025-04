Kellerduelle und ein Kräftemessen an der Spitze prägen den Spieltag

Am Sonntag steht in der Kreisliga das Topspiel zwischen dem Ersten und dem Zweiten an. Bevern könnte mit einem Sieg beim Tabellenführer Selsingen nach Punkten gleichziehen. In den übrigen Partien geht es hauptsächlich um den Kampf gegen den Abstieg.

Partien zwischen dem MTSV Selsingen und dem TSV Bevern haben stets eine besondere Brisanz – und diesmal ist es sogar das Spitzenspiel der Liga. Doch Selsingens Co-Trainer Carsten Müller stapelt vor dem Duell tief: „Für uns ist die Tabelle momentan zweitrangig. Wir hätten vor der Saison nicht gedacht, dass wir da oben stehen. Trotzdem wollen wir natürlich so lange wie möglich dort bleiben.“ Allerdings gibt es wie schon in den vergangenen Wochen personelle Sorgen, denn hinter einigen Leistungsträgern stehen Fragezeichen. „Das wird schwierig zu kompensieren“, so Müller.

Morgen, 15:00 Uhr TSV Karlshöfen Karlshöfen TuS Zeven Zeven 15:00

Morgen, 15:00 Uhr MTV Hesedorf Hesedorf SV RW Scheeßel RW Scheeßel 15:00

Niklas Niestädt will aus Visselhövede auf jeden Fall drei Punkte mitnehmen

Verfolger FSV Hesedorf/Nartum ist beim VfL Visselhövede zu Gast. Für FSV-Coach Niklas Niestädt ist es eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte – er spielte einst selbst für den VfL in der Bezirksliga. Trotz einiger Ausfälle erwartet er eine Reaktion seiner Mannschaft, die in den letzten Spielen zu viele Punkte liegen ließ. „Ich hoffe auf eine geschlossene Mannschaftsleistung, die zum Dreier führt.“

Auch Visselhövedes Trainer Matthias Grabs beklagt eine dünne Personallage, wünscht sich aber dennoch eine klare Steigerung gegenüber dem Hinspiel: „Damals haben wir unsere schwächste Saisonleistung gezeigt, aber trotzdem glücklich einen Punkt geholt.“

Bülstedt/Vorwerk ist Spitzenreiter der Rückrundentabelle

Die Mannschaft der Stunde ist derzeit der TSV Bülstedt/Vorwerk. Der TSV ist in der Rückrunde noch ungeschlagen und möchte diese Serie gegen den FC Alfstedt/Ebersdorf fortsetzen. Trainer Klaus Albrecht bleibt dennoch vorsichtig: „Das ist für uns wieder ein Sechs-Punkte-Spiel.“ Immerhin liegt Bülstedt sieben Punkte vor dem FC, der selbst nur einen Zähler von den Abstiegsplätzen entfernt ist.

Dessen Coach Niklas Frey zeigte sich zuletzt mit der Defensivarbeit seines Teams zufrieden: „Jetzt müssen wir nur noch zielstrebiger zum Abschluss kommen und im letzten Drittel die Hektik ablegen.“

Karlshöfen will zu Hause gegen den TuS Zeven weiter punkten

Der TSV Karlshöfen hat durch den Erfolg gegen Nordheide wieder Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze gefunden und will diesen Trend gegen den TuS Zeven fortsetzen. „Wir rechnen uns definitiv etwas aus“, sagt TSV-Trainer Jens Lüdemann. „Wir spielen zu Hause und haben schon im Hinspiel in Zeven gut mitgehalten – das endete immerhin 2:2.“

TuS-Coach Sören Haß misst der Partie ebenfalls große Bedeutung bei. In Karlshöfen soll endlich der erste Dreier des Jahres her: „Das wird aber schwer, denn der TSV kommt mit Rückenwind aus dem letzten Spiel. Doch auch wir haben unsere Stärken – und die wollen wir am Sonntag zeigen.“

Brisantes Kellerduell in Stemmen zwischen Fintau und Groß Meckelsen

Ein weiteres Kellerduell findet zwischen der SG Fintau und dem TSV Groß Meckelsen statt. Beide Teams liegen mit nur einem Punkt Vorsprung knapp vor den Abstiegsrängen. „Jetzt beginnen die entscheidenden Spiele gegen direkte Konkurrenten – da müssen wir punkten“, betont Fintau-Trainer Jan Kruse. Den Auftakt soll ein Sieg gegen Meckelsen machen, das bereits im Hinspiel bezwungen wurde.

„Damals haben wir Fintau unterschätzt“, erinnert sich TSV-Betreuer Thorsten Holst. Für Sonntag erwartet er ein ausgeglichenes Spiel, doch die jüngsten Auftritte seines Teams machen ihm Hoffnung: „Es geht aufwärts. Jetzt müssen wir nur noch die Tore machen.“