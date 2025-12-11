Kellerduelle stehen in Oranienburg und in Sachsenhausen an

Der TuS 1896 Sachsenhausen empfängt den BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow – und für beide Mannschaften geht es in diesem letzten Spiel des Jahres um weit mehr als nur drei Punkte. Sachsenhausen steckt nach der 3:5-Niederlage gegen den 1. FC Frankfurt noch tief in der Wunde dieses offenen Schlagabtausches. Trotz eines mutigen Auftritts, trotz Treffer von Jan-Paul Platte in der 49. Minute sowie von Andor Müller und Moritz Reimann, reichte es nicht, weil die Defensive den Frankfurtern zu viel Raum ließ. Mit zwölf Punkten steht der TuS gefährlich nahe an der Abstiegszone. Ein Sieg könnte die Mannschaft zurück ins Tabellenmittelfeld führen – eine Niederlage dagegen würde die Lage weiter verschärfen.

Preußen hingegen reist mit einer Mischung aus Enttäuschung und verpasster Gelegenheit an. Beim 1:2 gegen Petershagen/Eggersdorf blieb die Mannschaft zunächst blass, kassierte Treffer von Paul Petermann in der 22. Minute und Lucas Lindemann in der 32. Minute und kam erst spät durch Abdul Allamyar in der 83. Minute zurück ins Spiel. Mehr war jedoch nicht möglich. Dazu kam die Rote Karte gegen Emmanouil Demenikos. Beide Teams haben zuletzt verloren, beide suchen Stabilität – und beide brauchen dringend einen positiven Abschluss vor der Pause. Die Ausgangslage ist offen, die Fallhöhe hoch.

---