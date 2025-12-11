Kellerduelle stehen in Oranienburg und in Sachsenhausen an

Bevor es in der Brandenburgliga in die Winterpause geht, stehen noch zwei wegweisende Nachholpartien an. Beide betreffen Teams aus dem Tabellenkeller, beide versprechen viel Spannung.
Der TuS 1896 Sachsenhausen empfängt den BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow – und für beide Mannschaften geht es in diesem letzten Spiel des Jahres um weit mehr als nur drei Punkte. Sachsenhausen steckt nach der 3:5-Niederlage gegen den 1. FC Frankfurt noch tief in der Wunde dieses offenen Schlagabtausches. Trotz eines mutigen Auftritts, trotz Treffer von Jan-Paul Platte in der 49. Minute sowie von Andor Müller und Moritz Reimann, reichte es nicht, weil die Defensive den Frankfurtern zu viel Raum ließ. Mit zwölf Punkten steht der TuS gefährlich nahe an der Abstiegszone. Ein Sieg könnte die Mannschaft zurück ins Tabellenmittelfeld führen – eine Niederlage dagegen würde die Lage weiter verschärfen.
Preußen hingegen reist mit einer Mischung aus Enttäuschung und verpasster Gelegenheit an. Beim 1:2 gegen Petershagen/Eggersdorf blieb die Mannschaft zunächst blass, kassierte Treffer von Paul Petermann in der 22. Minute und Lucas Lindemann in der 32. Minute und kam erst spät durch Abdul Allamyar in der 83. Minute zurück ins Spiel. Mehr war jedoch nicht möglich. Dazu kam die Rote Karte gegen Emmanouil Demenikos. Beide Teams haben zuletzt verloren, beide suchen Stabilität – und beide brauchen dringend einen positiven Abschluss vor der Pause. Die Ausgangslage ist offen, die Fallhöhe hoch.
Für den Oranienburger FC Eintracht ist das Heimspiel gegen Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf ein Duell, das über den Winter reden macht. Der OCE steckt mit zwölf Punkten im Keller fest und rettete zuletzt beim 1:1 gegen Brandenburger SC Süd 05 zumindest einen Zähler – allerdings in einer Partie, die emotional kaum intensiver hätte sein können. Joaquim Ribeiro de Sousa hatte die Gäste in der 45. Minute in Führung gebracht, doch Elia Eckert antwortete in der vierten Minute der Nachspielzeit. Begleitet wurde das Spiel von der Gelb-Roten Karte gegen Sebastian Knaack – ein weiterer Rückschlag.
Petershagen/Eggersdorf indes schöpft neuen Atem. Das 2:1 gegen Preußen war mehr als ein Befreiungsschlag – es war ein Zeichen, dass die Mannschaft das Kämpfen nicht verlernt hat. Paul Petermann traf bereits in der 22. Minute, Lucas Lindemann legte in der 32. Minute nach, und obwohl der Anschlusstreffer von Abdul Allamyar in der 83. Minute Spannung brachte, rettete Blau-Weiß den Erfolg mit enormer Leidenschaft über die Zeit. Oranienburg steht auf Platz 15, Petershagen/Eggersdorf auf Rang 16. Ein Kellerduell steht an.
