Kellerduelle, Spitzenspiele und Chancen auf Wiedergutmachung

Die Luft wird dünner, die Abstände kleiner - die U17-Mittelrheinliga geht in eine Phase, in welcher jeder Punkt zählt. Während sich oben die Favoriten gegenseitig nichts schenken, wächst im Tabellenkeller der Druck von Woche zu Woche.

Der SV Deutz 05 empfängt den FV Wiehl. Während die Gäste mit neun Punkten als Tabellensechster leicht favorisiert sind, könnte Deutz mit einem Sieg nach Punkten gleichziehen und sich etwas Luft im unteren Tabellendrittel verschaffen.

Ein interessantes Duell steigt in Köln: Rheinsüd empfängt die Alemannia. Auch wenn die Gäste aus der Kaiserstadt in der Tabelle bereits zwölf Punkte voraus sind und punktgleich mit Spitzenreiter Bonn auf Rang zwei stehen, dürfte die Partie durchaus ihren Reiz haben. Rheinsüd reist mit einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen an. „Wir gehen mit breiter Brust in unser Spiel in Aachen“, sagt Trainer Glenn Adriano. „Wir haben im Kreispokal und im Vichttal-Spiel Selbstvertrauen getankt und bis auf einen Ausfall den kompletten Kader an Bord. Aachen ist Favorit und muss bei uns gewinnen – genau darin liegt unsere Chance. Wir wollen Dennis und seinem Team das Leben schwer machen.“

Für den 1. FC Düren und den VfL Vichttal steht ein echtes „Sechs-Punkte-Spiel“ auf dem Programm. Beide Teams stecken tief im Tabellenkeller und brauchen dringend Zählbares. Dürens Coach Nihad Dzaferovic fordert von seiner Mannschaft maximale Konzentration: „Nach dem schweren Spiel gegen den Bonner SC gilt unser voller Fokus jetzt Vichttal. Ein Sieg ist Pflicht, um endlich wieder zu punkten und uns aus den unteren Regionen herauszuarbeiten.“

Vichttals Trainer Nick Gerhards erwartet eine enge und intensive Partie: „Es geht zum nächsten Sechs-Punkte-Spiel nach Düren. Die haben zuletzt fünf Spiele in Folge verloren und werden mental voll da sein. Wir müssen dagegenhalten – mit voller Spannung und Einsatz.“

Auch im Spiel zwischen dem SC Borussia Lindenthal-Hohenlind und dem SV Bergisch Gladbach 09 steht einiges auf dem Spiel. Beide Teams befinden sich in der unteren Tabellenhälfte und wollen einen Befreiungsschlag landen. Hohenlinds Trainer Daniel Huth sieht seine Mannschaft nach der 1:4-Niederlage in Wiehl in der Pflicht: „Wir haben die Partie selbstkritisch analysiert und wissen, was wir besser machen müssen. Das Team ist motiviert, am Sonntag eine gute Reaktion und bessere Leistung zu zeigen.“

Der SV Eilendorf, aktuell Tabellenletzter, steht gegen den drittplatzierten FC Hennef 05 vor einer Mammutaufgabe. Die Gäste wollen nach dem jüngsten Erfolg ihren Platz in der Spitzengruppe festigen, während Eilendorf dringend Punkte braucht, um nicht den Anschluss zu verlieren.

So., 02.11.2025, 11:00 Uhr SV Eilendorf SV Eilendorf FC Hennef 05 FC Hennef 05 11:00 PUSH

Spannung verspricht auch das Kölner Stadtduell zwischen dem SC West Köln und der SC Fortuna Köln. West will im Duell mit dem Vierten überraschen, während die Fortuna oben dranbleiben möchte.

So., 02.11.2025, 11:00 Uhr SC West Köln West Köln SC Fortuna Köln Fortuna Köln 11:00 PUSH

Komplettiert wird der Spieltag durch das Duell zwischen FC Wegberg-Beeck und dem Bonner SC. Tabellenführer Bonn möchte mit einem Auswärtssieg die Spitzenposition verteidigen, während Wegberg als Fünfter versuchen wird, den Favoriten zu ärgern. So., 02.11.2025, 12:30 Uhr FC Wegberg-Beeck Wegb.-Beeck Bonner SC Bonner SC 12:30 PUSH

Der kommende Spieltag verspricht damit jede Menge Brisanz – von entscheidenden Punkten im Abstiegskampf bis hin zu richtungsweisenden Begegnungen im Titelrennen.