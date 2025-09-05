Kellerduelle mit Brisanz, Eichholz auswärts gefordert

– Foto: Eibner-Pressefoto/Marcel von F

Der ungeschlagene Tabellenführer Eichholzer SV trifft auswärts auf den heimstarken FC Dornbreite, während sich im Tabellenkeller mehrere Teams mit dem Rücken zur Wand befinden. Besonders für Rönnau und Türkspor könnte der Spieltag richtungsweisend werden.

FC Dornbreite Lübeck (7. Platz/9 Punkte) – Eichholzer SV (1./18 Punkte), Samstag 13:30 Uhr

Dornbreite zeigte trotz Unterzahl beim 2:4 gegen den VfB Lübeck II eine kämpferisch starke Leistung, kassierte jedoch späte Gegentore. Die Offensive um Max Hartmann bleibt gefährlich, die Defensive aber anfällig. Eichholz gewann auch das sechste Saisonspiel souverän und stellte beim 3:0 in Ratzeburg erneut seine Reife unter Beweis. Für den Spitzenreiter ist es dennoch ein ernstzunehmender Härtetest. ----------------------------------------------

SC Rönnau (14./3 Punkte) – TSV Lägerdorf (4./10 Punkte), Samstag 14:00 Uhr

Rönnau geriet in Bargteheide früh ins Hintertreffen und kassierte eine deutliche 1:4-Niederlage. Die Defensive zeigt sich regelmäßig überfordert, während vorne die Durchschlagskraft fehlt. Lägerdorf geht ausgeruht in die Partie und möchte sich nach dem spielfreien Wochenende in der Spitzengruppe behaupten. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung. ---------------------------------------------- FC Fetih-Kisdorf (11./5 Punkte) – Ratzeburger SV (13./4 Punkte), Samstag 16:00 Uhr

Fetih-Kisdorf blieb beim 0:2 in Todesfelde erneut ohne Punkte und wirkt nach gutem Saisonstart zunehmend verunsichert. Ratzeburg zeigte gegen Eichholz lange Einsatz, war aber letztlich chancenlos. Beide Teams befinden sich im unteren Mittelfeld und benötigen dringend ein Erfolgserlebnis. Es dürfte ein kampfbetontes Spiel auf Augenhöhe werden. ---------------------------------------------- SC Rapid Lübeck (3./13 Punkte) – TuS Hartenholm (15./3 Punkte), Samstag 17:30 Uhr

Rapid Lübeck hat nach dem spielfreien Wochenende die Chance, Boden auf die Tabellenspitze gutzumachen. Mit bislang vier Siegen in fünf Spielen präsentiert sich das Team stabil. Hartenholm verspielte gegen Pansdorf eine 3:1-Führung und unterlag am Ende 3:5 – vor allem defensiv bleibt die Lage bedenklich. Die Favoritenrolle ist klar verteilt. ---------------------------------------------- SV Türkspor Bad Oldesloe (16./3 Punkte) – VfR Horst (8./8 Punkte), Sonntag 14:00 Uhr

Türkspor kassierte in Eichede die fünfte Saisonniederlage und bleibt mit 8:24 Toren Schlusslicht der Liga. Die Defensive ist ligaweit die schwächste und ließ zuletzt zu viele einfache Gegentore zu. Horst holte beim 1:1 gegen Hagen immerhin einen Zähler, zeigte aber erneut Schwächen im Spielaufbau. Die Gäste gehen leicht favorisiert ins Duell. ---------------------------------------------- SSC Hagen Ahrensburg (5./9 Punkte) – SV Todesfelde II (9./7 Punkte), Sonntag 15:00 Uhr

Hagen kam in Horst zu einem 1:1 und verteidigte damit seine Position in der oberen Tabellenhälfte. Vor allem in der Rückwärtsbewegung agiert das Team bislang äußerst kompakt. Todesfelde II bezwang zuletzt Fetih-Kisdorf mit 2:0 und zeigte dabei eine stabile Vorstellung. Beide Teams treten mit Selbstvertrauen an – es könnte ein taktisch geprägtes Spiel werden. ---------------------------------------------- VfB Lübeck II (2./14 Punkte) – TSV Bargteheide (6./9 Punkte), Sonntag 15:30 Uhr

