Kellerduelle in Thale und Magdeburg, Spitzenspiel in Staßfurt Landesliga Nord +++ Der Blick auf alle Begegnungen des Wochenendes von Kevin Gehring · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sportfotografie Brückner

Wer gewinnt das Spitzenspiel in Staßfurt? Wer kann in den Kellerduellen in Thale und Magdeburg wichtige Zähler im Abstiegskampf einfahren? Und ist der VfB Ottersleben überhaupt noch zu stoppen? Diese Fragen stellen sich am 24. Spieltag in der LOTTO-Landesliga Nord.

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Morgen, 19:00 Uhr SV 09 Staßfurt Staßfurt Oscherslebener SC Oschersleben 19:00 live PUSH

Tabellendritter gegen Tabellenvierter: Der SV 09 Staßfurt empfängt am Freitagabend den Oscherslebener SC. In der Hinrunde konnten die Staßfurter das Gastspiel in der Börde mit 4:1 gewinnen. Gelingt dem OSC dafür die Revanche?

Sa., 25.04.2026, 14:00 Uhr SSV 80 Gardelegen Gardelegen SV Fortuna Magdeburg Fortuna MD II 14:00 live PUSH

Mit dem 2:1-Heimerfolg überraschte der SV Fortuna Magdeburg II den SSV 80 Gardelegen in der Hinrunde. Auch am Sonnabend sind die Westaltmärker wieder klar in der Favoritenrolle: Der Tabellenzweite begrüßt den Zehnten.

Nach der Winterpause läuft es für den FSV Grün-Weiß Ilsenburg schleppend. Nur eines der acht Spiele konnten die Ilsenburger in 2026 gewinnen. Gelingt ausgerechnet gegen den Ummendorfer SV die Trendwende? Der USV steht seit dem Jahreswechsel bei sieben Siegen in neun Partien.

Sa., 25.04.2026, 15:00 Uhr SV Stahl Thale Thale SV Irxleben Irxleben 15:00 live PUSH

Zum Kellerduell empfängt der SV Stahl Thale am Sonnabend den SV Irxleben. Der Drittletzte der LOTTO-Landesliga empfängt das Schlusslicht. Während die Irxleber angesichts von zwölf Punkten Rückstand kaum noch zu retten sein dürften, ist die Stahl-Elf nach zuletzt zwei Siegen in Folge wieder im Aufwind.

In bisher 23 Partien in dieser Saison blieb Union Schönebeck nur ein einziges Mal torlos: Bei der 0:2-Niederlage in der Hinrunde beim Osterburger FC. Kann die Elf von André Hoof das am Sonnabend vergessen machen? Dann lädt die beste Heimoffensive der Landesliga Nord den OFC in die Barbarastraße.

Sa., 25.04.2026, 15:00 Uhr SV Arminia 53 Magdeburg Arminia MD SV Preußen Schönhausen Schönhausen 15:00 PUSH