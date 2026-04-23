Kellerduelle in Thale und Magdeburg, Spitzenspiel in Staßfurt

Wer gewinnt das Spitzenspiel in Staßfurt? Wer kann in den Kellerduellen in Thale und Magdeburg wichtige Zähler im Abstiegskampf einfahren? Und ist der VfB Ottersleben überhaupt noch zu stoppen? Diese Fragen stellen sich am 24. Spieltag in der LOTTO-Landesliga Nord.
Tabellendritter gegen Tabellenvierter: Der SV 09 Staßfurt empfängt am Freitagabend den Oscherslebener SC. In der Hinrunde konnten die Staßfurter das Gastspiel in der Börde mit 4:1 gewinnen. Gelingt dem OSC dafür die Revanche?
Mit dem 2:1-Heimerfolg überraschte der SV Fortuna Magdeburg II den SSV 80 Gardelegen in der Hinrunde. Auch am Sonnabend sind die Westaltmärker wieder klar in der Favoritenrolle: Der Tabellenzweite begrüßt den Zehnten.
Nach der Winterpause läuft es für den FSV Grün-Weiß Ilsenburg schleppend. Nur eines der acht Spiele konnten die Ilsenburger in 2026 gewinnen. Gelingt ausgerechnet gegen den Ummendorfer SV die Trendwende? Der USV steht seit dem Jahreswechsel bei sieben Siegen in neun Partien.
Zum Kellerduell empfängt der SV Stahl Thale am Sonnabend den SV Irxleben. Der Drittletzte der LOTTO-Landesliga empfängt das Schlusslicht. Während die Irxleber angesichts von zwölf Punkten Rückstand kaum noch zu retten sein dürften, ist die Stahl-Elf nach zuletzt zwei Siegen in Folge wieder im Aufwind.
In bisher 23 Partien in dieser Saison blieb Union Schönebeck nur ein einziges Mal torlos: Bei der 0:2-Niederlage in der Hinrunde beim Osterburger FC. Kann die Elf von André Hoof das am Sonnabend vergessen machen? Dann lädt die beste Heimoffensive der Landesliga Nord den OFC in die Barbarastraße.
Kellerduell, die zweite - heißt es am Sonnabend am Jahnsportplatz. Mit dem SV Preußen Schönhausen gastiert der Tabellenvorletzte beim SV Arminia Magdeburg, der derzeit nur einen Zähler über dem Strich steht. Für den Landesliga-Verbleib hätten beide Seiten die drei Punkte dringend nötig.
Trotz 0:1-Rückstands bis in die Schlussphase hinein hat der VfB Ottersleben seine famose Siegesserie am vergangenen Wochenende mit einem 3:1-Erfolg über Ilsenburg fortgesetzt. Macht der Spitzenreiter, der den Abschied zweier Leistungsträger zum Saisonende verkraften muss, gegen den SV 08 Baalberge weiter?
Zum Altmark-Duell hat der TuS Schwarz-Weiß Bismark am Sonntag den FSV Saxonia Tangermünde zu Gast. Während die Bismarker mit zuletzt sechs Partien ohne Niederlage wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt verbuchten, fliegt der "Rote Adler" als Tabellensiebter im Niemandsland des Tableaus.