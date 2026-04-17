Kellerduelle in Sinzing und Beratzhausen – Großberg zum Meister

Unter der Woche ins Endspiel des Kreispokals eingezogen, wartet auf den TSV Beratzhausen jetzt ein Schlüsselspiel gegen den direkten Konkurrenten aus Undorf. – Foto: Felix Schmautz

Die Meisterfrage ist geklärt in der Kreisliga 2. Früher dran als der TV Riedenburg war keine andere Herrenmannschaft in der gesamten Oberpfalz! Die Vorbereitungen auf die Bezirksliga können endgültig losgehen in der Dreiburgenstadt. Stellt sich bloß die Frage, ob die junge Riedenburger Mannschaft die Dinge an den letzten vier Spieltagen etwas „schleifen“ lässt oder weiter Vollgas gibt.

Schließlich ist der Champion in den Kampf ums Ticket zur Bezirksliga-Relegation auch involviert. Zumindest indirekt. Am morgigen Samstag empfängt der TV nämlich den Drittplatzierten TSV Großberg (40 Punkte). Die Bergler Buam müssen unbedingt punkten und bestenfalls gewinnen, um den Druck auf dem FSV Steinsberg (44) aufrechtzuerhalten. Der Tabellenzweite hat vier Punkte Vorsprung und empfängt tags darauf die SG Oberndorf/Matting, die inzwischen den Klassenerhalt gesichert hat. Nur noch geringe Chancen auf Platz zwei sind dem TSV Dietfurt (38) zuzusprechen. Auf jeden Fall muss die Pfeifer-Truppe am Sonntag ihr Heimspiel gegen die abstiegsbedrohte SG Peising/Bad Abbach II (18) gewinnen. Ansonsten war's das wohl für den TSV, der ja so viel Pech hatte mit den Spielwertungen und dem Punktverlust zu Saisonbeginn.



Der Blick aufs untere Ende des Klassements verrät: Vier Spieltage vor Saisonende ist noch nichts entschieden. Bis hoch zum Rangneunten SV Lupburg (23), der zuletzt ordentlich was fürs Punktekonto tun konnte, tobt der Abstiegskampf. Aktuell trägt der TV Hemau (16) die rote Laterne. Die Mannen von Coach Alex Hosse dürfen sich am Sonntag auf eine ansprechende Zuschauerkulisse freuen, denn Lokalnachbar DJK Eichlberg/Neukirchen schaut vorbei. Des Weiteren steigen zwei Direktduelle im Abstiegskampf. Angesprochene Lupburger schlagen ihre Zelte beim Vorletzten SC Sinzing (17) auf. Außerdem kreuzen die Tabellennachbarn TSV Beratzhausen (20) und ASV Undorf (22) die Klingen. In diesem Duell lautet hüben wie drüben das Motto „verlieren verboten“.



