Kellerduelle in Perkam und Viechtach - Grippewelle plagt Osterhofen

Nach dem ersten Punktverlust gegen Oberschneiding will die nach wie vor unangefochtene SpVgg Osterhofen am zehnten Spieltag der Kreisliga Straubing möglichst gleich wieder in die Erfolgsspur zurück. Allerdings reist die Dellnitz/Dichtl-Elf mit Personalsorgen zum Auswärtsspiel nach Regen. Die Verfolger aus Zwiesel (in Straubing) und Neuhausen (gegen Lindberg) bekommen es nach dem spektakulären 3:3-Remis im direkten Duell mit unangenehmen Gegnern zu tun. Im Tabellenkeller kommt es zu zwei richtungsweisenden Partien: der SV Perkam erwartet den SV Auerbach und der 1. FC Viechtach will nach dem erlösenden ersten Saisonsieg gegen den SV Winzer unbedingt nachlegen.
Daniel Kopp (Sportlicher Leiter TSV Regen): "Im Derby gegen Lindberg haben wir uns mit einer enttäuschenden Leistung präsentiert und mussten uns mit einem Punkt zufrieden geben. Gegen Osterhofen sind wir klarer Außenseiter, somit können die Jungs befreit aufspielen. Nichtsdestotrotz sind wir uns unserer Stärken bewusst und werden alles versuchen, um nicht leer auszugehen."
Personal: Sicher nicht mit dabei sind Josef Kölbl und Maxi Kappl.
Marco Dellnitz (Trainer SpVgg Osterhofen): "Gegen Oberschneiding haben wir verdient einen Punkt abgegeben. Beim TSV Regen gilt es, die Leistung aus den letzten Wochen zu zeigen und somit die drei Punkte zu holen. Aktuell hat uns die Grippewelle erreicht und es steht noch nicht fest, wer auf der Ausfallliste steht."
Elias Zach (Spielertrainer TSV Oberschneiding): "Wir wollen den Rückenwind vom vergangenen Wochenende in unser Heimspiel mit anschließendem Weinfest gegen die SpVgg Stephansposching mitnehmen. Wir erwarten einen kampfstarken Mitaufsteiger, der uns über 90 Minuten ganz sicher nichts schenken wird. Ziel muss sein, die Grundtugenden des Fußballs auf den Platz zu bringen und unseren tollen Fans eine ansehnliche Leistung zu präsentieren."
Personal: Neben den Langzeitverletzten können auch Andreas Berovic und Timur Niedermeier nicht mitwirken. Dafür könnte Timo Haumer wieder eine Option sein.
Alois Windisch (Trainer SpVgg Stephansposching): "Die Niederlage gegen Viechtach brauchen wir nicht schön reden, der Gegner war uns immer einen Schritt voraus und wir finden aktuell nicht die richtigen Mittel. Zu allem Überfluss haben wir noch drei Verletzungen, die Situation könnte also besser sein. In Oberschneiding müssen wir vorrangig schauen, dass wir das Ergebnis in Grenzen halten. Mit einem Rumpfkader, vielen Jungen und einem guten Willen wollen wir trotzdem maximalen Widerstand leisten. Der Gegner hat sich ein brutale Truppe zusammengebastelt, ein Platz im vorderen Drittel ist da durchaus möglich. Wir sind krasser Aussenseiter."
Personal: Mit Josef und Felix Gierl (Urlaub), Matthias Klendauer, Tobias Pfeffer und Dominik Hafner (privat verhindert) sowie Niklas Fischl, Tobias Staudinger, Benji Hacker und Armin Limbrunner (alle verletzt) stehen gleich neun Akteure auf der Ausfallliste.
Ralf Bachmann (Sportlicher Leiter DJK SB Straubing): "Zwiesel ist ein enorm klangvoller Name im niederbayerischen Fußball, darum freuen wir uns sehr auf dieses Spiel. Nach sehr gutem Start in die aktuelle Saison musste sich der Tabellenzweite zuletzt mit zwei Remis zufriedengeben, während wir zweimal ungeschlagen blieben. Wir hätten natürlich nichts dagegen, wenn diese kleinen Serien fortgesetzt würden. Der Sieg in Neuhausen, die starke erste Halbzeit in Haibach und die Moral, nach einem Rückschlag wieder zurückgekommen zu sein, lassen uns auf eine erneute Überraschung hoffen, auch wenn die Bilanz der bisherigen Duelle düster ist und unser bisher einziger Heimsieg gegen Zwiesel ganze vier Jahre zurückliegt."
Personal: Die Rückkehr der Langzeitverletzten verzögert sich noch und der Heilungsverlauf bei den Blessuren aus den letzten Spielen lässt noch keine Prognose über einen möglichen Einsatz gegen Zwiesel zu.
Marcus Biller (Trainer SC Zwiesel): "Gegen Neuhausen haben wir bei den Gegentreffern zu viele individuelle Fehler gemacht, deshalb geht das Ergebnis auch in Ordnung. Die Fehler sollten wir schleunigst abstellen, damit wir aus Straubing was Zählbares mitnehmen."
Personal: Der Kader bleibt im Vergleich zur Vorwoche fast unverändert. Nur Philip Scheuenpflug kommt wieder dazu.
Michael Probst (Trainer 1. FC Viechtach): "In Stephansposching konnten wir den ersten Saisonsieg mitnehmen. Nun gilt es gegen den SV Winzer das positive Gefühl mitzunehmen und unseren Fans den ersten Heimsieg zu bescheren."
Personal: Verletzungsbedingt ausfallen werden Michael Obermeier, Sebastian Köppl und Lukas Probst.
Christopher Krawetz (Trainer SV Winzer): "Leider konnten wir uns gegen Perkam wie schon so oft in dieser Saison nicht für unseren Aufwand mit einem Dreier belohnen. In Viechtach wird es sicherlich ein sehr schwieriges Spiel. Sie hatten in der ersten Hälfte der Hinrunde viele Ausfälle zu beklagen, sodass der Tabellenplatz ihr Potential nicht widerspiegelt. Personell geht es leider uns mittlerweile so, allerdings werden wir trotz den vielen Ausfällen alles daran setzen, etwas Zählbares von der Regeninsel mitzunehmen."
Personal: Definitiv nicht mitwirken können David Neumeier, Niklas Bachmeier, Philipp Härtinger, Lucas Mertesz, Maxi Uhl und Christian Falter. Hinter dem Einsatz von Erik Späth steht noch ein Fragezeichen.
Simon Meindl (Spielertrainer SV Neuhausen/Offenberg): "In Zwiesel haben wir eine sehr ordentliche Leistung gezeigt und trotz eines 1:3-Rückstands bewiesen, dass wir auch gegen ein Topteam der Liga mithalten können. Jetzt wartet mit dem TSV Lindberg ein keineswegs leichteres Spiel. Wir werden eine Topleistung brauchen, um einen Heimsieg einfahren zu können. Mit Sebastian Marchl verfügen die Lindberger über einen brandgefährlichen Offensivmann und auch auf weiteren Positionen haben sehr gute Qualität. Wenn wir es aber schaffen wenige individuelle Fehler zu machen und die Schlüsselspieler des TSV aus dem Spiel zu nehmen, haben wir eine gute Chance erfolgreich zu sein."
Personal: Urlaubsbedingt werden beim SVN einige Akture fehlen.
Christoph Fischer (Sportlicher Leiter TSV Lindberg): "Insgesamt war es gegen Regen eine gerechte Punkteteilung. Unser kommender Gegner Neuhausen gehört heuer zu den Spitzenteams der Liga und wir wissen, welch schwere Aufgabe uns gerade auf ihrem Platz erwartet. Wir müssen versuchen, defensiv wieder sehr kompakt als Mannschaft zu arbeiten und im Offensivspiel wieder zwingender zu werden, dann kann es auch dort mit einem Punktgewinn klappen."
Personal: Maximilian Melch, Tobias Hafner, Armando Schreder und Maximilian Straub fallen aus. Dafür kehren Martin Schreder und Ronaldo Schreder in den Kader zurück.
Tobias Eiter (Spielertrainer FC Langdorf): "In Auerbach konnten wir das Spiel in Unterzahl noch drehen, was für den enormen Willen und die tolle Moral unserer Truppe spricht. Diesen Schwung wollen wir in das schwere Heimspiel gegen Haibach mitnehmen. Der SV verfügt über eine brutal starke Offensivabteilung um Topscorer Mühlbauer, die nur mit einer kompakten Mannschaftsleistung zu verteidigen ist. Wir erwarten wieder ein sehr enges Spiel, in dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben werden."
Personal: Manuel Schötz, Nico Koller und Rahim Qiyam werden fehlen.
Markus Rainer (Spielertrainer SV Haibach): "Gegen die DJK Straubing haben wir zuletzt eine ganz schlechte erste Halbzeit gespielt, konnten uns aber immerhin im zweiten Durchgang steigern. Auswärts bei einem starken Aufsteiger müssen wir nun endlich wieder unser wahres Gesicht zeigen. Das geht aber nicht von selber, sodass sich jeder einzelne Spieler steigern muss, damit wir als Mannschaft wieder drei Punkte einfahren können."
Personal: Bis auf Andreas Schmid sollte der Kader komplett sein.
Michael Spanner (Trainer SV Perkam): "In Winzer konnten wir uns mit einem Punkt belohnen. Mit dem Spiel war ich zufrieden, nur mit der Chancenauswertung leider nicht. Mit dem SV Auerbach kommt jetzt der nächste Gegner aus dem unteren Tabellendrittel. Hier wäre es enorm wichtig zu punkten, am besten dreifach. Auerbach steht für mich völlig unerwartet da unten in der Tabelle. Letzten Samstag konnten sie gegen Langdorf trotz Überzahl nichts holen. Mal schauen, wie der SV mit der aktuellen Situation zurecht kommt."
Personal: Bis auf Andreas Rohrmeier und Michal Traijer hat der SVP keine Ausfälle zu beklagen.
Christian Weigl (Trainer SV Auerbach): "Die Niederlage gegen Langdorf war für alle Beteiligten schwer zu verdauen. Der Stachel sitzt noch immer tief, hatten wir doch bis zur 70. Minute die drei Punkte fest vor Augen. Während der Woche wurden viele Gespräche geführt, mit der Erkenntnis, dass wir die individuellen Fehler abstellen müssen und nur mit Zusammenhalt den ersehnten Dreier erreichen werden. Dazu bekommen wir zusätzliche Unterstützung von Rückkehrern, die auch dazuhelfen wollen, wieder erfolgreichen Fußball auf den Platz zu bringen. Man merkt, dass viele ihren Beitrag dazu leisten wollen. So schafft man als Mannschaft die erwartete Reaktion auf dem Platz. Perkam hat einen Zähler mehr und zählt zu unseren direkten Konkurrenten. Da mittlerweile jedem klar ist, worum es geht, wird jeder mit etwas Wut im Bauch und voll motiviert am Sonntag auf dem Platz stehen."
Personal: Karl Janka hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt monatelang aus. Dazu müssen auch Marco Leitl, Andre Raithmeier und Alessandro Seeböck passen.