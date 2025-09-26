Kellerduelle in Perkam und Viechtach - Grippewelle plagt Osterhofen

Morgen, 15:00 Uhr TSV Regen TSV Regen SpVgg Osterhofen Osterhofen 15:00 live PUSH

Daniel Kopp (Sportlicher Leiter TSV Regen): "Im Derby gegen Lindberg haben wir uns mit einer enttäuschenden Leistung präsentiert und mussten uns mit einem Punkt zufrieden geben. Gegen Osterhofen sind wir klarer Außenseiter, somit können die Jungs befreit aufspielen. Nichtsdestotrotz sind wir uns unserer Stärken bewusst und werden alles versuchen, um nicht leer auszugehen." Personal: Sicher nicht mit dabei sind Josef Kölbl und Maxi Kappl.

Marco Dellnitz (Trainer SpVgg Osterhofen): "Gegen Oberschneiding haben wir verdient einen Punkt abgegeben. Beim TSV Regen gilt es, die Leistung aus den letzten Wochen zu zeigen und somit die drei Punkte zu holen. Aktuell hat uns die Grippewelle erreicht und es steht noch nicht fest, wer auf der Ausfallliste steht."







Elias Zach (Spielertrainer TSV Oberschneiding): "Wir wollen den Rückenwind vom vergangenen Wochenende in unser Heimspiel mit anschließendem Weinfest gegen die SpVgg Stephansposching mitnehmen. Wir erwarten einen kampfstarken Mitaufsteiger, der uns über 90 Minuten ganz sicher nichts schenken wird. Ziel muss sein, die Grundtugenden des Fußballs auf den Platz zu bringen und unseren tollen Fans eine ansehnliche Leistung zu präsentieren." Personal: Neben den Langzeitverletzten können auch Andreas Berovic und Timur Niedermeier nicht mitwirken. Dafür könnte Timo Haumer wieder eine Option sein.

Alois Windisch (Trainer SpVgg Stephansposching): "Die Niederlage gegen Viechtach brauchen wir nicht schön reden, der Gegner war uns immer einen Schritt voraus und wir finden aktuell nicht die richtigen Mittel. Zu allem Überfluss haben wir noch drei Verletzungen, die Situation könnte also besser sein. In Oberschneiding müssen wir vorrangig schauen, dass wir das Ergebnis in Grenzen halten. Mit einem Rumpfkader, vielen Jungen und einem guten Willen wollen wir trotzdem maximalen Widerstand leisten. Der Gegner hat sich ein brutale Truppe zusammengebastelt, ein Platz im vorderen Drittel ist da durchaus möglich. Wir sind krasser Aussenseiter." Personal: Mit Josef und Felix Gierl (Urlaub), Matthias Klendauer, Tobias Pfeffer und Dominik Hafner (privat verhindert) sowie Niklas Fischl, Tobias Staudinger, Benji Hacker und Armin Limbrunner (alle verletzt) stehen gleich neun Akteure auf der Ausfallliste.





So., 28.09.2025, 14:00 Uhr DJK SB Straubing DJK SR SC 1919 Zwiesel SC Zwiesel 14:00 PUSH

Ralf Bachmann (Sportlicher Leiter DJK SB Straubing): "Zwiesel ist ein enorm klangvoller Name im niederbayerischen Fußball, darum freuen wir uns sehr auf dieses Spiel. Nach sehr gutem Start in die aktuelle Saison musste sich der Tabellenzweite zuletzt mit zwei Remis zufriedengeben, während wir zweimal ungeschlagen blieben. Wir hätten natürlich nichts dagegen, wenn diese kleinen Serien fortgesetzt würden. Der Sieg in Neuhausen, die starke erste Halbzeit in Haibach und die Moral, nach einem Rückschlag wieder zurückgekommen zu sein, lassen uns auf eine erneute Überraschung hoffen, auch wenn die Bilanz der bisherigen Duelle düster ist und unser bisher einziger Heimsieg gegen Zwiesel ganze vier Jahre zurückliegt." Personal: Die Rückkehr der Langzeitverletzten verzögert sich noch und der Heilungsverlauf bei den Blessuren aus den letzten Spielen lässt noch keine Prognose über einen möglichen Einsatz gegen Zwiesel zu.

Marcus Biller (Trainer SC Zwiesel): "Gegen Neuhausen haben wir bei den Gegentreffern zu viele individuelle Fehler gemacht, deshalb geht das Ergebnis auch in Ordnung. Die Fehler sollten wir schleunigst abstellen, damit wir aus Straubing was Zählbares mitnehmen." Personal: Der Kader bleibt im Vergleich zur Vorwoche fast unverändert. Nur Philip Scheuenpflug kommt wieder dazu.





Michael Probst (Trainer 1. FC Viechtach): "In Stephansposching konnten wir den ersten Saisonsieg mitnehmen. Nun gilt es gegen den SV Winzer das positive Gefühl mitzunehmen und unseren Fans den ersten Heimsieg zu bescheren." Personal: Verletzungsbedingt ausfallen werden Michael Obermeier, Sebastian Köppl und Lukas Probst.

Christopher Krawetz (Trainer SV Winzer): "Leider konnten wir uns gegen Perkam wie schon so oft in dieser Saison nicht für unseren Aufwand mit einem Dreier belohnen. In Viechtach wird es sicherlich ein sehr schwieriges Spiel. Sie hatten in der ersten Hälfte der Hinrunde viele Ausfälle zu beklagen, sodass der Tabellenplatz ihr Potential nicht widerspiegelt. Personell geht es leider uns mittlerweile so, allerdings werden wir trotz den vielen Ausfällen alles daran setzen, etwas Zählbares von der Regeninsel mitzunehmen." Personal: Definitiv nicht mitwirken können David Neumeier, Niklas Bachmeier, Philipp Härtinger, Lucas Mertesz, Maxi Uhl und Christian Falter. Hinter dem Einsatz von Erik Späth steht noch ein Fragezeichen.

Der SV Neuhausen/Offenberg hat beim 3:3 in Zwiesel viel Moral bewiesen. – Foto: Helmut Weiderer





