Kellerduelle in Lehndorf und Olympia, Mascherode empfängt Melverode

Der VfR Weddel ist zwar aktuell noch gegen den HSC Leu gefordert, will aber die beiden Duelle in der Vorsaison gegen FT Braunschweig vergessen machen. Man verlor beide Duelle unglücklich. Die Freien Turner II reisen mit Rückenwind an, nachdem sie Leu Braunschweig besiegten. Für beide Teams geht es um viel: Weddel kämpft um die Spitze, FT will dort wieder hin.