Kellerduelle in Lehndorf und Olympia, Mascherode empfängt Melverode

Am kommenden Wochenende steht der nächste Spieltag in der Kreisliga Braunschweig an – und der hat es in sich. Vor allem die Kellerduelle in Lehndorf und bei Olympia versprechen Spannung und Feuer. Wir schauen auf die Spiele am kommenden Wochenende..
Zum Auftakt empfängt der SV Stöckheim den FC Wenden II. Beide Teams konnten zuletzt wichtige Siege feiern und wollen ihre kleine Erfolgsserie fortsetzen. Stöckheim steht mit 12 Punkten im sicheren Mittelfeld, während Aufsteiger Wenden (9 Punkte) mit einem Dreier den Anschluss ans obere Tabellenfeld sucht. Zuletzt standen sich die beiden in der Aufstiegssaison von Stöckheim gegenüber. Damals konnte der SVS beide direkten Duelle klar für sich entscheiden.
Das Duell zwischen dem Tabellenzweiten und dem Tabellenachten ist klar verteilt – zumindest auf dem Papier. Mascherode spielt bislang eine starke Saison und will nach dem Remis gegen Rot-Weiß Braunschweig an die Leistung anknüpfen. In den letzten sechs direkten Duellen mit Melverode gab es drei Mal ein 2:2, drei Mal gewann Mascherode.
Aufsteiger RSV trifft auf den ungeschlagenen Tabellenführer Rot-Weiß. Während die Gäste als klare Favoriten ins Spiel gehen, wird der RSV alles daransetzen, den Großen zu ärgern und Zählbares mitzunehmen. Zwar heißt es Platz zehn gegen Platz eins, doch RSV zeigte bereits mehrfach, welche Klasse in ihnen steckt.
Im Tabellenkeller treffen zwei punktgleiche Tabellennachbarn aufeinander. Sowohl Lehndorf als auch Lamme haben bislang nur sechs Zähler gesammelt und benötigen dringend ein Erfolgserlebnis. Der Sieger dieses Duells kann aus der Abstiegszone springen. In der Historie gewann Lamme die letzten fünf direkten Duelle allesamt.
Der VfR Weddel ist zwar aktuell noch gegen den HSC Leu gefordert, will aber die beiden Duelle in der Vorsaison gegen FT Braunschweig vergessen machen. Man verlor beide Duelle unglücklich. Die Freien Turner II reisen mit Rückenwind an, nachdem sie Leu Braunschweig besiegten. Für beide Teams geht es um viel: Weddel kämpft um die Spitze, FT will dort wieder hin.
Das zweite Kellerduell des Spieltags findet bei Olympia statt, wo der heimische SVO Revanche für das Pokalaus vor Kurzem betreiben will. In der Vergangenheit gab es gegen HSC Leu jedoch nahezu gar nichts zu jubeln. Aus den letzten zwölf Partien ging Leu elf Mal als Sieger hervor, ein Remis war das höchste der Gefühle für Olympia.