Kellerduelle in Lehndorf und beim TSV, Rot-Weiß bei Vahdet

Am Sonntag geht es in der Kreisliga Braunschweig mit sechs Partien weiter, nachdem das Duell zwischen Weddel und Melverode-Heidberg am heutigen Mittwoch ausgefallen ist. Zwei wichtige Kellerduelle stehen an. Wir schauen auf die Partien am Sonntag..
In den letzten drei Duellen gab es jeden Ausgang zwischen den beiden Zweitvertretungen je einmal, doch das letzte Duell im Pokal gewannen die Freien Turner mit 5:0. Auch die laufende Saison zeigt, dass die Freien Turner in der Oberhand sind. Es heißt Platz vier gegen Platz neun.
Mascherode spielte einmal gegen den FC Wenden II im Pokal 2022. Damals gewann Wenden mit 2:1. Nun läuft aber die Saison 25/26 und Mascherode auf Platz zwei geht als klarer Favorit in das Duell mit dem Aufsteiger, der auf einem soliden achten Platz steht.
Enorm wichtiges Spiel für beide Kellerkinder. RSV Braunschweig auf Platz zwölf hat aktuell drei Punkte Vorsprung auf Olympia, die auf dem letzten Platz liegen. Da sich Lehndorf und Leu die Punkte ebenfalls wegnehmen werden, nimmt diese Partie noch mehr Bedeutung an.
Wie erwähnt also auch ein Sechs-Punkte-Spiel in Lehndorf. Die Hausherren stehen auf Rang 13 und haben zwei Punkte Rückstand auf den HSC Leu, der auf Platz zehn steht. In den letzten drei Duellen wurde jeder Spielausgang einmal ermittelt, sodass eine Prognose schwer fällt.
Platz sieben gegen Platz fünf, wobei Stöckheim nur drei Punkte Vorsprung hat. In der abgelaufenen Saison endete ein Duell mit 4:4. Das andere Spiel gewann Kralenriede mit 5:3. Tore sind also vorprogrammiert zwischen den beiden Kontrahenten, die noch weiter in die Spitzengruppe vorpreschen wollen.
Vahdet auf Platz elf empfängt den Spitzenreiter und geht logischerweise als klarer Underdog in das Heimspiel. Die letzten beiden direkten Duelle waren sehr unterschiedlich. 23/24, als Rot-Weiss aufstieg, konnte Vahdet einmal 6:1 gewinnen und verlor das andere Duell klar mit 4:0.