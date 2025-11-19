 2025-11-18T09:22:12.436Z

Ligavorschau
– Foto: Friedhelm Brauner

Kellerduelle in Lehndorf und beim TSV, Rot-Weiß bei Vahdet

Kralenriede und Stöckheim blicken nach oben

Verlinkte Inhalte

KL Braunschweig
TSC Vahdet B II
Lehndorf II
Germ. Lamme II
HSC Leu

Am Sonntag geht es in der Kreisliga Braunschweig mit sechs Partien weiter, nachdem das Duell zwischen Weddel und Melverode-Heidberg am heutigen Mittwoch ausgefallen ist. Zwei wichtige Kellerduelle stehen an. Wir schauen auf die Partien am Sonntag..

So., 23.11.2025, 12:00 Uhr
FT Braunschweig
FT BraunschweigFT Braunschw II
TSV Germania Lamme
TSV Germania LammeGerm. Lamme II
12:00

In den letzten drei Duellen gab es jeden Ausgang zwischen den beiden Zweitvertretungen je einmal, doch das letzte Duell im Pokal gewannen die Freien Turner mit 5:0. Auch die laufende Saison zeigt, dass die Freien Turner in der Oberhand sind. Es heißt Platz vier gegen Platz neun.

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr
TV Mascherode 1919
TV Mascherode 1919Mascherode
FC Wenden
FC WendenFC Wenden II
14:00

Mascherode spielte einmal gegen den FC Wenden II im Pokal 2022. Damals gewann Wenden mit 2:1. Nun läuft aber die Saison 25/26 und Mascherode auf Platz zwei geht als klarer Favorit in das Duell mit dem Aufsteiger, der auf einem soliden achten Platz steht.

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr
RSV Braunschweig
RSV BraunschweigRSV Braunsch
SV Olympia Braunschweig
SV Olympia BraunschweigSV Olympia
14:00

Enorm wichtiges Spiel für beide Kellerkinder. RSV Braunschweig auf Platz zwölf hat aktuell drei Punkte Vorsprung auf Olympia, die auf dem letzten Platz liegen. Da sich Lehndorf und Leu die Punkte ebenfalls wegnehmen werden, nimmt diese Partie noch mehr Bedeutung an.

So., 23.11.2025, 10:00 Uhr
Lehndorfer TSV
Lehndorfer TSVLehndorf II
HSC Leu Braunschweig
HSC Leu BraunschweigHSC Leu
10:00

Wie erwähnt also auch ein Sechs-Punkte-Spiel in Lehndorf. Die Hausherren stehen auf Rang 13 und haben zwei Punkte Rückstand auf den HSC Leu, der auf Platz zehn steht. In den letzten drei Duellen wurde jeder Spielausgang einmal ermittelt, sodass eine Prognose schwer fällt.

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr
SV Kralenriede
SV KralenriedeKralenriede
SV Stöckheim
SV StöckheimSV Stöckheim
14:00

Platz sieben gegen Platz fünf, wobei Stöckheim nur drei Punkte Vorsprung hat. In der abgelaufenen Saison endete ein Duell mit 4:4. Das andere Spiel gewann Kralenriede mit 5:3. Tore sind also vorprogrammiert zwischen den beiden Kontrahenten, die noch weiter in die Spitzengruppe vorpreschen wollen.

So., 23.11.2025, 12:15 Uhr
TSC Vahdet Braunschweig
TSC Vahdet BraunschweigTSC Vahdet B II
VfB Rot-Weiß Braunschweig
VfB Rot-Weiß BraunschweigVfB Rot-Weiß
12:15

Vahdet auf Platz elf empfängt den Spitzenreiter und geht logischerweise als klarer Underdog in das Heimspiel. Die letzten beiden direkten Duelle waren sehr unterschiedlich. 23/24, als Rot-Weiss aufstieg, konnte Vahdet einmal 6:1 gewinnen und verlor das andere Duell klar mit 4:0.

Aufrufe: 019.11.2025, 18:56 Uhr
NKAutor