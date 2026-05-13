Kellerduelle in Esslingen und Heilbronn, Reutlingen feiert weiter

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 31. Spieltag der Verbandsliga Württemberg ist die Meisterfrage bereits beantwortet: Young Boys Reutlingen steht seit dem vergangenen Wochenende als Meister und Aufsteiger in die Oberliga fest. Dahinter aber brennt der Kampf um den Relegationsrang. FC Holzhausen verteidigt Platz zwei mit vier Punkten Vorsprung auf den TSV Oberensingen, darf sich aber keinen Ausrutscher erlauben. Im Tabellenkeller sind VfR Heilbronn und FSV Waiblingen bereits abgestiegen. Für mehrere andere Mannschaften geht es noch um Ruhe, Rangverbesserungen und einen würdigen Schlussspurt. Es ist ein Spieltag mit klaren Fronten, aber großer Spannung.

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Sportfreunde Dorfmerkingen mussten beim 0:2 in Oberensingen einen Rückschlag hinnehmen und stehen mit 45 Punkten auf Rang fünf. TSG Hofherrnweiler-Unterrombach kommt nach dem überzeugenden 4:1 gegen TSG Tübingen mit viel Selbstvertrauen und 42 Punkten nach Dorfmerkingen. Für beide Teams ist es ein Duell um einen starken Abschluss im oberen Mittelfeld. Dorfmerkingen will zuhause die Reaktion zeigen, Hofherrnweiler-Unterrombach kann mit einem Auswärtssieg weiter aufschließen. Vieles spricht für ein intensives, enges Spiel. ---

Für VfR Heilbronn ist der Abstieg besiegelt, doch nach dem späten 2:2 in Waiblingen dürfte der Wille groß sein, sich anständig zu verabschieden. Calcio Leinfelden-Echterdingen verlor zuletzt 0:2 gegen FC Rottenburg und steht mit 35 Punkten weiter im unteren Mittelfeld. Für die Gäste geht es darum, die Saison nicht unnötig mit Druck zu belasten. Heilbronn spielt nur noch um Ehre und Stolz, genau das kann solche Partien unangenehm machen. Calcio braucht einen konzentrierten Auftritt, um nicht in eine nervöse Schlussphase zu geraten. ---

SV Fellbach hat mit dem 4:2 in Holzhausen ein starkes Ausrufezeichen gesetzt und sich auf 48 Punkte verbessert. Sportfreunde Schwäbisch Hall kommen nach dem 3:1 gegen TSV Weilimdorf mit ebenfalls neuem Schwung. Beide Mannschaften wollen die Saison in der oberen Tabellenhälfte abschließen und haben zuletzt gezeigt, dass sie offensiv viel Wucht entwickeln können. Für Fellbach ist es die Chance, den starken Eindruck zu bestätigen. Schwäbisch Hall will beweisen, dass der jüngste Heimsieg mehr war als ein Strohfeuer. Das verspricht ein lebhaftes und offenes Duell. ---

Sa., 16.05.2026, 15:30 Uhr TSV Weilimdorf Weilimdorf TSV Berg TSV Berg 15:30 PUSH

TSV Weilimdorf unterlag zuletzt 1:3 in Schwäbisch Hall und steht mit 38 Punkten auf Rang elf. TSV Berg wurde beim 2:6 gegen den Meister Young Boys Reutlingen hart getroffen und will nun eine klare Reaktion zeigen. Die Gäste stehen bei 41 Punkten und können mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung sicheres Mittelfeld machen. Für Weilimdorf ist dieses Heimspiel wichtig, weil die Mannschaft einen stabilen Schlusspunkt unter eine wechselhafte Saison setzen will. Berg dagegen braucht nach dem bitteren Dämpfer Ordnung, Ruhe und Klarheit. ---

Sa., 16.05.2026, 15:30 Uhr FC Rottenburg Rottenburg FC Holzhausen Holzhausen 15:30 PUSH

FC Rottenburg reist mit breiter Brust in dieses Heimspiel. Das 2:0 bei Calcio Leinfelden-Echterdingen war wertvoll und hat die Mannschaft auf 38 Punkte gebracht. Nun kommt mit FC Holzhausen jedoch ein Gegner, für den es um den Relegationsrang geht. Die Gäste verloren zuletzt 2:4 gegen SV Fellbach und spüren den Atem von Oberensingen immer stärker. Gerade deshalb ist der Druck auf Holzhausen groß. Rottenburg kann freier spielen, Holzhausen muss liefern. Das macht dieses Spiel zu einer der spannendsten Partien des Wochenendes. ---

FC Esslingen hat mit dem 2:1 in Friedrichshafen einen wichtigen Sieg geholt und steht nun bei 33 Punkten. Gegen den bereits abgestiegenen FSV Waiblingen bietet sich die Gelegenheit, den Abstand zu den kritischen Regionen weiter zu vergrößern. Doch Vorsicht bleibt angebracht: Waiblingen zeigte beim 2:2 gegen Heilbronn, dass die Mannschaft sich trotz des feststehenden Abstiegs nicht aufgibt. Für Esslingen ist es ein Heimspiel mit Pflichtcharakter. Für Waiblingen ist es die Chance, noch einmal Haltung und Widerstand zu zeigen. ---

Sa., 16.05.2026, 15:30 Uhr TSG Tübingen TSG Tübingen VfB Friedrichshafen VfB FN 15:30 PUSH

TSG Tübingen kassierte beim 1:4 in Hofherrnweiler-Unterrombach den nächsten Rückschlag und bleibt mit 27 Punkten in einer unangenehmen Lage. VfB Friedrichshafen unterlag zuhause FC Esslingen mit 1:2 und hat damit einen kleinen Dämpfer hinnehmen müssen. Die Gäste stehen mit 40 Punkten deutlich besser da, können sich aber noch nicht in völliger Ruhe einrichten. Für Tübingen ist dieses Heimspiel enorm wichtig, um vor den letzten Wochen nicht weiter in den Strudel zu geraten. Friedrichshafen will Stabilität zurückgewinnen und die Saison sauber zu Ende spielen. ---

Young Boys Reutlingen haben mit dem 6:2 in Berg die Meisterschaft eindrucksvoll untermauert und gehen nun als feststehender Champion in dieses Heimspiel. Vor eigenem Publikum dürfte die Stimmung besonders sein, denn der Titel ist gesichert, der Aufstieg perfekt. Gleichzeitig wird die Mannschaft den Anspruch haben, sich auch sportlich keine Blöße zu geben. SSV Ehingen-Süd steht mit 34 Punkten auf Rang 13 und braucht weiter Punkte, um die Saison ohne Zitterpartie zu beenden. Für Ehingen-Süd ist das eine schwere Aufgabe – für Reutlingen die nächste Bühne eines Meisters.