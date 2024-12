Kellerduelle in Dodesheide und Gesmold

Da das Spitzenspiel in Bevern ausfällt, kann GW Mühlen auf Rang zwei klettern. Die Grün-Weißen gewannen zuletzt drei Mal in Serie und stehen aktuell mit 31 Punkten auf Rang drei. Garrel ist absolut gut in Form und holte 13 Punkte aus den vergangenen fünf Spielen, auch das Hinspiel endete 2:2-Unentschieden und Garrel verlor zuletzt vier Mal in Serie nicht gegen den kommenden Gegner.