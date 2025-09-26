Kellerduelle im Fokus: Brühl, Niehl und Bergfried gefordert

Der fünfte Spieltag der Bezirksliga 1 steht ganz im Zeichen der Kellerduelle. In Köln trifft Schwarz-Weiß auf Schlusslicht Brühl, beide Teams warten noch auf den ersten Saisonsieg. Parallel kommt es in Leverkusen zum Aufeinandertreffen von Bergfried und Ford Niehl, die ebenfalls im Tabellenkeller festhängen. Während die Trainer von Mut und Fortschritten sprechen, wissen alle Beteiligten: Ein Sieg könnte nicht nur die ersten Punkte, sondern auch eine dringend benötigte Initialzündung bedeuten. Spannung ist garantiert, denn gleich vier Teams kämpfen um die Wende.
Im Tabellenkeller treffen am Sonntag der SC Schwarz-Weiß Köln und der SC Brühl aufeinander. Die Gastgeber stehen mit nur einem Punkt aus vier Spielen auf Platz 13, Brühl wartet nach vier Niederlagen weiterhin auf den ersten Zähler und rangiert auf Platz 15. Beide Teams mussten zuletzt Niederlagen einstecken – Schwarz-Weiß Köln verlor erneut nach Führung mit 2:4 beim FC Hürth II, Brühl unterlag mit 0:2 beim SSV Jan Wellem.
SW-Trainer Sven Müller setzt vor dem richtungsweisenden Spiel auf die Fortschritte der Trainingswoche, auch wenn personell nicht alles optimal läuft: „Wir haben ein paar Probleme mit dem Personal, so wie es momentan einfach so ist. Viele sind krank oder angeschlagen. Wir hatten aber trotzdem gute Trainingseinheiten.“ Entscheidend sei, die gute Leistung aus den ersten Halbzeiten endlich auch über die volle Distanz zu zeigen: „Hätten wir diese Leistungen immer über zwei Halbzeiten gebracht, dann hätten wir jetzt wahrscheinlich zehn bis zwölf Punkte und nicht nur einen. So blieb es leider nur bei einem Punkt.“
Müller betont, dass es nun vor allem auf Konstanz ankommt: „Wir müssen über 90 Minuten mutig bleiben, aus der Halbzeit kommen und versuchen, da anzuknüpfen, wo wir aufgehört haben – das ist das größte Credo, was wir uns auf die Fahnen schreiben müssen. Wir machen es in der ersten Halbzeit immer unfassbar gut, dass die Gegner gefühlt einen Torschuss pro Halbzeit haben. In der zweiten Halbzeit ist der Tag der offenen Tür.“
Auch Brühl-Coach Arif Cinar richtet den Blick auf das erste Erfolgserlebnis: „Wir werden gegen Schwarz-Weiß alles dafür tun, einen Sieg zu holen. Klar ist es uns bewusst, dass es ein schwieriges Spiel wird. Ich erwarte ein körperlich betontes Spiel. Das Dienstagstraining war sehr gut, die Jungs sind motiviert.“
Für beide Teams bietet das Duell die Chance, den Negativtrend zu stoppen – für Brühl die Möglichkeit auf die ersten Punkte, für Schwarz-Weiß Köln die Chance, den Anschluss ans Mittelfeld herzustellen.
Mit drei Siegen aus den ersten vier Partien kann Südwest Köln mit dem Saisonstart zufrieden sein. Am Sonntag empfängt die Mannschaft von Trainer Daniel Errens den FC Rheinsüd Köln, der nach drei Niederlagen in Liga und Pokal auf Wiedergutmachung hofft.
Errens warnte trotz der jüngsten Ergebnisse des Gegners vor verfrühten Schlüssen: „Rheinsüd ist gut in die Saison gestartet mit drei Siegen aus Pokal und Liga. Jetzt haben sie drei Niederlagen im Gepäck, auch aus Liga und Pokal. Wir wissen aber um die Großkaliber mit den Rheindörfern, Deutz 05 und auch FV Endenich.“ Gleichzeitig zeigte er sich zufrieden mit der Entwicklung seiner eigenen Mannschaft: „Wir wollen uns im Vergleich zur letzten Woche in Zündorf nochmal spielerisch steigern und dann auch keine Punkte bei unserem dritten Heimspiel abgeben.“
Besonders die Breite im Angriff stimmt den DJK-Trainer optimistisch: „In der Offensive sind wir happy, dass die Tore, die wir als Mannschaft erzielen, sich auf viele offensive Spieler verteilen. Von daher sind wir für den Gegner offensiv schwierig zu verteidigen.“ Auch defensiv sieht er Fortschritte: „In den letzten zwei Spielen haben wir kein Gegentor aus dem Spiel kassiert. Es waren zwei Elfmeter und ein Standardgegentor. Das stimmt uns sehr optimistisch.“
Rheinsüd reist nach dem 0:3 im Pokal gegen den FV Bonn-Endenich mit einer Doppelbelastung in den Knochen an. Stefan Krämer zog dennoch Positives aus der Partie: „Wir haben ein sehr ordentliches Spiel gemacht gegen einen in dieser Saison noch ungeschlagenen FV Endenich, aber eben dann nicht gut genug, um sie tatsächlich noch zu bezwingen.“ Seine Mannschaft sei über weite Strecken auf Augenhöhe gewesen, habe sich aber erneut für gute Phasen nicht belohnt: „Am Sonntag zählt es, auch wieder Ergebnisse zu erzielen. Wir wollen unbedingt Punkte holen gegen Südwest – mit der nächsten schweren Aufgabe und erneut gegen einen Landesliga-Absteiger.“
Deutz 05 geht mit einem neuen Mann an der Seitenlinie ins Heimspiel gegen den Türkischen FC Köln. Markus Hilmer übernimmt erstmals die Verantwortung, nachdem er unter der Woche offiziell als Nachfolger von Ali Meybodi vorgestellt wurde. Nach dem überzeugenden 3:0-Auswärtssieg beim FC Rheinsüd Köln rangiert Deutz mit neun Punkten aus vier Spielen auf Platz vier. Der TFC Köln hingegen teilte sich zuletzt beim 1:1 gegen Spitzenreiter Rheindörfer die Punkte und liegt mit vier Zählern auf Rang elf.
Sportleiter Yilmaz Ardic erwartet ein umkämpftes Duell: „Mit dem TFC kommt kein gewöhnlicher Aufsteiger. Sie haben ihre Leistungsträger aus der Aufstiegssaison zusammenhalten können und zudem Qualität und Erfahrung dazugewonnen. Es wird ein intensives und kampfbetontes Spiel. Wir müssen widerstandsfähig sein und unser Spiel durchsetzen. Wir sind gut vorbereitet und wollen gewinnen. Dafür gehen wir an unsere Leistungsgrenze und darüber hinaus.“
Auch Gäste-Trainer Oguz Kahraman blickt mit Zuversicht auf die Partie: „Wir haben eine gute Trainingswoche hinter uns, bis auf ein oder zwei erkältungsbedingte Ausfälle, die momentan überall vorhanden sind. Wir treffen auf einen Gegner mit einem Trainerwechsel und dementsprechend auch einem Gegner, der sich vielleicht auch jetzt neu justiert.“
Besonders die Ausgeglichenheit des Gegners sieht er als Stärke: „Deutz wirkt in den Mannschaftsteilen sehr ausgeglichen und ist mit der zweitstärksten Offensive der Liga auch vorne gefährlich. Wir werden natürlich unsere Hausaufgaben machen und gucken primär auf uns, werden aber natürlich auch schauen, wie wir gegen Deutz diese Ausgeglichenheit in den Mannschaftsteilen vielleicht mit unseren Mitteln versuchen auszuhebeln.“
Sein Blick bleibt trotz aller Analyse vor allem auf das eigene Team gerichtet: „Wir kümmern uns aber wie immer eher auf unsere Mannschaftsteile und wollen am Ende auch ein positives Ergebnis für den TFC mit nach Hause nehmen.“
Für Deutz wird das Duell zur ersten Bewährungsprobe unter Markus Hilmer, während der TFC Köln mit Selbstvertrauen aus dem Punktgewinn gegen Rheindörfer anreist.
Sowohl die SpVg Rheindörfer als auch der SV Frielingsdorf sind noch ungeschlagen und beide Teams mussten sich am vergangenen Wochenende mit einem Remis zufriedengeben: Rheindörfer kam beim 1:1 in Köln gegen den TFC nicht über ein Unentschieden hinaus, Frielingsdorf trennte sich in einem turbulenten Aufsteigerduell 3:3 vom Heiligenhauser SV.
Für Rheindörfer-Coach Sebastian Tillmann ist die Marschroute klar: „Wir sind heiß auf Sonntag und den Aufsteiger aus Frielingsdorf, die sich bisher gut in der Liga etabliert haben. Wir wissen, was auf uns zukommt und bereiten uns wie immer optimal vor. Wir sind top motiviert, zu Hause die weiße Weste zu bewahren.“ Mit sieben Punkten aus drei Heimspielen ist die Heimbilanz bislang makellos.
Auch in Frielingsdorf blickt man mit Vorfreude auf das Kräftemessen mit dem Spitzenteam. Trainer Andreas Dreiner betonte, dass seine Mannschaft die Herausforderung annimmt: „Uns erwartet eine top Mannschaft in dieser Staffel. Eine Mannschaft, die sehr lange oben mitspielen wird. Trotzdem werden wir alles reinwerfen und nicht nach Köln, um Sightseeing zu betreiben.“ Besonders im taktischen Verhalten sieht er Verbesserungsbedarf: „Wir müssen läuferisch wieder extrem viel investieren und die Fehlerquote der letzten Woche verbessern. Dann glaube ich, dass wir auch an diesem Wochenende was holen können.“
Für Rheindörfer geht es darum, weiter ungeschlagen zu bleiben und Druck auf Tabellenführer Schönenbach aufzubauen. Der Aufsteiger Frielingsdorf dagegen will seine starke Frühform bestätigen – und zeigen, dass er auch auswärts gegen die Topteams bestehen kann.
Während die Gastgeber nach vier Spielen bei sieben Punkten stehen, reist der Tabellendritte mit zehn Zählern und dem Selbstvertrauen eines klaren 3:0-Pokalerfolgs gegen den Landesligisten SV Kurdistan Düren an.
HSV-Coach Andy Esins schiebt die Favoritenrolle deshalb klar dem Gegner zu: „Für uns ist dieses Spiel ein absolutes Bonusspiel. Mit Blick auf die Kaderstärke und die generelle Konstitution ist Jan Wellem der klare Meisterschaftsfavorit und damit logischerweise auch der Favorit gegen uns.“ Dennoch sieht er Chancen, wenn seine Mannschaft taktisch clever agiert: „Wir werden möglicherweise etwas defensiver agieren als gewohnt, da wir wissen, dass Jan Wellem gegen sehr tiefstehende Gegner gelegentlich Schwierigkeiten hat, Lösungen zu finden. Gleichzeitig rechnen wir uns durchaus Chancen aus. Sei es, weil Jan Wellem im Hinblick auf den Mittelrheinpokal rotiert oder im Laufe des Spiels der Doppelbelastung Tribut zollen muss.“
Besonders den Heimvorteil hebt Esins hervor: „Mit der Unterstützung unseres Publikums sind wir in der Lage, jedem Gegner weh zu tun. Seit langer Zeit haben wir zu Hause zudem keine Niederlage mehr hinnehmen müssen, eine Serie, die wir auch gegen den Favoriten fortsetzen wollen.“
Auch Gäste-Trainer Alexander Voigt erwartet ein hartes Stück Arbeit: „Wir hatten leider noch ein, zwei zusätzliche Ausfälle vor dem Pokalspiel gegen Kurdistan Düren. Die werden auch zum Wochenende nicht zurückkommen. Es wird immer enger. Die Personaldecke entspannt sich leider nicht.“ Gleichzeitig rechnet er mit einem völlig anderen Spiel als unter der Woche: „Ich erwarte am Sonntag ein ungleich schwereres Spiel und ein komplett anderes Spiel gegen einen sehr, sehr massiven Gegner. Gegen einen sehr aggressiv verteidigenden und gut organisierten Gegner, der ein richtig gutes Umschaltspiel hat und gute Jungs und individuelle Qualität nach vorne hat. Das haben sie bis jetzt auch bewiesen.“
Am Sonntag trifft der FC Hürth II (8. Platz, 6 Punkte) auf den punktgleichen TV Hoffnungsthal (9. Platz, ebenfalls 6 Punkte). Beide Teams feierten zuletzt Siege: Hürth II setzte sich mit 4:2 gegen den SC Schwarz-Weiß Köln durch, Hoffnungsthal gewann 2:1 gegen den SV Bergfried Leverkusen. Damit verspricht das direkte Duell ein ausgeglichenes Kräftemessen im Tabellenmittelfeld.
Maciek Gawlik, sportlicher Leiter des TV Hoffnungsthal, erwartet ein schwieriges Auswärtsspiel: „Hürth II ist in meinen Augen immer eine sehr, sehr unangenehme Mannschaft. Sehr stark. Ein großer Platz mit nicht unbedingt den besten Belag zu einer ungewohnten Uhrzeit.“ Umso wichtiger sei es für seine Mannschaft, den eigenen Schwung mitzunehmen: „Wir wollen den Schwung von den Heimspielen mitnehmen und hoffen, dass wir auswärts punkten und im besten Fall drei Punkte mitnehmen.“
Personell zeigt sich Hoffnungsthal optimistisch. „Wir hatten eine gute Trainingswoche. Wir haben zwar ein bis zwei Angeschlagene, die aber bis Sonntag wieder fit sind. Außer auf die Langzeitverletzten können wir auf alle Spieler zurückgreifen“, so Gawlik. Er rechnet mit einer offenen Partie zweier spielstarker Teams: „Ich glaube, das wird ein gutes Spiel. Beide Mannschaften können gut Fußball spielen. Beide Mannschaften können gut dagegenhalten.“
Auf den FC Germania Zündorf wartet die schwerstmögliche Aufgabe: Der Rangzwölfte muss beim Tabellenführer SV Schönenbach antreten, der bislang alle vier Spiele gewonnen hat und als einziges Team noch ohne Punktverlust ist.
Co-Trainer Yanik Gilles weiß um die klare Rollenverteilung, betont aber auch die eigenen Qualitäten: „Schönenbach hat alle Spiele gewonnen, die Vorzeichen sind mehr oder weniger klar. Aber in dieser Liga kann wirklich jeder jeden schlagen. Und auch wir wissen, dass wir die Qualität haben, jeden zu schlagen.“
Gerade gegen den kommenden Gegner sieht Gilles durchaus positive Ansätze aus der Vergangenheit: „Gegen Schönenbach haben wir eigentlich immer ganz gute Spiele gemacht. Wir lassen uns nicht beirren, dass wir eine weitere Anreise haben, dass sie alle Spiele gewonnen haben oder was auch immer.“
Für den Co-Trainer steht die Zielsetzung klar fest: „Wir reisen ganz klar mit dem Ziel an, drei Punkte zu holen. Wir wollen die Formkurve wieder ein bisschen mehr nach oben bekommen. Wir sind zuversichtlich, auch wenn in den letzten Spielen nicht alles gut war und gehen voll auf Sieg.“
Damit reist Germania Zündorf mit einer klaren Ansage nach Schönenbach: Trotz Tabellenlage und Favoritenrolle des Gegners soll der Spitzenreiter geärgert und die eigene Bilanz aufgebessert werden.