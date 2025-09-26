Kellerduelle im Fokus: Brühl, Niehl und Bergfried gefordert

Kellerduell in Köln: Schwarz-Weiß empfängt Brühl

Im Tabellenkeller treffen am Sonntag der SC Schwarz-Weiß Köln und der SC Brühl aufeinander. Die Gastgeber stehen mit nur einem Punkt aus vier Spielen auf Platz 13, Brühl wartet nach vier Niederlagen weiterhin auf den ersten Zähler und rangiert auf Platz 15. Beide Teams mussten zuletzt Niederlagen einstecken – Schwarz-Weiß Köln verlor erneut nach Führung mit 2:4 beim FC Hürth II, Brühl unterlag mit 0:2 beim SSV Jan Wellem.

SW-Trainer Sven Müller setzt vor dem richtungsweisenden Spiel auf die Fortschritte der Trainingswoche, auch wenn personell nicht alles optimal läuft: „Wir haben ein paar Probleme mit dem Personal, so wie es momentan einfach so ist. Viele sind krank oder angeschlagen. Wir hatten aber trotzdem gute Trainingseinheiten.“ Entscheidend sei, die gute Leistung aus den ersten Halbzeiten endlich auch über die volle Distanz zu zeigen: „Hätten wir diese Leistungen immer über zwei Halbzeiten gebracht, dann hätten wir jetzt wahrscheinlich zehn bis zwölf Punkte und nicht nur einen. So blieb es leider nur bei einem Punkt.“

Nicht wieder "Tag der offenen Tür"

Müller betont, dass es nun vor allem auf Konstanz ankommt: „Wir müssen über 90 Minuten mutig bleiben, aus der Halbzeit kommen und versuchen, da anzuknüpfen, wo wir aufgehört haben – das ist das größte Credo, was wir uns auf die Fahnen schreiben müssen. Wir machen es in der ersten Halbzeit immer unfassbar gut, dass die Gegner gefühlt einen Torschuss pro Halbzeit haben. In der zweiten Halbzeit ist der Tag der offenen Tür.“

Auch Brühl-Coach Arif Cinar richtet den Blick auf das erste Erfolgserlebnis: „Wir werden gegen Schwarz-Weiß alles dafür tun, einen Sieg zu holen. Klar ist es uns bewusst, dass es ein schwieriges Spiel wird. Ich erwarte ein körperlich betontes Spiel. Das Dienstagstraining war sehr gut, die Jungs sind motiviert.“

Für beide Teams bietet das Duell die Chance, den Negativtrend zu stoppen – für Brühl die Möglichkeit auf die ersten Punkte, für Schwarz-Weiß Köln die Chance, den Anschluss ans Mittelfeld herzustellen.