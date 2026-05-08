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Ligavorschau
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Kellerduelle, Hoffnungen und Abschiedsspiele
Teaser KLA DILLENBURG: +++ Auf in den drittletzten Spieltag der Fußball-A-Liga Dillenburg: Der Ausgang des Duells SG Aartal - TSV Eibach könnte die Situation am Tabellenende bereits zementieren +++
Dillenburg. Drei Spieltage sind in der Fußball-A-Liga Dillenburg noch zu absolvieren. Viele Chancen, das Saisonziel zu erreichen, gibt es nicht mehr. Der Ausgang des Duells zwischen der SG Aartal und dem TSV Eibach könnte die Situation auf dem letzten und auf dem vorletzten Tabellenplatz bereits zementieren. Nachdem der TuS Driedorf und die SG Eschenburg II bereits am Freitagabend gegeneinander gespielt haben, werden sechs weitere Begegnungen einheitlich am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen.