Kellerduelle beim VfL Pfullingen und beim VfB Bösingen

Am vierten Spieltag der Landesliga, Staffel 3, stehen mehrere Spitzenduelle auf dem Programm. TSG Balingen II, SV Zimmern, SV Nehren und SG Empfingen führen die Tabelle nach drei Spieltagen mit makelloser Bilanz an und wollen ihre Serie fortsetzen. Für die Aufsteiger und unteren Teams wie TuS Ergenzingen, Spvgg Freudenstadt oder TSV Harthausen/Scher wird es hingegen darum gehen, die ersten Punkte der Saison einzufahren. Spannung verspricht auch das direkte Duell der punktgleichen Verfolger im Mittelfeld.
SG Empfingen (3 Siege, 8:2 Tore) trifft auf SV Seedorf (1 Sieg, 1 Remis, 1 Niederlage, 2:2 Tore). Empfingen konnte zuletzt bei VfL Mühlheim 3:2 gewinnen. Seedorf kam im Spiel gegen VfL Pfullingen zu einem 1:1.
VfL Pfullingen (0-2-1, 3:6 Tore) empfängt TuS Ergenzingen (0-0-2, 0:6 Tore). Pfullingen spielte zuletzt 1:1 gegen SV Seedorf, Ergenzingen unterlag SV Zimmern 0:5. Beide Teams hoffen auf den ersten Saisonsieg.
VfB Bösingen (0-0-2, 5:7 Tore) trifft auf TSV Harthausen/Scher (0-0-3, 0:10 Tore). Bösingen konnte bislang noch keinen Punkt holen, Harthausen/Scher blieb bisher torlos. Am dritten Spieltag gewann Harthausen/Scher nicht, während Bösingen keine Tore erzielte.
BSV 07 Schwenningen (2-0-0, 7:3 Tore) empfängt FC 07 Albstadt (1-0-2, 2:7 Tore). Schwenningen gewann zuletzt 3:0 gegen TSV Harthausen/Scher, während Albstadt 0:3 gegen SV Nehren verlor.
SV Nehren (3-0-0, 10:2 Tore) trifft auf TSG Balingen II (3-0-0, 10:0 Tore). Nehren setzte zuletzt 3:0 gegen FC 07 Albstadt durch, während Balingen II 2:0 gegen SC 04 Tuttlingen gewann. Beide Teams führen die Tabelle mit jeweils neun Punkten an.
SC 04 Tuttlingen (2-0-1, 7:2 Tore) empfängt VfL Nagold (2-0-1, 10:4 Tore). Tuttlingen verlor zuletzt 0:2 gegen TSG Balingen II, während Nagold 2:0 gegen Spvgg Freudenstadt siegte.
Spvgg Freudenstadt (0-0-3, 0:7 Tore) trifft auf SSC Tübingen (1-0-2, 3:7 Tore). Freudenstadt blieb bislang sieglos, Tübingen unterlag 0:3 gegen SV Croatia Reutlingen.
SV Croatia Reutlingen (1-0-2, 6:13 Tore) empfängt VfL Mühlheim (0-1-2, 5:9 Tore). Reutlingen gewann zuletzt 3:0 gegen SSC Tübingen, Mühlheim unterlag SG Empfingen 2:3.
