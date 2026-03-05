Kellerduelle bei Vahdet und beim RSV, Spitzenspiel in Weddel

– Foto: Jens Grothe

In der Kreisliga Braunschweig steht der zweite Spieltag des neuen Jahres an und dieser isst bespickt mit Duellen von Tabellennachbarn. Die größte Brisanz hat dabei die Partie zwischen RSV Braunschweig und dem HSC Leu. Wir schauen auf die Partien in de Übersicht..

So., 08.03.2026, 11:00 Uhr FC Wenden FC Wenden II FT Braunschweig FT Braunschw II 11:00 PUSH

Wenden II trifft auf die zweite Mannschaft der Freien Turner. Platz zehn gegen Platz drei heißt es auf dem Papier. Das Hinspiel ging mit 1:0 an die Braunschweiger, die auch diesmal versuchen werden, den Druck auf die Tabellenspitze aufrecht zu erhalten.

Im Duell zweier Tabellennachbarn empfängt Vahdet II die zweite Mannschaft aus Lamme. Vahdet liegt aktuell einen Punkt vor Lamme. Allerdings spricht die Bilanz klar für die Gäste: Die letzten sechs direkten Duelle konnte Lamme allesamt gewinnen, auch das Hinspiel ging mit 3:1 an Germania. Auffällig: Auswärts wartet Lamme in dieser Saison noch auf den ersten Punkt.

Eine echte Top-Partie steigt in Weddel, wenn der Tabellenführer Rot-Weiß Braunschweig beim Viertplatzierten antritt. Das Hinspiel entschied der Spitzenreiter deutlich mit 4:1 für sich. Weddel will dem Favoriten diesmal mehr entgegensetzen und den Abstand nach oben verkürzen.

Im Mittelfeldduell stehen sich Kralenriede und Melverode gegenüber. Die Gäste haben zwei Punkte Vorsprung und zudem ein Spiel weniger absolviert. Das Hinspiel gewann Melverode knapp mit 2:1. In der Gesamtbilanz ist das Duell nahezu ausgeglichen: Fünf Siege für Kralenriede stehen sechs Erfolgen für Melverode gegenüber. Ein Unentschieden gab es bislang noch nie.

So., 08.03.2026, 10:00 Uhr Lehndorfer TSV Lehndorf II SV Stöckheim SV Stöckheim 10:00 PUSH

Zum Auftakt um 10.00 Uhr morgens empfängt Lehndorf II den SV Stöckheim. Tabellarisch ist die Situation klar und Lehndorf, als Tabellenletzter, geht als Underdog ins Spiel. Das Hinspiel gewann Stöckheim knapp mit 3:2. In der Saison davor hatte allerdings Lehndorf die Nase deutlich vorne und gewann beide Duelle klar mit 8:0 und 4:0. Es verspricht also ein offenes Spiel zu werden.

So., 08.03.2026, 14:00 Uhr RSV Braunschweig RSV Braunsch HSC Leu Braunschweig HSC Leu 14:00 PUSH

Im Tabellenkeller treffen der RSV Braunschweig und HSC Leu aufeinander. Der RSV liegt aktuell einen Punkt vor dem Gegner, hat allerdings auch ein Spiel mehr absolviert. In der Heimtabelle steht der RSV allerdings nur auf Platz 13. Die letzten direkten Duelle stammen aus der Saison 2022/23, als Leu beide Spiele gewann und am Ende in die Kreisliga aufstieg. Es ist also das erste Aufeinandertreffen der laufenden Saison.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr TV Mascherode 1919 Mascherode SV Olympia Braunschweig SV Olympia 15:00 PUSH