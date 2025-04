Spitzenreiter SC Union Nettetal II gastiert am Sonntag beim SSV Strümp. – Foto: Benjamin Kühnen

Kellerduelle am Freitag, Top-Teams favorisiert auf Auswärtsfahrt Kreisliga A Kempen & Krefeld: Bereits am Freitagabend startet der 27. Spieltag mit den drei Auftaktspielen bei den Kellerkindern FC Hellas Krefeld, TIV Nettetal und Aufsteiger KTSV Preußen Krefeld. Spitzenreiter SC Union Nettetal gastiert am Sonntag beim SSV Strümp, die Verfolger SV Thomasstadt Kempen und TSV Kaldenkirchen sind derweil auswärts klarer Favorit. Verlinkte Inhalte Kreisliga A KE/KRE Schiefbahn SV Vorst Hülser SV TSV Meerbus. III + 14 weitere

Der 27. Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld startet bereits am Freitagabend mit drei spannenden Duellen im Abstiegskampf in das Wochenende. Mit den Kellerkindern FC Hellas Krefeld, SC Niederkrüchten, TIV Nettetal, TSV Bockum II und Aufsteiger KTSV Preußen Krefeld sind gleich fünf Abstiegskandidaten im Einsatz, während Ligaprimus SC Union Nettetal II am Sonntag im Auswärtsspiel beim SSV Strümp gefragt ist. Verfolger SV Thomasstadt Kempen gastiert derweil im Auswärtsduell bei Mitaufsteiger TSV Boisheim und ist ebenso favorisiert wie Aufstiegskonkurrent TSV Kaldenkirchen, der zeitgleich auf den TSV Meerbusch III trifft.

Anrath will Siegesserie beim KTSV fortsetzen

Aufsteiger KTSV Preußen Krefeld bekommt es bereits am Freitag mit einem der formstärksten Teams der Liga zu tun: Mit dem SC Viktoria 07 Anrath gastiert der drittplatzierte der Formtabelle an der Hubert-Houben-Kampfbahn, die Elf von Coach Daniel Steinmetz konnte die vergangenen drei Partien für sich entscheiden und belegt mit 41 Punkten Tabellenplatz sieben. Für die Preußen hingegen lief es zuletzt nicht wirklich rund, von den letzten acht Begegnungen gewann der Aufsteiger lediglich eines und steht folglich mit 22 Punkte punktgleich mit Tabellenschlusslicht TIV Nettetal auf einem Abstiegsrang. Somit gehen die Hausherren als Underdog in das Heimspiel und müssen alles daran setzen, um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt einzufahren.

Kellerduelle in Krefeld und Nettetal

Ebenfalls gegen den Abstieg kämpfen die vier Mannschaften, die sich in den beiden Parallelspielen am Freitagabend gegenüberstehen. Während der FC Hellas Krefeld auf den formstarken Kontrahenten SC Niederkrüchten trifft, empfängt Tabellenschlusslicht TIV Nettetal den TSV Bockum II. Für den FC Hellas wird es im Heimspiel darum gehen, nach dem 2:0-Erfolg gegen Tabellennachbar Bockum II in der Vorwoche nicht wieder in den Tabellenkeller hinein zu rutschen und auch gegen die Krüchtener dreifach zu punkten. Leicht dürfte dies allerdings nicht werden, schließlich konnten die Blau-Gelben in den Kellerduellen gegen den TSV Boisheim und Bockum II gewinnen und somit die rote Laterne an TIV Nettetal abgeben. Für diesen geht es derweil gegen die Zweitvertretung aus Bockum darum, nach sieben sieglosen Spiele in Folge wieder drei Punkte einzuheimsen und die 2:6-Klatsche aus dem Hinspiel in Bockum vergessen zu machen. Hüls und Kempen auswärts Favorit

Im ersten Sonntagsspiel gastiert der formstarke Hülser SV bei der Zweitauswahl des VfR Fischeln. Nachdem der Bezirksliga-Absteiger aus Hüls alle acht Ligaauftritte in 2025 unbesiegt überstanden und bis auf den fünften Tabellenplatz vorgedrungen ist, gewann der VfR in selbigen Zeitraum lediglich einen Sieg, verbuchte aber auch fünf Remis, darunter der Punktgewinn gegen Tabellenführer SC Union Nettetal II. Nach der 2:2-Punkteteilung im Hinspielduell dürfte wohl auch im Rückspiel am Sonntag von einem ausgeglichenen Spiel ausgegangen werden, schließlich rangieren die Gastgeber aus Fischeln nur fünf Plätze hinter den Hülsern und gelten als unangenehmer Gegner.

Morgen, 15:00 Uhr TSV Boisheim Boisheim Thomasstadt Kempen Thomasstadt 15:00 PUSH

Zwei Stunden darauf wird dann das Aufeinandertreffen der beiden Aufsteiger TSV Boisheim und SV Thomasstadt Kempen angepfiffen. Dabei hätte der bisherige Saisonverlauf für die beiden Teams kaum unterschiedlicher verlaufen können. Während der Gastgeber aus Boisheim mit 23 Zählern einzig einen Punkt mehr als Tabellenschlusslicht TIV Nettetal auf der Habenseite aufweist, mischen die Thomasstädter im Aufstiegskampf mit und sind mit fünf Punkten Rückstand Spitzenreiter Nettetal auf der Spur. Zudem weist die Elf von Coach Andre Meier die beste Form aller 18 Mannschaften auf: Die vergangenen fünf Spiele wurden allesamt gewonnen, zuletzt ging der Top-Aufsteiger am 14. Spieltag gegen Ligaprimus Nettetal leer aus. Boisheim hingegen verlor die vergangen drei Duell und ging zuletzt gegen Tabellennachbar SC Niederkrüchten mit 0:4 unter. Einziger Vorteil für den TSV dürfte der heimische Naturrasen sein, den die Gäste aus der Thomasstadt nicht gewohnt sind. Dennoch scheint ob der konträren Ausgangssituationen die Rollenverteilung klar verteilt, ob die favorisierten Kempener dabei ähnlich souverän Auftreten werden wie beim 5:1-Erfolg im Hinspiel bleibt abzuwarten. Kaldenkirchen muss nach Meerbusch, Absteiger-Duell in Schiefbahn

Der TSV Meerbusch III bekommt es am Wochenende mit Aufstiegskandidat TSV Kaldenkirchen zutun und gilt dabei als Underdog. Zwar belegen die Hausherren einen starken sechsten Platz in der Formtabelle, nach der 1:7-Klatsche in Kempen am vergangenen Spieltag dürfte allerdings einiges an Selbstvertrauen eingebüßt worden sein. Die Gäste aus Kaldenkirchen hingegen wollen nach dem knappen Heimdreier gegen den SC Schiefbahn in der Vorwoche auch in Meerbusch dreifach punkten und weiterhin an Aufstiegskonkurrent Kempen dranbleiben. Dabei wird die Elf von Übungsleiter Andre Küppers gut darin beraten sein, ähnlich dominant wie beim 5:1-Hinspielsieg aufzutreten.

Morgen, 15:00 Uhr SC Schiefbahn Schiefbahn SV Vorst SV Vorst 15:00 live PUSH

In Vorst kommt es zeitgleich zum Aufeinandertreffen der beiden Bezirksliga-Absteiger SV Vorst und dem SC Schiefbahn. Nachdem die Gäste im Hinspiel noch klar die Nase vorne hatten und mit 4:0 gewannen, scheint die Ausgangssituation vor dem Rückspiel am Wochenende nicht ansatzweise so deutlich. Für die 08er gab es aus den vergangen vier Partien ausnahmslos Niederlagen zu verzeichnen, weshalb der SC mittlerweile auf den sechsten Rang abgerutscht ist. Der Gastgeber aus Vorst hingegen konnten, nach der bitteren 1:8-Klatsche gegen den SC Rhenania Hinsbeck zuvor, am vergangenen Wochenende die richtige Reaktion zeigen und mit einem 4:0-Kantersieg den SSV Strümp bezwingen. Demnach ist am Sonntag durchaus von einer Begegnung auf Augenhöhe zwischen den beiden Kontrahenten, die einzig drei Tabellenplätze voneinander trennen, auszugehen. Hinsbeck und Strümp wollen Reaktion zeigen

Morgen, 15:30 Uhr SSV Strümp SSV Strümp SC Union Nettetal Nettetal II 15:30 live PUSH

Morgen, 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck SC Hinsbeck VSF Amern VSF Amern II 15:15 PUSH